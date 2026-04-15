2026年に初デートで行くべき飲食店を表彰する「D³アワード2026」を発表！

株式会社Mrk & Co

婚活・恋活マッチングアプリ「D³（ディースリー、旧ダイン）」を運営する株式会社Mrk&Coは、2026年に初デートで行くべき飲食店を表彰する「ディースリーアワード 2026（Dine Awards 2026）」の受賞店舗を発表いたしました。本アワードは今年で7回目の開催となります。

■ディースリーアワード2026とは？

ディースリーアワード2026は、従来のレストランアワードとは異なり、「初デート」での利用に特化した評価を行う賞です。実際に初デートで飲食店を利用した方からの評価をもとに「2026年、初デートで行くべきお店」を選出いたしました。

公式サイト：https://awards.(https://awards.dthree.app)dthree.app(https://awards.dthree.app)

■ディースリーアワード設立背景

当社が初デートにおけるデートスポットを調査・研究していく中で、多くの方に、初デートのお店選びに悩んだ経験や、初デートに相応しくないお店に連れて行かれた経験があることが判明しました。

デートに誘う側の視点から考えると、初デートにおけるお店の選定基準は、記念日デートや日常のお店選びとは大きく異なります。料理の味だけではなく、お店の雰囲気や立地、価格帯などを総合的に考慮し、デート相手にアプローチするために最も効果的な場所を選ばなければなりません。

近年、ミレニアル世代やZ世代を中心とした婚活・恋活マッチングアプリの流行により、初対面の人と食事デートに行く機会も急激に増加しています。そこで、全ての男女が初デートの場所選びに失敗しない世の中を目指し、この賞を設立いたしました。

■選出基準

月間1.5万人以上の初デートを予約する、マッチングアプリ『ディースリー』において、初デート向きとして選出された約1000店舗の飲食店の中から、以下の2軸をもとに受賞店舗を決定しました。

