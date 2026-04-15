韓国発ライフスタイルブランド「pesto(ペスト)」、日本初上陸。渋谷PARCOで限定POPUP開催

ブランド概要

nugu Japan株式会社

pestoは、自然が私たちにもたらす喜びと、五感で感じる美しさを大切にするブランドです。澄んだ森や咲き誇る花々、海の香り、ひんやりとした空気、やわらかな陽射し、みずみずしい果実

--自然が与えてくれるあらゆる瞬間を見つめ、感じ取りながらものづくりを行っています。

自然の色彩や空気感を宿したアイテムを通じて、長く手元に残したくなる価値を提案します。

- Instagram：@pesto.kr(https://www.instagram.com/pesto.kr)

開催概要

期間 : 2026年4月17日（金）～ 2026年4月30日（木）

開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」

詳細を見る :https://www.nugu.jp/product?displaygroup=119366

POPUP STORE EVENT

◆EVENT1：POP-UP SPECIAL PRICE

ポップアップ全期間中

先行販売新商品：10～15％OFF

PESTO PATCHWORK T-SHIRT：20％OFF

◆EVENT2： 店頭購入者特典

- ご購入者全員：ガチャチャンス（当商品：下記のノベルティー）- 初日 先着購入者30名：ポーチプレゼント- ご購入者全員：リユースバッグプレゼント- ご購入金額別ノベルティ

- 10,000円以上ご購入：pesto handkerchief プレゼント

- 20,000円以上ご購入：pesto parasol プレゼント

- 30,000円以上ご購入：pesto handkerchief + pesto parasol プレゼント

※上記プロモーションは在庫なくなり次第終了となります。

handkerchief

10,000円以上購入で プレゼント

parasol

20,000円以上購入で プレゼント

pouch

初日先着30名様へ プレゼント

reusable bag

ご購入者様全員に プレゼント

次回POP-UPのお知らせ

次回は5月1日（金）～5月14日（木）に「NOT4NERD」、

続いて5月15日（金）～5月28日（木）には「ROLAROLA」のPOP-UPを予定しております。

ぜひ今後の展開にもご期待ください。

※掲載内容は現時点での予定であり、開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。

メディア（取材）に関するお問い合わせ先

担当：松本（pressroom@nugu.jp）