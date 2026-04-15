事故物件を再生した子ども食堂、オープン3ヵ月で利用者数200人を突破。4月以降も継続開催

A-LIFE株式会社

特殊清掃・遺品整理・不動産再生を手がける関西クリーンサービス（運営：A-LIFE株式会社、代表取締役：亀澤範行）は、2026年1月31日に大阪市生野区でオープンした子ども食堂「カンクリキッズキッチン」を、毎月開催しています。

オープンから3ヵ月経つ現在、毎回満席となり、店外に行列ができるほどの反響が続いています。現在は「日本一行列ができる子ども食堂」を目指して運営しています。

カンクリキッズキッチン開催予定

所在地：大阪市生野区生野東1丁目6-7 エーライフレジデンス1階（マップを開く(https://maps.app.goo.gl/NKRXtnRiAAZbH9YN8)）

公式サイト：https://osaka-kids-kitchen.jp/

料金：無料

15歳以下のお子さまと保護者の方はどなたでも利用していただけます。(大人だけの利用は不可)

食事がなくなり次第終了します。

■毎回満席の子ども食堂「カンクリキッズキッチン」

2月開催時のメニューは子どもたちに人気のビーフカレー。「おいしい！」と声が飛び交う賑やかなランチタイムとなった。

「カンクリキッズキッチン」は、2021年に強盗殺人事件が発生した建物をリノベーションした子ども食堂です。毎月第3土曜日に開催しており、これまでに計3回実施しました。

1回あたりの利用者数は70名以上にのぼり、累計利用者数は210名を突破しました。各回とも開店後すぐに満席となり、当日は店外に最大で20人以上が並ぶなど、子どもたちと保護者の利用が広がっています。

開店を待つ親子連れの列。地域での期待の高さがうかがえる。

オープン当初は継続について「単発イベントではないのか」「本当に継続できるのか」といった疑問の声も多く寄せられました。しかし現在はリピーター利用も増え、地域に根差した「つながりの場」として定着しつつあります。

■事業収益と企業連携により継続性を確立

「カンクリキッズキッチン」は、運営元である関西クリーンサービスが自社事業の売上の一部を用いて運営しています。加えて、30社以上の協力企業による食材支援や寄付によって、継続可能な運営が実現しています。

こうした取り組みの土台となるのが、A-LIFE株式会社のグループ内で役割を分担した、一体的な事業体制です。

関西クリーンサービスが特殊清掃・遺品整理、カンクリ不動産が物件再生、カンクリキッズキッチンが子ども食堂として地域活用を担い、「清掃→再生→地域活用」という循環の中で事業が成り立っています。

特殊清掃の知見を地域へ還元。自社グループで完結する仕組みが「持続可能性」を生んでいる。

さらに、開催頻度を月1回に設定、現場スタッフの役割分担を明確化するなど、無理なく続けられる運営設計を徹底しています。

「事業収益」「外部支援」「強固な運営体制」

この3つの柱が機能することで、一時の流行ではない、真に地域に必要とされる場所としての在り方を追求し続けています。

■複数の社会課題を同時に解決。事故物件再生から生まれる新たな価値

これまで関西クリーンサービスでは、数多くの孤独死や自死、ゴミ屋敷現場に携わってきました。その中で強く感じてきたのが、「人と人がつながる機会の少なさ」です。

孤立はある日突然生まれるものではなく、日常の中で人との接点が少しずつ失われる中で進んでいきます。私たちは清掃業者として事後対応にあたりながら、孤立を防ぐには何が必要かを問い続けてきました。

ゴミ屋敷・孤独死の現場ではそこに住む人の孤独やその痕跡を目の当たりにする

同時に、現在、日本全国で空き家や事故物件が増え続けています。弊社にも、管理や売却の難しさに思い悩む方からの依頼が日々寄せられています。

人が住まなくなった家が増えれば、街から活気が失われ、さらに人が集まる場も減っていく。この悪循環が、結果として人々の孤立を深める要因にもなっています。

空き家問題と孤立問題の双方を解決すべく、私たちが打ち出したのが、事故物件を地域に開かれた拠点へと転換する再生プロジェクトです。「カンクリキッズキッチン」は、その第一歩として誕生しました。

本取り組みは、一つの物件再生を通じて複数の社会課題に向き合うものです。

●孤立や孤独死、ゴミ屋敷化の未然防止

●空き家・事故物件の再生

●子どもの居場所づくり

●地域コミュニティの再構築

一時的な支援ではなく、「循環する社会価値」を生み出したい。その理念のもと、開催頻度の拡大や協力企業の拡充、行政との連携を進めながら、「日本一行列ができる子ども食堂」を目指していきます。また、本取り組みを空き家再生のモデルケースとして、全国への展開も視野に入れています。

■代表コメント（亀澤範行）子ども食堂の利用者と談笑する代表 亀澤範行

私たちはこれまで、孤独死やゴミ屋敷など、社会の現実に数多く向き合ってきました。

その中で強く感じたのは、「もっと早く誰かと繋がれていたら」という想いです。

だからこそ今、ただ片付けるのではなく、孤立を生まない場所をつくりたい。

この取り組みは、価値を失った場所に、新たな価値を生み直す挑戦です。

■施設概要

名称：子ども食堂 カンクリキッズキッチン

所在地：大阪市生野区生野東1丁目6-7 エーライフレジデンス1階（マップを開く(https://maps.app.goo.gl/NKRXtnRiAAZbH9YN8)）

開催日：毎月第3土曜日

料金：無料

公式サイト：https://osaka-kids-kitchen.jp/

■取材のお問合せはこちら

関西クリーンサービス（担当：亀澤範行）

お電話：0120-673-373（受付時間8:00～20:00）

メール：info@k-clean.jp

■関西クリーンサービスについて

関西クリーンサービスは特殊清掃やゴミ屋敷片付けを専門に行っています。これまで、数多くのお住まいを整理・清掃してきました。その経験を通じて、孤立や孤独死など社会問題についての理解を深め、その解決策を導くべく活動しています。

YouTubeのチャンネル登録者は17万人超

当社では、YouTubeで遺品整理・ゴミ屋敷片付け・特殊清掃・事故物件再生の様子を視聴者に伝える動画を公開しています。チャンネル登録者は17.8万人を突破（※2026年1月時点）。年齢・性別問わず、多くの視聴者様から支持を頂いております。

現場の状態やご依頼者様のリアルな声を視聴者に届けることで、現代の日本が抱える社会問題を提起し、自身や身近な人の将来を考えるきっかけとなれるよう取り組んでいます。

公式YouTube :https://www.youtube.com/@k_clean0A-LIFE株式会社

サービス名称：関西クリーンサービス（https://www.k-clean.jp/）

所在地：大阪市東成区深江北3-16-39

配信企業名：A-LIFE株式会社（https://alife-grp.com/）

本社所在地：奈良市西大寺赤田町1-4-6A-LIFEビル

代表取締役：亀澤 範行

事業内容：遺品整理、事件・事故現場の特殊清掃、産業廃棄物収集運搬業、リサイクル関連事業全般 等

設立日： 2006年12月

資本金：3000万円