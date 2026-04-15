組織の「見えない課題」を可視化し、早期離職を防ぐ。新入社員の定着支援「フォローアップカウンセリング」を提供開始

株式会社タナベコンサルティンググループ

日本の経営コンサルティングのパイオニアである株式会社タナベコンサルティング（本社：東京都千代田区・大阪市淀川区、代表取締役社長：若松 孝彦、以下タナベコンサルティング）と企業向けに『はたらくをよくする(R)』支援事業を展開するピースマインド株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：荻原 英人、以下ピースマインド）は、新入社員定着率向上を目的に、「フォローアップカウンセリングサービス（新入社員定着支援）」を共同で開発し、提供を開始いたしました。

１．「フォローアップカウンセリングサービス（新入社員定着支援）」開発の背景

近年、新入社員の早期離職は企業にとって採用コストの損失だけでなく、現場の士気低下や組織成長の停滞を招く重大な経営課題となっております。早期離職増加の背景として、リモートワークの普及やコミュニケーションの希薄化により、新入社員が抱える不安や「リアリティ・ショック」は表面化しにくくなっていることが挙げられます。こうした課題に対し、タナベコンサルティングが創業69年の歴史で積み重ねてきた経営に関する豊富な知見・実績と、ピースマインドが培ったメンタルヘルスの専門知見を融合させた「定着支援サービス」を開発いたしました。

本サービスでは、専門家が本人から上司や人事には言えない「本音」を引き出し、個人の適応をサポートします。同時に、不調や離職の予兆を組織課題としてフィードバックすることで、企業の持続的な成長に寄与いたします。

２．サービス概要と実施方法

入社から3ヵ月程度の新入社員の成長実感、職場への適応状態、活力、ストレスなどの側面に関する本音を聞くことによって、新入社員の様子を具体的かつ多面的に把握し、その後の対応検討を支援いたします。

３．「フォローアップカウンセリング」の特長

（１）「意欲×ストレス」を二軸で測る科学的なリスク管理

１. 経験や勘に頼らず、心理学的指標に基づき、組織の状態を定量的に可視化いたします 。リスク層の特定：ワークエンゲージメント（意欲）とストレスの状態を掛け合わせ、優先的にケアすべき対象者を特定いたします。

２. 根拠ある対策立案：メンタル不調の予兆を早期に発見し、データに基づいた具体的な職場改善アクションを提案いたします。

（２）プロとの対話で「本音」と「組織の準備性」を可視化

アンケートだけでは見抜けない、定量データの背後にある社員の「本音」を確実に捉えます。

１. 第三者による深掘り：人事や上司には言えない「不安」や「悩み」を、臨床心理士・公認心理師等の資格を持つ経験豊富なカウンセラーが50分の1on1ヒアリングで引き出します。

２. 経験の振り返り：カウンセラーとともに経験を振り返ることで、自身の成長実感や今後の目標が明確になります。

３. 受け入れ状況の点検：個人の問題だけでなく、配属先の「組織の受け入れ準備」が機能しているかを見える化いたします。

（３）「フォローアップカウンセリングサービス（新入社員定着支援）」導入のメリット

１. 組織・人事への効果：確実な「定着率向上」と「早期戦力化」

メンタルリスクを可視化・管理することで、採用コストの損失を最小化し、新入社員が本来の力を発揮して定着・活躍し続けられる持続可能な組織体制を築きます。取り組みを継続することで、短期的な「離職防止」だけでなく、中長期的には「人が育つ仕組み」を強化することに繋がります。

２. 新入社員への効果：不安を「自信」に変える成長支援

客観的な振り返りによって成長実感と広い視野を育み、さらに自律的なストレス対処力を養うことで、目まぐるしい環境変化の中でも自分らしく、前向きに活躍し続けられるプロフェッショナルとしての土台を築きます。

