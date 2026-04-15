相続対策を動画で学べる新コンテンツを開始

三和ホールディングス株式会社

不動産資産管理会社の三和エステート株式会社（本社：福岡市博多区博多駅南1丁目、代表取締役社長：田代 雅博）は、相続や資産形成支援の取り組みの一環として、各分野の専門家と連携する「資産サポーター」と共同で、相続対策に関する動画コンテンツの配信を開始いたしました。

本取り組みは、不動産に関する情報発信にとどまらず、税務・法務といった専門領域を横断し、より実践的で分かりやすい情報提供を行うことを目的としています。

三和エステートがハブとなり専門家をつなぐことで、“動画で学べる相続対策”とワンストップ支援の両立を実現しました。

■ 第１弾動画について【揉めたくない人の生前相続対策１.】

第1弾として、生前対策をテーマにした動画を公開しました。

相続人・被相続人いずれの立場にも関わる基礎知識を整理し、トラブルを未然に防ぐための考え方を分かりやすく解説しています。



【第1弾動画】押さえておきたい相続の基本 :https://www.youtube.com/watch?v=kxnm9NTDEuU

■ 専門家との連携

本コンテンツは、「資産サポーター」として連携する専門家の協力のもと制作。

三和エステートは各分野のプロフェッショナルとともにあなたに最適なプランで、相続対策・資産運用をサポートいたします。

税理士 石塚 由紀 氏

税理士法人アイユーコンサルティング

福岡事務所 所長



お客様の想いを第一に、分割や対策のアドバイス、組織再編まで高付加価値サービスを提供し信頼される提案を常に真摯におこないます！

司法書士 進藤 亜由子 氏

ふくおか司法書士法人 共同代表



事務所設立時の「誰かの支えになりたい」という想いを大切に、困っている方に寄り添いながら、相談者様の状況に合わせた最適な解決方法をご提案いたします！

■ 取り組みの背景

相続に関する相談は年々増加している一方で、「何から手をつけてよいか分からない」「専門的で難しく理解しづらい」といった課題も多く見受けられます。

特に不動産を含む相続では、税務・法務・資産管理など複数の専門領域が関係するため、一つの情報だけでは最適な判断が難しいケースも少なくありません。また、実際の現場では売却方法や対策次第で資産価値に大きな差が生まれるケースもあり、正しい知識の重要性が高まっています。

こうした背景を受け、当社では専門家と連携し、「学び」と「実務支援」をつなぐ新たな情報提供の形として本動画シリーズを開始しました。





■ 今後の展開

今後も本シリーズでは、揉めたくない人のための生前対策や相続発生後の対応、具体的な事例解説など、テーマごとに継続的なコンテンツ発信を予定しています。

また、動画だけでなく、専門家による個別相談や具体的な資産活用提案まで、一貫した支援体制の強化を図ってまいります。

三和エステートは今後も、不動産を軸とした資産形成・相続支援を通じて、お客様の「最適な資産管理」に貢献してまいります。

三和エステートの不動産相続サポート :https://campaign.sanwa-estate.com/souzoku/?sc=0001

三和エステートについて

私たちが考える幸せの増やし方は、お悩みのひとつひとつ、それを形成している状況、そしてお客様の未来を見据え「最適な時期」に「最適な判断」からなる「最適な方法」とその未来に繋がる「資産の最適化」。そして収益不動産が生み出す「資産の最大化」です。専門のスタッフがプロフェッショナルにご対応させていただき、一過性の損得ではなく末長く続く幸福を、お客様と一緒に追求できる良きパートナーとなれますよう努力してまいります。



会社名：三和エステート株式会社

本社所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル３F

代表者：田代 雅博

創業：１９９３年

事業内容：賃貸管理事業、売買仲介事業、資産コンサルティング事業、不動産再生事業、賃貸仲介事業、相続サポート事業、投資アパート事業、住宅事業

URL：https://www.sanwa-estate.com/