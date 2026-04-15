【100万円相当の純金小判が２名に当たる！】「クレラップ新キャラクターデビュー記念！キャンペーン」4月15日（水）より開催

株式会社クレハ

株式会社クレハ（本社：東京都中央区、代表取締役社長兼ＣＥＯ：名武克泰）は、「クレラップ新キャラクターデビュー記念！キャンペーン」を2026年4月15日（水）から2026年6月19日（金）まで、全国の量販店、Amazon他オンラインショップ等で開催いたします。

キャンペーン公式HP（https://kurelife.jp/campaign/godovalcoin/）

注目は、「クイズに答えて応募コース」の景品”純金小判”。クレラップの新キャラクター「クレまる」「クレりん」「クレすけ」がデザインされた小判は、1枚100万円相当の純金製であり、価格が上昇する傾向にある今だからこそ手に入れたい景品となります。

また、「クレハ商品を買って応募コース」（景品：QUOカード10,000円分）も、物価高が続く今、「NEWクレラップ」などをはじめとするクレハ商品をご愛顧いただいている皆さんに是非ご参加いただきたいキャンペーンです。

※イメージ画像（K24、サイズ：約60×40mm×1mm） ※2025年12月の金相場にて換算

■キャンペーン概要

１.クイズに答えて応募コース

・当選者数：2名様（抽選）

・景品：100万円相当 純金小判

・応募方法：応募はがきまたは、公式HP(https://kurelife.jp/campaign/godovalcoin/)から

・応募締切：2026年6月19日（金）

２.クレハ商品を買って応募コース

・当選者数：100名様（抽選）

・景品：QUOカード 10,000円分

・応募方法：キャンペーン期間中に対象商品700円（税込）以上購入し、応募はがきまたは公式HP(https://kurelife.jp/campaign/godovalcoin/)から

・応募締切：2026年6月19日（金）

・対象商品：クレハ全商品

※掲載写真は対象商品の一部となります。クレハ商品の詳細はこちら(https://kurelife.jp/products/)から

※企業・店舗によっては一部取り扱いのない場合があります。

■クレラップ新キャラクター

クレラップの新キャラクター「クレラップ３きょうだい」が誕生しました！

「NEWクレラップ」の３サイズに合った色合いの「クレまる」「クレりん」「クレすけ」が、一緒に本キャンペーンを盛り上げてくれます。可愛らしい３きょうだいがデザインされた純金小判をぜひ手に入れてくださいね。

■公式SNS

公式HP：クレライフ | クレハの家庭用品サイト(https://www.kureha.co.jp/)

公式Instagram：クレラップ【公式】(@krewrap_kureha)(https://www.instagram.com/krewrap_kureha/)

公式X：クレまる【クレラップ公式】（@krewrap_kureha）(https://x.com/krewrap_kureha)

公式TikTok：クレラップ【クレハ公式】 (@krewrap_kureha)(https://www.tiktok.com/@krewrap_kureha?is_from_webapp=1&sender_device=pc)

公式YouTube：クレハ公式チャンネル(https://www.youtube.com/@krewrap_kureha)

■会社概要

会社名：株式会社クレハ

代表取締役社長兼ＣＥＯ：名武 克泰

本社所在地：東京都中央区日本橋浜町3-3-2

設立年月日：1944年6月21日

事業内容：機能・化学・樹脂製品の製造・販売

URL：https://www.kureha.co.jp/