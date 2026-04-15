野沢温泉蒸留所3周年を記念したクラフトジン「CLASSIC DRY GIN Distiller’s Cut」を数量限定で発売

Nozawa Onsen Distillery株式会社CLASSIC DRY GIN Distiller's Cut

Nozawa Onsen Distillery株式会社（所在地：長野県下高井郡野沢温泉村 代表：リチャーズ・フィリップ）は、創業3周年を記念し、ブランドの核となる「CLASSIC DRY GIN」をさらなる高みへと引き上げた、特別仕様のクラフトジン『CLASSIC DRY GIN Distiller’s Cut』（読み：クラシックドライジンディスティラーズカット）を4月15日（水）より発売いたします。

本製品は、野沢温泉蒸留所の定番である「CLASSIC DRY GIN」をベースに、ボタニカルの設計とアルコール度数を見直し、よりダイレクトに香味を楽しめる限定商品です。野沢温泉蒸留所の設立から3周年を迎えるにあたり、新たな商品の開発を進めてまいりました。

日々の蒸留の中で得られた知見をもとに、既存レシピのバランスを再構成しCLASSIC DRY GINの新たな一面を表現しています。

商品の希少性が高いため、今回は特設サイトにて同日より抽選販売の受付を開始いたします。

■ 開発の背景とこだわり

弊社蒸留責任者ヨネダイサムボトル上部には「野沢温泉蒸留所」の文字入りボトル底面には立体的なロゴ

開発の起点となったのは、野沢温泉蒸留所設立から3年で培われた蒸留のこだわりや、新しいボタニカルとの出会いなどで新たなアイディアが生まれ商品開発に至ったという背景があります。

CLASSIC DRY GIN Distiller’s Cutはこれまで磨き上げてきた「CLASSIC DRY GIN」のレシピの骨格を維持しながら、ボタニカルの配合比率を再設計し、香りの立ち上がりと余韻の広がりをより強調しました。また、これまでよりもアルコール度数をあえて高め（48％→52％）に設定することで、ボタニカルの香気成分をより立体的に感じられる仕上がりです。

ボトルには、ブランド初となる完全オリジナルの700mlボトルを採用し、底面に施された野沢温泉蒸留所の立体的なロゴが、洗練されたデザインをより一層引き立てます。

■ ボタニカルの層が生む、力強さと立体感

蒸留の様子

CLASSIC DRY GIN Distiller’s Cutは、定番のクラシックドライジンをベースに、ボタニカルの使用量と設計を見直すことで、より厚みのある香味を実現しました。

口に含むとレモンとベルガモットによる柑橘の明るい香りが立ち、続いてスパイスとジュニパーがしっかりと感じられます。力強く、奥行きのある味わいで爽やかに仕上げました。アルコール度数の高さにより、香りと味わいがよりダイレクトに感じられる点も特徴です。

■ 発売方法：限定生産による「抽選販売」のご案内

この商品は、蒸留士が理想とする味わいを追求し、厳選した素材と特別な配合で仕上げたスモールバッチ（限定生産）です。

徹底した品質管理のもと、一回限りの生産体制でボトリングを行った結果、ご提供できる数に限りがございます。これまでのシリーズでも多大な反響をいただいていることから、すべてのお客様に公平な購入機会をご提供するため、今回は抽選方式による販売を決定いたしました。

【Distiller’s Cut 抽選販売エントリーページ】

https://nozawaonsendistillery.jp/products/distillers-cut

■ 抽選スケジュール

エントリー期間：2026年4月15日（水）から4月21日（火）23時59分まで

発送：2026年4月22日（水）より順次発送

詳細情報：上記リンク先にて公開

製品名：CLASSIC DRY GIN Distiller’s Cut

容量／容器：700ml／ボトル

希望小売価格：6,750円（税込）

アルコール度数：52％

品目：スピリッツ

おすすめの飲み方：ロックやソーダ割り、クラシックスタイルのカクテル

■ 野沢温泉蒸留所について野沢温泉蒸留所外観

村の歴史を継承し、世界へ挑む

野沢温泉蒸留所は、2022年12月15日に野沢温泉村の中心部に誕生しました。

私たちの拠点は、かつて村の食文化を支えた歴史的な缶詰工場をリノベーションした建物です。食材を保存し、冬の暮らしを支えた場所が、現在は村の清らかな水と豊かなボタニカルを「香り」として封じ込め、世界へ届ける蒸留所へと生まれ変わりました。

村のアイコンである「大湯」から徒歩数分という立地を活かし、蒸留設備を間近に感じるテイスティングバーやギフトショップを併設。

野沢温泉の大自然が育む水の循環の恩恵を、一杯のグラスを通じて体験できる総合施設として、国内外のゲストを魅了しています。

世界が認めた、野沢温泉の「水」と「技」

私たちのクラフトジンは世界的な酒類コンペティションで20以上の賞を受賞。

2023年には、世界最大級の権威を誇る「サンフランシスコ・ワールド・スピリッツ・コンペティション（SFWSC 2023）」において、出品したジン4種すべてが金賞を受賞するという快挙を成し遂げました。

野沢温泉の雪解け水が生む透明感と、地元のボタニカルが織りなす繊細な味わいは、今や世界基準の評価を確立しています。

受賞商品はこちら(https://nozawaonsendistillery.jp/collections/gin)

次なる挑戦：2026年、シングルモルトウイスキー解禁へ

現在、野沢温泉蒸留所ではジンの生産に加え、シングルモルトウイスキーの生産を本格的に拡大しています。

村の冷涼な気候の中で静かに刻を重ねている原酒たちは、2026年のリリースを予定。ジンで培ったボタニカルの知見と蒸留技術を、今度はウイスキーという新たな形へと昇華させ、野沢温泉から世界を驚かせる挑戦を続けてまいります。

金賞を受賞した4種のジンジンに使用しているボタニカルの一部

会社概要

会社名：Nozawa Onsen Distillery株式会社

代表者：フィリップ・リチャーズ

創 業：2021年03月

所在地：〒389-2502 長野県下高井郡野沢温泉村豊郷9394

事業内容：ジン、ウイスキーとアルコールスピリッツの製造、ホストツーリズムイベント

おみやげの販売、バー、飲食店の経営、通信販売

前各号に附帯関連する一切の事業

公式HP ：https://nozawaonsendistillery.jp/