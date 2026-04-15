【先着20名様ギフトも】洗練された自然美を提案する韓国発「ZELENA」、60%にて全品対象の単独セールを開催！
アジアのブランドを世界へ発信するグローバルファッションストア「60%（シックスティーパーセント）」にて、韓国で誕生したレディースファッションブランド「ZELENA（ゼレナ）」の単独企画として、全商品を対象とした特別セールを開催いたします。
本企画は、4月15日（水）12:00から4月20日（月）23:59までの期間限定で実施されます。期間中はZELENAの全アイテムがセール対象となるほか、15,000円以上お買い上げいただいたお客様の中から先着20名様に、限定ブレスレット（ランダム2色展開のうち1点）をプレゼントするノベルティキャンペーンも実施いたします。
■ イベント詳細
▶開催期間：4月15日（水）12:00 ～ 4月20日（月）23:59
▶イベント内容：全商品セール
▶ノベルティ条件：15,000円以上お買い上げの先着20名様
▶ノベルティ内容：ブレスレット（全2色のうちランダムで1点をお届け）
▶公式Instagram： https://www.instagram.com/zelenafotky/
▶販売ページ：https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-zelena_elp(https://www.sixty-percent.com/brand-plans/202604-zelena_elp?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
自然の美しさと調和し、洗練されたファッションアイテムを展開するZELENAのアイテムをお得にお買い求めいただける特別な機会となっております。
■ 株式会社シックスティーパーセント
2018年7月創業。アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア「60％」を運営。10代から20代の若者向けに、ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。「アジアのファッションを世界のメインストリームへ」をミッションに掲げ、アジア最大のファッションカンパニーを目指す。※2025年10月時点
会社名 ：株式会社シックスティーパーセント
代表者 ：代表取締役 真部大河
所在地 ：東京都目黒区中目黒1-8-1 VORT中目黒I 1階
設立 ：2018年7月
HP ：https://corp.sixtypercent.com/(https://corp.sixtypercent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
【本サービスおよび、本プレスリリースに関するお問い合わせ先】
・お問い合わせ先：株式会社シックスティーパーセント 広報担当
・E-Mail ：press@sixty-percent.com
■ 60%
「60%（シックスティーパーセント）」は、アジアのブランドだけを集めたグローバルファッションECストア。10代から20代の若者向けに、韓国、中国、台湾、タイ、インドネシアなどアジア10カ国以上から、2700以上のブランドと15万点を超えるアイテムを取り扱う（2025年10月時点）。ストリートブランドを中心に、カジュアル、デザイナーズ、ライフスタイルブランドまで、幅広いファッションニーズに応える豊富なラインナップを提供している。
webサイト：https://www.sixty-percent.com/(https://www.sixty-percent.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=pressrelease)
アプリDL：https://app.adjust.com/1823aj1k
Instagram：https://www.instagram.com/sixtypercent_official/
X (旧Twitter)：https://twitter.com/60_sixtypercent
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