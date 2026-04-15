「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」に「シューリーくん×ハローキティ」エントリー！

株式会社イースマイル2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門「シューリーくん×ハローキティ」エントリー

水まわりのトラブル対応やリフォーム、住宅事業を展開している株式会社イースマイル（東京第１本社：東京都江戸川区、大阪本社：大阪市中央区、代表取締役：島村禮孝、以下イースマイル）の公式キャラクター「シューリーくん」は、株式会社サンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とコラボレーションし、「2026年サンリオキャラクター大賞 パートナー部門」にエントリーしています。

2026年の投票は4月9日よりスタートしており、すでに多くのファンからの応援が寄せられています。

「シューリーくん×ハローキティ」がエントリーするのは今年で7回目。今年こそは上位ランクインを目指し、ファンの皆さまからの応援を力にさらなる飛躍を目指します。

ぜひ「シューリーくん×ハローキティ」への一票で応援をよろしくお願いいたします。

■サンリオキャラクター大賞とは

「サンリオキャラクター大賞」は、株式会社サンリオが主催する年に一度の人気投票イベント。今年で41回目を迎えます。

同時開催の「パートナー部門」では、企業や自治体のキャラクターがサンリオキャラクターとペアでエントリー。今年も魅力あふれるペアが勢ぞろいしています。

■投票期間

2026年４月９日（木）～ 2026年５月24日（日）

■結果発表

2026年6月28日（日）13:00

■投票はこちら

下記公式サイトより「シューリーくん × ハローキティ」への投票が可能です。

https://ranking.sanrio.co.jp/partner/#profile_shewly

2026年サンリオキャラクター大賞投票サイト

https://ranking.sanrio.co.jp

■シューリーくんについて

シューリーくん

「シューリーくん」は、水道修理スタッフとして活躍するスタッフ犬のキャラクターです。水まわりのトラブル解決を支える存在として、多くのお客様に親しまれています。

各種プロモーションやキャンペーンにも登場し、イースマイルのサービスの魅力を伝える役割を担っています。

シューリーくんプロフィール

https://x.gd/StRdJ

■水のトラブル 最短20分で駆けつけ！安心の水道局指定店

トイレや蛇口、排水管など様々な場所の水トラブルを24時間365日いつでも解決いたします！

お電話一本で全国どこでもイースマイルのサービススタッフがお伺い！水漏れ・つまりなどお任せください。

お見積り・深夜早朝の割増・キャンセル料金はかかりません。必ず事前にお見積りをしてから作業に入ります。



＜会社概要＞

東京第１本社：〒132-0023 東京都江戸川区西一之江3丁目3-5 イースマイルビル

東京第２本社：〒145-0064 東京都大田区上池台3丁目44-9 イースマイルビル

大阪本社：〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3丁目7-3 イースマイルビル

代表取締役：島村禮孝

公式サイト：https://www.esmile-24.com/