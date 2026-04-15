「AI顧問 for Claude Code」売上直結型のAI活用支援サービス

株式会社オーガイ

株式会社オーガイ（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：山田魁、以下「当社」）は、企業のAI活用を実務レベルで推進する新サービス「AI顧問 for Claude Code」の提供を開始いたしました。本サービスは、Anthropic社のAIコーディングツール「Claude Code」の導入支援にとどまらず、新規事業の売上（トップライン）向上に直結する実践型AI活用支援を提供しております。

生成AIの普及を背景に、企業におけるAI活用は、関心喚起の段階から実装・運用の段階へと移行しつつあります。一方で、導入は進んでいるものの、実務への定着や成果創出に十分につながっていないケースも少なくありません。その背景には、活用方針や戦略設計の不足、社内で相談・推進できる体制の未整備、専門人材の確保に伴う負担、さらには投資対効果の可視化の難しさなど、複数の課題が存在しています。これらは、企業がAI活用を継続的に前進させる上での障壁となっています。

当社は、AIを導入自体の目的としてではなく、事業成長を実現するための手段として位置づけ、現場での活用支援から成果創出までを一貫して支援するサービスを提供を開始いたします。

■ サービス概要

「AI顧問 for Claude Code」は、Claude Codeを活用し、企業の事業成長に直結するAI活用を支援するサービスです。技術的な疑問への対応から、事業戦略レベルの意思決定支援まで、チャット形式でいつでも相談できる体制を整え、導入前のヒアリングから戦略設計、実装後の運用改善までを一貫してサポートします。一方で、企業の現場では、「何から手をつければよいか分からない」「既存の研修では成果につながりにくい」といった声も少なくありません。



本サービスでは、こうした課題に対し、代表の山田魁が中心となって支援を行うことで、意思決定や対応のスピードを高め、実務に直結するAI活用の推進を支援します。具体的な活用例の一つが、新規事業における競合調査です。Claude Codeを活用することで、従来は多くの工数を要していた調査・分析業務の効率化を図り、事業検討の初期段階における判断材料の整理を支援します。

【実施ステップの一例】- 自社の営業資料を読み込ませ、サービス理解学習- 競合や類似サービスをリストアップ- 各社の料金や特徴の比較分析- 自社のポジショニングおよび最適価格設計AIを活用することで、通常は数日かかる競合調査や価格設計も短時間かつ高精度に実行できます。■ AI顧問 for Claude Codeの特徴- 売上直結のAI活用支援ツールの使い方にとどまらず、競合分析・価格設計・事業戦略など、成果に直結するアウトプットにフォーカスした支援を提供します。- 代表によるマンツーマンサポート外部スタッフではなく代表自らが対応し、経営視点からAI導入・事業設計を支援します。- 豊富な実績上場企業でのAIコンサルティング実績に加え、100名以上が参加したAIセミナーの開催や、Udemyベストセラー講座の提供など、実務に基づいたノウハウを有しています。株式会社グロースソイル代表取締役 高橋 航平 氏■ 導入企業インタビュー：戦略的AI活用で「競争優位性」を確立

株式会社グロースソイル代表取締役の高橋氏は、ナーチャリング戦略ファームとして、戦略設計からMA/CRM構築、コンテンツ制作まで一気通貫で支援。大手企業からスタートアップまで、幅広い企業の事業成長を牽引している。

―― 導入の背景を教えてください。

「AIネイティブな環境をつくり、競争優位性を確立していきたいと考えてAI顧問をお願いしました。」

―― 導入後の変化と評価はありましたか？

「顧問対応してくださっている山田様は、エンジニアでありながら組織への理解も深い方です。

AIの技術的な観点だけでなく、組織への浸透までを見越したアドバイスをいただけるため、自習で進めるよりもバランスよく、現実に即したAI活用を推進できています。」

―― 検討されている企業へのメッセージをお願いします。

「個別の業務効率化に留まらず、業務フロー全体をAIネイティブに変えていってはじめて競争優位性を築けるものと考えています。AIを組織に実装し、業績を上げるためのアドバイザーが欲しいという方におすすめです。」

■ 料金プラン

❯❯ 初回無料相談を申し込む :https://www.gekiyasuaikomon.jp/

料金形態は以下の通りです。

■ 確かな”売上”へとつながるAI実装をするために

- ライトプラン*：月額10万円（税抜）／月4回MTG- ベーシックプラン*：月額20万円（税抜）／月8回MTG- プレミアムプラン：要相談（MTG無制限・新規事業提案・対面コンサル含む）※ライトプランは最低6ヶ月、ベーシックプランは最低3ヶ月からのご契約となります。■ 導入の流れ- 初回無料相談・ヒアリング現状の課題や業務フローを整理し、AI活用方針を策定- 戦略設計・プラン提案KPIおよび数値シミュレーションを含む実行プランを提示- 運用支援・フォローアップ定期レビューを通じて継続的な業務改善と成果創出を支援

AI活用は、「導入」から、成果を生み出す実行フェーズへと移行しています。本サービスは、代表の山田魁が全案件に直接関与するため、月間の受付数には限りがあります。その分、意思決定から実行までをスピーディーに支援し、企業ごとの課題に即したAI活用を推進します。

まずは、貴社の課題をお聞かせください。成果創出に向けたロードマップを、現状に即してご提案いたします。

■ お問い合わせ先

会社名：株式会社オーガイ

問い合わせ：E-mail：kai.yamada@orgai.info

公式サイト：https://www.gekiyasuaikomon.jp/

「わからない」を「すぐ解決」に。Claude Codeで、ビジネスを前進させましょう。

■ 会社概要

会社名：株式会社オーガイ（ORGAI, inc.）

所在地：東京都目黒区自由が丘二丁目十六番十二号 RJ3

代表者：代表取締役CEO 山田魁

設立：2024年4月

従業員数：12名（業務委託含む）

事業内容：AIコンサルティング、生成AI特化SES、AIエージェント開発





