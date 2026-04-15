【資さんうどん】399円の新商品が登場！感謝（サンキュー）のキモチを込めたお得メニューが全３つに♪

399円で食べられる♪新商品「資たま丼」「かけおにセット（※朝限定）」

株式会社資さん

4/16（木）～資さんうどんの一部店舗に“399円（税込）の新商品”が登場します！

※399円（税込）は、4/16（木）～九州・山口エリア店舗の価格です。

399円（税込）の新商品「資たま丼」は、資さんこだわりの“丼出汁”に、玉ねぎ・天かすを加え、玉子でとじた一品。とろっとした玉子と、玉ねぎの甘味、出汁をいっぱいに含んだ天かすが食欲をそそります。

もう１点の399円（税込）新商品は、「かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり）」。

“毎日、資さんうどん店舗で丁寧に取るこだわりの出汁”＆“モチモチの麺”をそのまま味わえる資さんうどんの代名詞「かけうどん」と、出汁によくあう「白おにぎり」をセットで提供いたします。

「かけうどん」は、無料の「天かす」や「とろろ昆布」で味変するのも、おすすめです。

かけおにセット※朝定食の時間帯限定

「かけおにセット（かけうどん＋白おにぎり）」は、「かけうどん」の価格で、白おにぎりがついてくるお得なセットとなっています。

※「かけおにセット」は、朝定食の時間帯のみの提供となります。

資さんうどんの定番商品「かけうどん」は、いつでも399円（税込）でお楽しみいただけます。

資さんうどんでは、“399円（税込）”で楽しめるメニュー「資たま丼」「かけおにセット ※朝定食の時間帯限定」「かけうどん」を感謝（サンキュー）のキモチを込めたお得なメニューとしてご紹介しております。

ぜひ、３つのお得なメニューをチェックしてみてください♪

「399円（税込）メニュー」ラインナップ

※九州・山口エリア店舗の価格

◆資たま丼：税込399円

◆【朝限定】かけおにセット：税込399円

◆かけうどん：税込399円

※上記商品は、4/16（木）～順次展開予定ですが、掲載の価格は九州・山口エリア店舗の価格です。他エリアでのご提供価格は異なります。店舗にてご確認をお願いいたします。

※朝定食を実施していない店舗では、「かけおにセット」の提供はございません。

※「かけおにセット」の麺をそば・細めんに変更することはできません。

※「かけおにセット」はお持ち帰りできません。

※写真はイメージです。

※提供する器は、店舗により異なる場合がございます。

資さんの使命肉ごぼ天うどん

――幸せを一杯に。

資さんは、いつの時代も、どんな場所でも「最高の一杯」をお届けし、一杯を通じて幸せを分かち合います。

そのために、資さんの伝統をさらに進化させ、常に本物の美味しさへの挑戦を続けます。

そして、すべての地域に元気とぬくもりをお届けし、「この街に資さんがあってよかった！」と思っていただけるようなお店を目指してまいります。

資さんが掲げている３つの約束

・味と品質にこだわり、すべてのお客さまに満足いただける一杯をお届けします

・気持ちのよい接客と心地よい雰囲気で、いつでもホッと安らげるお店をつくります

・互いに尊敬し合い、相手を思いやることで、安心して働ける職場をつくります

◆資さんうどん

1976年に創業し、北九州市を中心に九州全７県、山口県、岡山県、大阪府、兵庫県、広島県、千葉県、東京都、埼玉県、神奈川県、群馬県、奈良県の1都1府16県で100店舗以上展開している北九州発祥のうどんチェーン店。うどんや丼などの豊富なメニューで、お子さまからご年配の方まで幅広いお客さまに「北九州のソウルフード」としてご愛顧いただいております。

「資さんうどん」では、人気NO.1の「肉ごぼ天うどん」や北九州名物の「かしわうどん」をはじめ、「大海老天うどん」「もつ鍋うどん」「焼きうどん」「季節限定のうどん」など、様々なうどんメニューを提供しており、とろろ昆布・天かす入れ放題等も、資さんうどんの魅力のひとつとなっています。

うどん以外にも、「そば」「丼」「カレー」「おでん」「かしわおにぎり」など、全150種類以上のメニューをご用意していることに加え、年間680万個を売り上げる「ぼた餅」も、資さんうどんの名物として多くのお客さまに親しまれています。

店内は、テーブル席、カウンター席、ボックス席と様々な種類の座席を用意しており、ゆったりとお食事をお楽しみいただけます。ご家族連れから、ご友人同士、お一人のお客さままで、皆さまのご用途に合わせて、便利にご利用ください。

※資さんうどん店舗では、深夜時間帯の付加料金は頂戴しておりません。深夜も、昼間と同じ料金にてお召し上がりいただけます。

SDGsの取り組み

「資さんうどん」では、2021年3月に「資さんSDGs」宣言！を行い「"幸せ"な世界を創る」を目標として掲げ、一人ひとりが目標達成に向けて意識して行動し、より良い社会の実現に向け活動しています。ダイバーシティ&インクルージョンを重視した職場体制の構築や、サーキュラーエコノミー実現に向けた産学官が連携する事業への協力、実質CO2ゼロの自然エネルギーの利用等、活動内容は多岐に渡りますが、中でも「地域の宝」である、お子さまに向けた取り組みについては注力しています。「資さんこども基金」の設立や、「資さんの食育教室」の実施、「児童養護施設」や「こども食堂」へのキッチンカーでのご訪問・お食事のご提供等、精力的に活動を行っています。お子さまに向けた取り組みについて、現在は、福岡地区を中心に活動していますが、今後は「資さんうどん」出店地域への活動拡大も視野にいれて取り組んでいます。

※最新の取り組みは以下よりご覧いただけます※

【NOTE】https://note.com/sukesanudon1976/

食育活動の様子「資さんうどん」のキッチンカー企業情報

会社名 ： 株式会社資さん

http://www.sukesanudon.com

住所 ： 〒800-0255

福岡県北九州市小倉南区上葛原2‐18‐50

代表取締役 会長：崎田 晴義

事業内容 ： 飲食業（うどん店102店展開）

連絡先 ： 093-932-4757

公式アカウント

【X（旧Twitter）】https://x.com/sukesan1976

【Instagram】https://www.instagram.com/sukesan1976/

【Facebook】https://facebook.com/sukesanudon/

【資さん公式ストア】https://sukesanstore.com/



※本リリースは2026年4月15時点の情報です。