〈報告書イメージ〉

４．コメント

（１）ピースマインド 代表取締役社長 荻原 英人 氏

近年、新入社員の早期離職は組織にとって深刻な課題となっていますが、特に「見えない不安」を抱える新入社員にとって、本サービスは個人の適応を力強くサポートいたします。当社が長年培ってきたEAPの知見を活かし、データに基づいた科学的アプローチによるリスク予防と専門家の対話による「本音」の可視化を実現し、受け入れ側の具体的な課題認識や職場改善アクションの立案に貢献いたします。このフォローアップカウンセリングを通じ、『はたらくをよくする(R)』という当社のビジョンの実現に向け、新入社員の定着・活躍、ひいては人が育つ組織づくりに貢献してまいります。

（２）タナベコンサルティング HRコンサルティング事業部 エグゼクティブパートナー 三瓶 怜

働き方の多様化や価値観の変化が加速する中、新入社員の早期戦力化は経営課題そのものです。入社後1年以内の早期離職は、採用・育成コストの損失にとどまらず、現場の士気や組織全体の生産性にも影響を及ぼします。これまでのオンボーディングは「仕事を教え、早期に成果を出させる」ことに主眼が置かれてきました。しかし今、求められているのは、新入社員一人ひとりの心身の健康や働きがいにまで目を向けた、コーポレートウェルビーイングの視点を組み込んだオンボーディング戦略です。本サービスは、定着率の向上・エンゲージメントの強化・早期戦力化の三つを包括的に支援いたします。採用して終わりではなく、「迎え入れてから始まる人材戦略」へ――。持続的な企業成長を支える基盤として、ぜひご活用ください。

今後もタナベコンサルティンググループとピースマインドでは、はたらく人と組織の「はたらくをよくする(R)」に寄与するソリューションを積極的に提供してまいります。

ピースマインドについて

1998年創業、日本・アジア地域におけるEAPサービスのパイオニア企業。アジア地域で、国際水準の品質認証「産業医科大学メンタルヘルスサービス機関機能認定」を取得している唯一の民間企業（医療機関を除く）です。「はたらくをよくするエコシステムを創り、社会をいきいきとした人と職場で満たす」を企業ビジョンとし、健全で、心豊かな、明るい未来社会に貢献し続けることを目指しております。 公認心理師・臨床心理士・精神保健福祉士・産業カウンセラー・保健師・看護師等の有資格社員および国内外の幅広いネットワーク体制で1,400社以上をサポートし、グローバル大手企業を中心に外資系企業の支援実績国内トップシェアを誇っております。

〈会社概要〉

社名：ピースマインド株式会社（タナベコンサルティンググループ グループ会社)

代表：代表取締役社長 荻原 英人

創業：1998年9月（設立：2004 年 3 月）

資本金：195百 万円

総人員数：98 名 ※2025 年 4 月 1 日現在

本社所在地：東京都中央区銀座 3-10-6 マルイト銀座第 3 ビル 8F

HP：https://www.peacemind.co.jp/

タナベコンサルティンググループ（TCG）について

TCGは、1957年創業の東証プライム市場に上場する日本の経営コンサルティングのパイオニアです。「企業を愛し、企業とともに歩み、企業繁栄に奉仕する」という経営理念のもと、未来の社会に向けた貢献価値として「その決断を、愛でささえる、世界を変える。」というパーパスを掲げております。現在は、グループ8社、900名以上のプロフェッショナル人材を有する経営コンサルティンググループとなり、国内外の中堅企業を中心とした大企業から中規模企業のトップマネジメント（経営者層）を主要顧客とし、創業以来22,100社以上の支援実績を有しております。

トップマネジメントアプローチで経営戦略の策定からプロフェッショナルDXサービスによる経営オペレーションの実装・実行まで、チームコンサルティングにより経営の上流から下流までを一気通貫で支援する唯一無二の経営コンサルティングモデルを国内地域密着のみならず、グローバルへと展開しております。

〈企業概要〉

社名：株式会社タナベコンサルティンググループ

代表：若松 孝彦（代表取締役社長）

創業：1957年10月16日

資本金：17億72百万円

売上高：145億43百万円 ※2025年3月期

営業利益：15億円 ※2025年3月期

総人員数：936名（グループ全体）※2026年3月1日現在

上場市場：東京証券取引所プライム市場

本社所在地：東京都千代田区丸の内 1-8-2、大阪市淀川区宮原 3-3-41

事務所展開：名古屋、福岡、札幌、仙台、新潟、金沢、広島、沖縄