韓国発ライフスタイルブランド「pesto(ペスト)」、日本初上陸。渋谷PARCOで限定POPUP開催

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nugu Japan株式会社





ブランド概要


pestoは、自然が私たちにもたらす喜びと、五感で感じる美しさを大切にするブランドです。澄んだ森や咲き誇る花々、海の香り、ひんやりとした空気、やわらかな陽射し、みずみずしい果実


--自然が与えてくれるあらゆる瞬間を見つめ、感じ取りながらものづくりを行っています。


自然の色彩や空気感を宿したアイテムを通じて、長く手元に残したくなる価値を提案します。



- Instagram：@pesto.kr(https://www.instagram.com/pesto.kr)


開催概要



期間 : 2026年4月17日（金）～ 2026年4月30日（木）


開催場所： 渋谷PARCO 4F 「THE HYUNDAI」


詳細を見る :
https://www.nugu.jp/product?displaygroup=119366





POPUP STORE EVENT


◆EVENT1：POP-UP SPECIAL PRICE


ポップアップ全期間中


先行販売新商品：10～15％OFF


PESTO PATCHWORK T-SHIRT：20％OFF




◆EVENT2： 店頭購入者特典


- ご購入者全員：ガチャチャンス（当商品：下記のノベルティー）
- 初日 先着購入者30名：ポーチプレゼント
- ご購入者全員：リユースバッグプレゼント
- ご購入金額別ノベルティ

- 10,000円以上ご購入：pesto handkerchief プレゼント


- 20,000円以上ご購入：pesto parasol プレゼント


- 30,000円以上ご購入：pesto handkerchief + pesto parasol プレゼント



※上記プロモーションは在庫なくなり次第終了となります。







handkerchief

10,000円以上購入で　　　プレゼント




parasol

20,000円以上購入で　　　プレゼント




pouch

初日先着30名様へ　　　　プレゼント




reusable bag

ご購入者様全員に　　　　プレゼント





次回POP-UPのお知らせ


次回は5月1日（金）～5月14日（木）に「NOT4NERD」、


続いて5月15日（金）～5月28日（木）には「ROLAROLA」のPOP-UPを予定しております。


ぜひ今後の展開にもご期待ください。


※掲載内容は現時点での予定であり、開催期間・内容は予告なく変更となる場合がございます。





メディア（取材）に関するお問い合わせ先


担当：松本（pressroom@nugu.jp）