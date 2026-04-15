【湯の川温泉／HAKODATE海峡の風】ゴールデンキングクラブ（焼きガニ）付きプラン登場！嬉しいお得なお知らせも！
野口観光マネジメント株式会社 HAKODATE 海峡の風
（北海道函館市湯川町1丁目18番15号 支配人 西岡浩樹 全56室）
北海道・函館湯の川温泉に位置するHAKODATE 海峡の風では、夕食時にゴールデンキングクラブ（焼きガニ）付きプランの販売を開始致しました！
■プラン情報
【ゴールデンキングクラブ】香ばしさと甘みが際立つ炭火焼きガニを堪能
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11754525&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=11754525&search_type=undated)
＜甘み際立つゴールデンキングクラブを炭火で香ばしく＞
夕食バイキングに、特別な一品として“焼きガニ”をご用意しました。
使用するのは、イバラガニに近い品種・ゴールデンキングクラブ。
濃厚な甘みが魅力の身を、炉端の炭火でじっくり炙り、香ばしさと旨みを引き出します。
口いっぱいに広がる贅沢な味わいをぜひご堪能ください。
【特典】
夕食時に焼きガニをご提供
※大人と小学生以上のお子様にご用意いたします。
皆様のご予約、心よりお待ちしております！
■嬉しいお得な情報
4月25日は海峡の風開業10周年！
記念イベントとしまして、5月16日、23日、30日に本マグロLIVEビュッフェを開催！
【開業10周年記念】5月16日・23日・30日限定！本マグロライブブッフェ
https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14348393&search_type=undated(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=6069ca5ba76ae6c2523739add3cea65b&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=14348393&search_type=undated)
この3日間はスポンサー特典として北海道日本ハムファイターズの会員証提示で、
夕食時にワンドリンクをサービスを致します。
https://hakodate-uminokaze.com/news/fightersbenefits/
是非、特別な思い出にご参加下さいませ！