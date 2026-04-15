ホームセンターバロー千音寺店来て見て楽しい！体験型イベント　バローフェスティバル開催！

株式会社バローホールディングス

ホームセンターバロー千音寺店（名古屋市中川区）にて、2026年4月25日（土）・26日（日）の2日間、「バローフェスティバル in 千音寺店」を開催いたします。

本イベントは「来て見て楽しい体験型イベント」をコンセプトに、過去最大規模となるコンテンツ数を展開。ペット関連企画を中心に、キッチンカー、体験イベント、アウトレット販売など、幅広い世代のお客様にお楽しみいただける内容となっております。

■開催概要

イベント名：バローフェスティバル in 千音寺店

開催日：2026年4月25日（土）・26日（日）

時間： 25日 10:00～17:00 26日 10:00～16:00

会場：ホームセンターバロー千音寺店（駐車場・店内）

■注目ポイント

１. ペットと楽しむ体験型イベントが充実

・スタンプラリー企画 ・ペットシーツつかみ取り ・獣医師来店 ペット歯みがき相談会

・オリジナル缶バッジ制作

２. 子どもから大人まで楽しめるゲーム＆体験

・ペットメーカー主催の玉入れ・射的・千本引き・ガラガラ抽選・タイルコースターなどの工作体験

・キッズスタンプカード配布 ・高級金魚すくい、グッピーすくい

３. 特別企画

・盲導犬デモンストレーション ・昆虫がゲットできる昆虫くじ・盆栽即売会 ・ハイエース荷室会

４. グルメ企画

・五平餅、団子、いちご飴 ・ホルモン焼きそば ・スパイスカレー など各種キッチンカー出店

５. 限定販売・アウトレット

・ペット用品最大60％OFF ・キャンプ用品アウトレット

・BBQたれ試食販売 ・タイヤ相談・キャンピングカー展示