１. 初デートで実際に利用された回数

２. 初デートで利用した利用者からのレビュー（料理・雰囲気・接客）

【三ツ星 ★★★】

◆ ポン酒タグラム The Bar（大阪 難波）

ジャンル：ダイニングバー 価格帯：0～5,000円

雰囲気：5.0 料理：4.6 スタッフの対応：4.9

初デート利用者からの声

・店内とてもおしゃれで清潔感ありました。スタッフの方も雰囲気よく、お酒の説明もしてくださり相手とお話も盛り上がりました。（女性）

・お酒に詳しくなかったのですが、親切に教えていただいてありがとうございました！スタッフさんとのコミュニケーションも楽しかったです！（女性）

・スタッフの気遣いも、お店の雰囲気も料理も最高でした。常連さんが多いのも頷けます！（男性）

◆ TAVERN by the green（東京 表参道）

ジャンル：フレンチ 価格帯：0～5,000円

雰囲気：4.9 料理：4.2 スタッフの対応：4.4

初デート利用者からの声

・雰囲気がよく料理が美味しく飲み物も色々楽しめた。人気で予約が取りづらい理由がわかった。（女性）

・スタッフのかたの対応が素晴らしかったです。お世話になりありがとうございました。（女性）

・おもてなし最高です。ありがとうございました。（男性）

◆ Restaurant ReCO（福岡 天神）

ジャンル：イタリアン 価格帯：5,000～10,000円

雰囲気：4.8 料理：5.0 スタッフの対応：4.7

初デート利用者からの声

・好みを伝えると的確にオススメしてくれました。取り分けてお料理を提供いただく等、とても丁寧に対応いただきました。（男性）

・どれもとても美味しかったです。ゆっくりと美味しいワインを味わうこともできました。（女性）

・丁寧な接客ありがとうございました。お相手を待っている間、私の緊張をほぐすために色々と話しかけてくださって嬉しかったです。（女性）

◆ Na Camo guro（東京 中目黒）

ジャンル：鴨料理 価格帯：5,000～10,000円

雰囲気：4.8 料理：4.6 スタッフの対応：4.5

初デート利用者からの声

・ほんとにここ？と恐る恐るドアを開けると暗い階段。登った先でようやく間違いないことがわかってほっとする演出が、初めて会う相手との共通の話題に。（男性）

・とても素敵な接客をしてくださって料理もとても美味しくいただけました！（女性）

・一品一品丁寧に説明していただいたので、普通に食べるよりも味わって食べることができました！（女性）

◆ BLU（東京 恵比寿）

ジャンル：イタリアン 価格帯：10,000円～

雰囲気：4.8 料理：4.6 スタッフの対応：4.6

初デート利用者からの声

・お店の雰囲気も良く、お料理も美味しく頂きました。楽しい時間を過ごすことができました。（男性）

・だいっすきなお店です！お料理もワインもとっても美味しかったのでまたお邪魔させていただきます。（女性）

・料理も雰囲気も素敵でした。また行きたいなと思いました。ありがとうございました！（男性）

【二ツ星 ★★】

■ 0～5,000円

タイ食堂 KRMI（東京 目黒）

Sake bar KoKoN（東京 高円寺）

nakameguro 燻製 apartment（東京 中目黒）

TAKA’s KITCHEN（福岡 赤坂）

Soille（福岡 薬院）

YAKITORI FICO（東京 自由が丘）

代官山のんき（東京 代官山）

わらやき屋 大阪北新地（大阪 北新地）

Mine（東京 代々木）

ピルピル＆生ハム専門店 LUPIN（大阪 梅田）

GRILL燦 大丸梅田（大阪 梅田）

trilogue（東京 恵比寿）

chano-ma 横浜（横浜 みなとみらい）

cafe boo & passion et nature 堂島浜（大阪 北新地）

スモーク＆スピン（大阪 難波）

and S organic（福岡 薬院）

Azzurro520 代々木（東京 代々木）

Dochaku（東京 浅草）

鶏と〇〇、時々 魚。（大阪 梅田）

燻製スギヤ商店（大阪 難波）

QUEEN of THAILAND 横浜（横浜 横浜）

鴨すき 鴨しゃぶ なかもぐろ（福岡 博多）

ジビエ串ニューバクロ（東京 馬喰町）

銀座でワイン。（東京 銀座）

茶茶白雨（東京 新宿）

あわよくばあー 中目黒（東京 中目黒）

茶茶Ryu-rey（東京 表参道）

ジンギスカンいしい 小虎小路（東京 虎ノ門）

まだ名前も看板もないお店（東京 恵比寿）

いろどり 池袋（東京 池袋）

■ 5,000～10,000円

玄品 大阪梅田東通（大阪 梅田）

洋食堂 葡萄（東京 中野）

肉ビストロ HIGHTAIL（東京 恵比寿）

Flamingo（東京 恵比寿）

COWSI CAMP（東京 赤坂）

bistronomie avin（東京 上野）

キリュクリュ（東京 築地）

フミーズグリル（東京 恵比寿）

焼鳥 るい家（東京 新宿）

レストラン シェ・リュイ（東京 代官山）

南青山 とりや幸（東京 表参道）

天然塩焼肉 飛鳥座 本家本店（大阪 梅田）

Comedor ARRIBA（東京 三軒茶屋）

AELU＆BRODO（東京 恵比寿）

神楽坂 OSAKAきっちん（東京 神楽坂）

シャンパン＆醤油BAR フルートフルート（大阪 北新地）

酔香樓（東京 渋谷）

中華 Aoki（東京 恵比寿）

うまえびす 恵比寿（東京 恵比寿）

ラ・セヌ（東京 銀座）

■ 10,000円以上

atelo（東京 神楽坂）

焼肉古今（東京 六本木）

銀座 六覺燈 麻布十番（東京 麻布十番）

THE CARNE tokyo（東京 青山）

CUCINA はるの（東京 銀座）

恵比寿 米ル（東京 恵比寿）

天婦羅 朔（大阪 中崎町）

銀座あしべ（名古屋 国際センター）

Tavolino（大阪 福島）

しづご（東京 麻布十番）

【一ツ星 ★】

詳細は公式サイトからご確認ください。

https://awards.dthree.app

■ディースリーについて

「あなたの毎日を、出会いで満たす。」を掲げる第3世代の恋活・婚活マッチングアプリです。「人の魅力は実際に会ってみないと分からない」という考えのもと、面倒なメッセージのやり取りを省き、利用者同士の食事デートをアプリが自動でアレンジ。日程調整や飲食店の予約まで全てアプリが代行するため、気になる相手を選んでマッチングするだけで、簡単にデートが実現できます。利用者の本人確認や24時間体制の監視、ドタキャン対策など、安全面にも徹底的に配慮。2022年8月には、国内初となるインターネット型結婚相手紹介サービス業の第三者認証を取得しました。オンラインとオフラインの出会いをシームレスに繋ぐ、新しいマッチング体験として支持を広げています。

ディースリー公式サイト：https://dthree.(https://dthree.app)app(https://dthree.app)

■株式会社Mrk & Co 概要

所在地：東京都渋谷区東2-25-3 Wave渋谷4F

代表者：代表取締役 上條景介

事業内容：インターネットサービスの開発・運営

設立：2015年7月

資本金：8,400万円