【一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ】『牛たん』×『生海老』の贅沢共演！4/16(木)より「牛たんと生海老しゃぶしゃぶ」を数量限定でご提供！肉と海鮮の旨みを”食べ放題”でご堪能ください！

～ 心も満たす充実のしゃぶしゃぶ食べ放題！～

ニラックス株式会社すうぷのHPはこちら :https://nilax.jp/store/57

スタイリッシュな空間で、台湾一人鍋しゃぶしゃぶや、台湾飲茶・台湾スイーツなどの『台湾グルメ』が堪能できる『一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店』。

この度、2026年4月16日（木）より数量限定にて『牛たん』と『生海老』のしゃぶしゃぶが食べ放題で堪能できる春爛漫 特別コースが新登場！

沢山のお野菜と共に味わう「すうぷ」の『しゃぶしゃぶ』は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルで自分好みにお楽しみいただけます。味を変えて2度楽しめる「だし」と、バラエティー豊かなたれやトッピングで、〆まで飽きることなくお召し上がりいただけます。

「すうぷ流」 アレンジだしの楽しみ方

step1.

最初は鰹節の風味豊かな『黄金だし』でお楽しみください！

step2.

黄金だしを楽しんだあとは…

＜すうぷBAR＞のオリジナルだしをプラスして味変！

今回の「春爛漫 特別コース」では、豚ロースなどの定番ラインナップに加え、独特の食感と旨味溢れる深い味わいで焼き肉でも人気な部位『牛たん』、甘みたっぷり！プリプリの食感がたまらない『生海老』が仲間入り！

食べ放題で思う存分ご堪能いただけます！

その他にも、肉汁たっぷり『小籠包』などの飲茶も食べ放題にてご堪能いただけます！

さらに、食後には『台湾カステラ』や『ほうじ茶パンナコッタ』などから選べるスイーツを1品ご用意。最後まで満足感たっぷりのコースとなっております！

是非この機会に、充実のしゃぶしゃぶをお楽しみください！

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

牛たんと生海老しゃぶしゃぶ食べ放題 「春爛漫 特別コース」について

=== コース内容 ===

●しゃぶしゃぶ

・牛たん・生海老・豚ロース肉・豚肩ロース肉・鶏もも肉・チーズつみれ・お野菜各種・〆各種

●台湾飲茶各種

・小籠包・海老餃子・小肉まん・肉焼売・もちもち水餃子・野菜春巻きなど

その他、選べるスイーツ、ドリンクバー付き！

＝＝＝ 店舗情報 ===

・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店

・住所：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F

・TEL：054-275-5532

・予約サイト：https://x.gd/1CpQl

=== 注意事項 ===

※実施期間は予告なく変更する場合がございます。

※画像はイメージです。

※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。

【会社概要】

会社名：ニラックス株式会社

所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14

代表者：礒江 智弘

設立：昭和62年12月1日（1987年）

URL： https://www.nilax.jp/

事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、

ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務