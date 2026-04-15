【一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ】『牛たん』×『生海老』の贅沢共演！4/16(木)より「牛たんと生海老しゃぶしゃぶ」を数量限定でご提供！肉と海鮮の旨みを”食べ放題”でご堪能ください！
https://nilax.jp/store/57
～ 心も満たす充実のしゃぶしゃぶ食べ放題！～
スタイリッシュな空間で、台湾一人鍋しゃぶしゃぶや、台湾飲茶・台湾スイーツなどの『台湾グルメ』が堪能できる『一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店』。
この度、2026年4月16日（木）より数量限定にて『牛たん』と『生海老』のしゃぶしゃぶが食べ放題で堪能できる春爛漫 特別コースが新登場！
沢山のお野菜と共に味わう「すうぷ」の『しゃぶしゃぶ』は、一人にひとつのMY(マイ)鍋スタイルで自分好みにお楽しみいただけます。味を変えて2度楽しめる「だし」と、バラエティー豊かなたれやトッピングで、〆まで飽きることなくお召し上がりいただけます。
「すうぷ流」 アレンジだしの楽しみ方
step1.
最初は鰹節の風味豊かな『黄金だし』でお楽しみください！
step2.
黄金だしを楽しんだあとは…
＜すうぷBAR＞のオリジナルだしをプラスして味変！
今回の「春爛漫 特別コース」では、豚ロースなどの定番ラインナップに加え、独特の食感と旨味溢れる深い味わいで焼き肉でも人気な部位『牛たん』、甘みたっぷり！プリプリの食感がたまらない『生海老』が仲間入り！
食べ放題で思う存分ご堪能いただけます！
その他にも、肉汁たっぷり『小籠包』などの飲茶も食べ放題にてご堪能いただけます！
さらに、食後には『台湾カステラ』や『ほうじ茶パンナコッタ』などから選べるスイーツを1品ご用意。最後まで満足感たっぷりのコースとなっております！
是非この機会に、充実のしゃぶしゃぶをお楽しみください！
皆さまのご来店を心よりお待ちしております。
牛たんと生海老しゃぶしゃぶ食べ放題 「春爛漫 特別コース」について
=== コース内容 ===
●しゃぶしゃぶ
・牛たん・生海老・豚ロース肉・豚肩ロース肉・鶏もも肉・チーズつみれ・お野菜各種・〆各種
●台湾飲茶各種
・小籠包・海老餃子・小肉まん・肉焼売・もちもち水餃子・野菜春巻きなど
その他、選べるスイーツ、ドリンクバー付き！
＝＝＝ 店舗情報 ===
・店舗名：一人鍋しゃぶしゃぶ すうぷ 静岡パルコ店
・住所：〒420-0852 静岡県静岡市葵区紺屋町6丁目7 静岡パルコ2F
・TEL：054-275-5532
・予約サイト：https://x.gd/1CpQl
=== 注意事項 ===
※実施期間は予告なく変更する場合がございます。
※画像はイメージです。
※仕入れ状況により、食材・メニューが変更になる場合がございます。
【会社概要】
会社名：ニラックス株式会社
所在地：東京都武蔵野市西久保1-6-14
代表者：礒江 智弘
設立：昭和62年12月1日（1987年）
URL： https://www.nilax.jp/
事業内容：大型商業施設内ブッフェレストラン及びフードコート、
ロードサイドレストラン、社員食堂の経営ならびに受託業務