タマディックが全社ポータルをLumAppsへ刷新―SharePointからの移行で、モバイルからも快適な情報アクセスを実現

LumApps 株式会社

次世代型AIイントラネットのリーディングカンパニーであるLumApps 株式会社（日本法人：東京都渋谷区、以下 LumApps）は、総合エンジニアリング企業の株式会社タマディック（代表取締役社長：森實 敏彦、以下「タマディック」）の導入事例を公開しましたのでお知らせいたします。

タマディックは、社内の情報共有基盤としてLumAppsを導入し、SharePointからのリプレイスにより「見つからない」課題を解決する新たな全社情報ポータルを構築しました。モバイルからでも快適にアクセスできる環境を整備することで、社外や移動中からの情報閲覧を容易にし、社内コミュニケーションの活性化と従業員エンゲージメントの向上を実現しています。

タマディックの導入事例の詳細はLumApps公式サイトでもご確認いただけます。

https://www.lumapps.jp/case/tamadic/

導入の背景

従来、タマディックが運用していたMicrosoft SharePointおよび別途運用していた社内SNSなどの環境では、ツールが乱立し「どこに情報があるのか分からない」「目的に応じてツールを使い分けなければならず、覚えることが多い」といった「情報の迷子」が深刻化していました。

「創るチカラ、変えるチカラ」をスローガンに掲げる同社にとって、技術力の向上だけでなく社内コミュニケーションの活性化も重要なテーマであり、個人の成長やチームの醸成につながる円滑な環境を整備するため、新たなソリューションの選定が開始されました。

選定理由

タマディックでは、「点在する情報の一元化」と「スマートフォンでの使いやすさ」を絶対条件に検討を重ねた結果、以下の理由からLumAppsが次期情報ポータルとして最もふさわしいと判断し、導入を決定しました。

導入効果

- 圧倒的な検索性能： PDFファイルの中身まで検索対象となり、必要な情報へ迅速にアクセスできる点。- 社内SNSの統合： 従来の社内SNSツールをLumAppsのコミュニケーション機能で置き換え、ポータルと一本化できる点。- セキュリティと利便性： 認証基盤（HENNGE One）との連携によるシングルサインオン（SSO）が可能で、セキュリティを担保しつつ利便性を高められる点。

LumAppsの導入後、既存の技術文書や規定集を活かしつつ、あらゆる情報の「入り口」としてポータルが定着しました。従来と比較してポータルへのアクセス頻度は1.6倍に増加し、社内SNSへの投稿数は約3倍へと飛躍的に伸びています。

ポータルサイトと社内SNSが一つになったことで、業務情報を確認する「ついで」に社内SNSを見るという導線ができ、コミュニケーションが大きく活性化しました。また、強力な検索機能により「情報の迷子」がなくなり、「どこに情報があるのか」といった社内の問い合わせが確実に減少するなど、業務効率化も実現しています。

代表取締役社長 森實 敏彦 様のコメント

「私自身、移動が多いためスマホでのアクセスが圧倒的に多いです。社員も勤務先のセキュリティの関係で自社のPCが使えない場合もあるため、会社スマホがあれば自分の都合の良い時間に情報を取得しやすくなりました。会社が発信する情報を少しでも見てもらえる機会を増やすことが、会社とのエンゲージメント向上につながるはずです」

LumAppsについて

導入事例の詳細を確認する :https://www.lumapps.jp/case/tamadic/

LumAppsは、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援する次世代のAIイントラネットプラットフォームです。柔軟性・拡張性に優れたアーキテクチャと、直感的で使いやすいユーザー体験（UX）により、社内コミュニケーション向上、業務効率の向上、従業員体験（EX）の高度化を実現します。

Microsoft 365 および Google Workspace との連携により、社内の情報、HR関連データ、業務アプリケーションを一元的に集約。AIを活用した従業員エンゲージメント機能も備え、中小・中堅からエンタープライズ企業まで、幅広い規模の企業で柔軟かつセキュアに運用可能です。

世界中で2000社、700万人以上のユーザーに利用されており、Gartner(R)およびForrester(R)からはイントラネット分野の「リーダー」として認定されています。2017年より日本市場に参入し、日本企業のDX変革を支援しています。

Google Workspace と LumApps の連携についてはこちら

https://www.lumapps.jp/features/system-integration/google-workspace/

Microsoft 365 と LumApps の連携についてはこちら

https://www.lumapps.jp/features/system-integration/microsoft-365/

会社概要

社名：LumApps 株式会社 (ルムアップス)

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F

事業内容：社内イントラネットパッケージソリューションの開発及び販売

公式サイト: https://www.lumapps.jp/

本件に関するお問い合わせ

LumApps 株式会社：マーケティング担当 小林

E-mail: marketing-japac@lumapps.com

※ Google Workspace は Google LLC の商標です。

※ Microsoft 365 は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

※本リリースに記載されている会社名/製品名/サービス名は、当社または各社/各団体の商標もしくは登録商標です。