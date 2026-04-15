ひとまいる、梅酒や日本酒の製造販売を行う梅乃宿酒造株式会社へ出資

株式会社カクヤス

株式会社ひとまいる（旧社名：株式会社カクヤスグループ、本社：東京都北区、代表取締役社長 兼 CEO：前垣内洋行）は、中期経営計画「TRANSFORMATION PLAN 2028」の実現に向けたサステナビリティに関する取り組みの一環として、子会社である株式会社NSK（本社：東京都北区、代表取締役社長：野田智裕）を通じて、創業130年以上の歴史を持つ梅乃宿酒造株式会社（本社：奈良県葛城市、代表取締役社長：吉田 佳代）に出資いたしましたことをお知らせいたします。

■梅乃宿酒造株式会社について

梅乃宿酒造株式会社は、1893年の創業以来、日本酒をはじめ、梅酒や果実系リキュールなどの酒類製造を手がけてきた酒蔵です。特に「あらごしシリーズ」に代表される商品群は、国内のみならず海外市場においても高い評価を得ています。

奈良盆地・葛城山の麓に蔵を構える同社は、地酒づくりの伝統を大切にしながら、日本酒およびリキュールにおける新たな可能性を切り拓く商品開発や、海外展開を見据えた販売体制の強化に積極的に取り組んでおり、伝統と革新を両立する酒蔵として成長を続けています。

■投資の背景・目的

ひとまいるグループは、中期経営計画「TRANSFORMATION PLAN 2028」において、サステナビリティを重要な柱の一つとして位置づけ、酒・飲食業界のさらなる発展への貢献を重要テーマに掲げています。酒類を主力商材とする当社グループにとって、多様化する飲用シーンや顧客ニーズに応える高い商品力と付加価値の創出は、持続的成長を実現するための最優先の経営課題の一つです。

本出資を通じて、長い歴史と確かな技術力、新たなチャレンジを行う経営姿勢で、酒蔵による株式上場一号となる梅乃宿酒造との関係をより強固なものとし、酒類販売を担うカクヤスをはじめとするグループ各社との連携を深めてまいります。これにより、高付加価値商品の創出や提案力の向上のみならず、生産者と販売者が一体となって酒・飲食文化の発展を支える新たな価値創造を目指してまいります。

・ひとまいるグループの中期経営計画はこちら≫

https://www.hitomile.co.jp/corporate/mp.html

■今後の展望

本件は、ひとまいるグループとして優良な酒蔵との協業関係を深化させ、酒・飲食文化の発展を長期的に支えていく重要な取り組みです。ひとまいるは今後も、酒・飲食業界全体の持続的な発展に貢献してまいります。

【梅乃宿酒造株式会社について】

本 社：奈良県葛城市寺口27番地１

代表取締役：吉田 佳代

創業：1893年

事業内容：日本酒、リキュール、各種飲料の製造・販売、商品開発

U R L：https://www.umenoyado.com/

【株式会社ひとまいるについて】

本 社：東京都北区豊島2-3-1

代表取締役：前垣内 洋行

設立(創業)：1982年6月15日（1921年11月1日）

事業内容：販売プラットフォームの運営、グループの事業戦略、構築、経営管理およびそれに付帯する業務

U R L：https://www.hitomile.co.jp/