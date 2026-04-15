韓国発ライフスタイルブランド「pesto(ペスト)」、日本初上陸。渋谷PARCOで限定POPUP開催
ブランド概要
pestoは、自然が私たちにもたらす喜びと、五感で感じる美しさを大切にするブランドです。澄んだ森や咲き誇る花々、海の香り、ひんやりとした空気、やわらかな陽射し、みずみずしい果実
--自然が与えてくれるあらゆる瞬間を見つめ、感じ取りながらものづくりを行っています。
自然の色彩や空気感を宿したアイテムを通じて、長く手元に残したくなる価値を提案します。
- Instagram：@pesto.kr(https://www.instagram.com/pesto.kr)
開催概要
期間 : 2026年4月17日（金）～ 2026年4月30日（木）
開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」
詳細を見る :
https://www.nugu.jp/product?displaygroup=119366
POPUP STORE EVENT
◆EVENT1：POP-UP SPECIAL PRICE
ポップアップ全期間中
先行販売新商品：10～15％OFF
PESTO PATCHWORK T-SHIRT：20％OFF
◆EVENT2： 店頭購入者特典
- ご購入者全員：ガチャチャンス（当商品：下記のノベルティー）
- 初日 先着購入者30名：ポーチプレゼント
- ご購入者全員：リユースバッグプレゼント
- ご購入金額別ノベルティ
- 10,000円以上ご購入：pesto handkerchief プレゼント
- 20,000円以上ご購入：pesto parasol プレゼント
- 30,000円以上ご購入：pesto handkerchief + pesto parasol プレゼント
※上記プロモーションは在庫なくなり次第終了となります。
handkerchief
10,000円以上購入で プレゼント
parasol
20,000円以上購入で プレゼント
pouch
初日先着30名様へ プレゼント
reusable bag
ご購入者様全員に プレゼント
次回POP-UPのお知らせ
次回は5月1日（金）～5月14日（木）に「NOT4NERD」、
続いて5月15日（金）～5月28日（木）には「ROLAROLA」のPOP-UPを予定しております。
ぜひ今後の展開にもご期待ください。
※掲載内容は現時点での予定であり、開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。
メディア（取材）に関するお問い合わせ先
担当：松本（pressroom@nugu.jp）