【阪急うめだ本店】教科書でおなじみの人気絵本作家 レオ・レオニのキャラクターがグッズになって阪急初登場！約500点が集結する「レオ・レオニズ・フレンズ POP UP SHOP」

株式会社阪急阪神百貨店

レオ・レオニズ・フレンズ POP UP SHOP(https://website.hankyu-dept.co.jp/honten/h/artstage_leolionni/)

期間：4月29日(水・祝)～5月11日(月)※催し最終日は午後5時終了

場所：阪急うめだ本店 9階 アートステージ

阪急うめだ本店 9階 アートステージに、4月29日(水・祝)～5月11日(月)の期間、レオ・レオニの鮮やかな絵本の仲間たちがグッズになって大集合します！コラージュによる独自の表現と優しいメッセージで愛され続けるレオ・レオニの世界。教科書でおなじみの「スイミー」や絵本「フレデリック」など人気のキャラクターグッズが約500点集結するほか、家族で楽しめるワークショップまで、心おどるアートなひとときをお楽しみいただきます。

フレデリックリュック型ポーチ 2,640円フレデリック 変身 カメレオン 2,970円カメレオン にじいろ 1,760円レオ・レオニ シェル型メッシュポーチ(フレデリック) 2,420円アクリルマグネット 各550円ブックマーカー 各660円

家族で楽しめる！キッズワークショップも開催

おりがみでレオニの世界を楽しもう！

絵本の読み聞かせから始まり、レオニの色々な作品のおりがみを一緒に作っていきます。最後には塗り絵も楽しめる、盛りだくさんのワークショップです。

日時：5月2日(土)・3日(日・祝)各日午前11時

～、午後1時30分～・午後3時～・午後4時～(各回約30分)

※3日(日・祝)は午後4時からの開催はございません。

定員：各回10名様

対象年齢：3歳以上(未就学児は保護者同伴)

参加費：無料

ご予約・詳細はこちら(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1774571326298)から。

絵本の表紙でエコバッグを作ろう

絵本の表紙を使って、オリジナルのエコバッグ

を作ります。

日時：5月9日(土)午前10時30分～、午後2時～・午後4時～(各回約45～60分)

定員：各回10名様

対象年齢：小学生以上

参加費：無料

ご予約・詳細はこちら(https://reserve.hankyu-hanshin-dept.co.jp/events/detail/pd-1774584395040)から。

お買い上げプレゼント

期間中、会場にて税込2,000円以上お買上げの各日先着100名様にオリジナルショッパーをプレゼント。※絵柄は1種※当日のレシートのみ有効(合算不可)期間中、会場にて税込4,000円以上お買上げのお客様に毎日先着でオリジナル缶バッジをプレゼント。※絵柄は全7種(日替わり)※絵柄はお選びいただけません※当日のレシートのみ有効(合算不可)※なくなり次第終了

作家プロフィール

レオ・レオニ

1910年オランダ生まれ。イタリアから米国へ渡

り、グラフィックデザインや現代美術の分野で国

際的な名声を得た多才なアーティストです。彼が

手掛けた数多くの絵本作品の中でも、「スイミー」「フレデリック」「アレクサンダとぜんま

いねずみ」は特に評価が高く、いずれもカルデ

コット賞を受賞。日本でも教科書でおなじみの名

作として広く親しまれています。1999年にイタリアのトスカーナで没するまで、米国やドイツなど世界でその芸術性が高く評価され続けました。

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