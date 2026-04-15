旬野菜を生かしたシンプルで実践しやすい薬膳の入門書『別冊天然生活　小鮒ちふみさんの不調のときでもつくれるがんばらない薬膳ごはん』で、心と体をゆるやかに整える―【4月15日発売】

野菜薬膳料理家で国際中医薬膳師の小鮒ちふみさんの薬膳ごはんの本。

春夏秋冬の養生法と、季節の野菜を使った養生ごはんを紹介します。旬野菜を生かしたシンプルで実践しやすい薬膳の入門書としても。不調の時でも自分自身や家族のためにつくれる、シンプルで体を整える薬膳ごはんのレシピを約70レシピ収録するほか、春夏秋冬の養生法と心身の整え方も紹介します。

著者にとって初めての著書。春夏秋冬の野菜の薬膳的効能を紹介する解説ページ付き。

＜CONTENTS＞

◆春から夏、秋から冬 季節の養生法

暮らしのなかで心がけている自然に沿った養生法を紹介します。旬の恵みを生かした食事と養生法の両輪で行うことで、季節特有の不調を改善するのに役立ちます。体だけでなく、気持ちも晴れやかになるストレッチや足湯など、季節にあった養生法を紹介します。

◆春夏秋冬 季節の薬膳ごはん

がんばらない薬膳ごはんの基本は、旬の露地野菜をシンプルな調理法でいただくこと。季節の薬膳ごはんを約70品紹介します。保存食や発酵食も。季節の手仕事を楽しみながら、体と心を元気にする日々の食事づくりに役立ちます。

◆自然派医師・本間真二郎先生との対談 自然に沿った暮らし方が体をすこやかにする理由

栃木在住の自然派医師・本間真二郎さんと小鮒ちふみさんは、ご近所同士として家族ぐるみで子育てや農業のある暮らしを共に送ってきた関係です。本間真二郎さんと小鮒さんが、自然に沿った暮らし方について語り合いました。元気を保つセルフケアの方法も伺いました。

◆露地野菜の薬膳的効能解説付き

季節の野菜のおすすめの食べ方、薬膳的効能を紹介するコラムページ。スーパーに行くといつでも同じ野菜が売られていますが、野菜には旬があり、その季節に必要な栄養が多く含まれています。いま何を食べたらいいか分からないというときや野菜の調理法に迷ったらぜひ参照してみてください。