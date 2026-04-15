「お母さん いつもありがとう」あふれる感謝の気持ちをそえて。「母の日弁当」で美味しく心あたたまるひとときをお手伝い。

株式会社梅の花グループ

株式会社 梅の花サービス（本社：福岡県久留米市、代表取締役：野田安秀）が運営する「湯葉と豆腐の店 梅の花」では、2026年5月1日（金）から5月31日（日）まで「母の日弁当」を販売いたします。

今年の母の日は5月10日（日）。「母の日弁当」のご予約は全国の梅の花レストラン店舗にて受付を

開始いたしております。

母の日にかぎらず、「ありがとう」の感謝の気持ちをお伝えする大切な思い出のひとときを手伝いできれば幸いです。ぜひ、今年のお母の日の贈り物としてご賞味ください。

母の日弁当

母の日弁当 2,800円（税込）

上段には、お祝いの席にふさわしい色鮮やかな「ちらし寿司」を中心に、豆乳入りだし巻き玉子や焼き手毬湯葉を盛り付けております。

下段には、大豆の甘みと旨みが広がる、とうふしゅうまいや湯葉揚げ、さらに鰆の西京焼きや人気のオリジナルデザート「もっちり嶺岡」まで、少しずつ多彩な味わいを楽しめる贅沢な内容となっております。

お品書き

【上段】

◇ちらし寿司 ◇信田巻き ◇煮物 ◇焼き手毬湯葉 ◇豆乳入りだし巻き玉子 ◇紅白なます

【下段】

◇卯の花コロッケ ◇湯葉揚げ ◇ひと口とうふしゅうまい ◇生麩田楽

◇麩まんじゅう ◇鶏の照り焼き ◇鰆の西京焼き ◇酢漬け茗荷 ◇湯葉五目煮

◇小松菜と揚げの煮物 ◇もっちり嶺岡

販売期間

2026年5月1日（金）～5月31日（日）

販売場所

「湯葉と豆腐の店 梅の花」（レストラン店舗）

＜湯葉と豆腐の店 梅の花 店舗はこちら＞ :https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

※お渡しまでにお時間をいただく事がございますので、お早めのご注文をおすすめいたします。

梅の花公式 通販本舗 梅あそびでは【母の日オリジナル限定セット】を期間限定販売

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梅あそび 母の日ギフト特集 :https://www.umeasobi.com/gift/mothersday2026/

2026年は「梅の花」創業40周年のアニバーサリーイヤー

おかげさまで「湯葉と豆腐の店 梅の花」は、2026年4月に創業40周年を迎えます。

これからの「梅の花」にも是非ご期待ください。

梅の花サービス レストラン店舗について

1986年福岡県久留米市にて創業。湯葉と豆腐に着目し、からだに優しい料理でお客様に満足していただきたいという創業者の想いから始まった日本料理店「湯葉と豆腐の店 梅の花」を中心とする外食事業。

時代の流れやお客様のニーズに柔軟に取り組みながら、和食にとどまらず、中華、しゃぶしゃぶ、定食など、多彩な業種のレストランで、常に新しいおいしさを発信しつづけています。

『花咲く、食のひとときを。』を梅の花グループのスローガンとし、こだわりの食・空間・感謝の心を通じて全国約120の店舗の従業員がお客様を笑顔でお迎えします。

■ポータルサイト

湯葉と豆腐の店 梅の花 https://www.umenohana.co.jp/brands/detail/1

梅の花グループ https://www.umenohana.co.jp/

■Instagram公式アカウント

梅の花レストラン店舗 https://www.instagram.com/umenohana_yuba_tofu/

梅の花グループ https://www.instagram.com/umenohana_group/

■梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」

梅の花グループの公式アプリ「うめのあぷり」では、グループ内の様々なレストランの店舗情報や季節のメニューなどが見られます。

またお気に入り店舗の最新情報や、クーポンなどのお得な情報も配信中です。

＜「うめのあぷり」ダウンロードはこちら＞ :https://advs.jp/cp/appredir/umegp001