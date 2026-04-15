ホームセンターバロー千音寺店来て見て楽しい！体験型イベント　バローフェスティバル開催！

写真拡大 (全8枚)

株式会社バローホールディングス


ホームセンターバロー千音寺店（名古屋市中川区）にて、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、「バローフェスティバル in 千音寺店」を開催いたします。


本イベントは「来て見て楽しい体験型イベント」をコンセプトに、過去最大規模となるコンテンツ数を展開。ペット関連企画を中心に、キッチンカー、体験イベント、アウトレット販売など、幅広い世代のお客様にお楽しみいただける内容となっております。



■開催概要


イベント名：バローフェスティバル in 千音寺店


開催日：2026年4月25日（土）・26日（日）


時間：　25日 10:00～17:00 26日 10:00～16:00


会場：ホームセンターバロー千音寺店（駐車場・店内）



■注目ポイント


１. ペットと楽しむ体験型イベントが充実


・スタンプラリー企画　・ペットシーツつかみ取り　・獣医師来店　ペット歯みがき相談会　


・オリジナル缶バッジ制作


２. 子どもから大人まで楽しめるゲーム＆体験


・ペットメーカー主催の玉入れ・射的・千本引き・ガラガラ抽選・タイルコースターなどの工作体験


・キッズスタンプカード配布　・高級金魚すくい、グッピーすくい


３. 特別企画


・盲導犬デモンストレーション　・昆虫がゲットできる昆虫くじ・盆栽即売会　・ハイエース荷室会


４. グルメ企画


・五平餅、団子、いちご飴　・ホルモン焼きそば　・スパイスカレー　　など各種キッチンカー出店


５. 限定販売・アウトレット


・ペット用品最大60％OFF　・キャンプ用品アウトレット


・BBQたれ試食販売　・タイヤ相談・キャンピングカー展示