【事例紹介】ニシム電子工業のJC-STAR「★1」適合ラベル取得をニュートン・コンサルティングが支援

ニュートン・コンサルティング株式会社

リスクマネジメントコンサルティングを手掛けるニュートン・コンサルティング株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：副島 一也）は2026年4月8日、ニシム電子工業様による「JC-STAR適合ラベル認証取得支援サービス」の導入事例を公開しました。

▼導入事例の詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/nishimu.html

※IoT製品セキュリティラベリング制度「JC-STAR」とは

情報処理推進機構（IPA）が定める、IoT製品のセキュリティ機能を評価・可視化する制度。

◆ニシム電子工業様による導入事例の概要

社会インフラを支える企業として、JC-STAR「★1」取得にいち早く挑戦

ニシム電子工業様は、福岡市に本社を置く総合エンジニアリング企業です。4つのコア技術（通信・監視・制御・電源）を軸に、顧客のニーズに適した電気・通信システムを企画し、設計・製造・施工・運用・保守までワンストップで提供しています。

昨今、サイバー攻撃の脅威が世界中で高まっています。IoT製品への攻撃も増加傾向にあり、セキュリティ対策が一層求められるようになりました。各国がIoT製品のセキュリティラベリング制度を整備する中で、日本も2025年3月からJC-STARの運用を開始しています。

このたびニシム電子工業様は、社会インフラと密接に関わる蓄電システム「TAMERBA EMS」のPMS（パワーマネジメントシステム）をJC-STARの「★1」（レベル1）に適合させ、2025年9月までにラベルを取得することを目指しました。

確実なセキュリティ確保が事業発展の一手に。全社の知見向上も実現

まずはIPAが定める適合基準と照らし合わせ、「TAMERBA EMS」のPMSの現状を分析。その結果、「必要なセキュリティ対策は取られているものの、それらが技術文書として体系的に整理されていない」という課題が洗い出されました。これを踏まえ、文書策定などの改善対応や実機テストを実施。2025年9月、IPAに申請が受理され、JC-STAR「★1」の適合ラベルを予定通りに取得することができました。

ラベルを取得したことで、「TAMERBA EMS」のPMSが確かなセキュリティを備えていることを対外的に示せるようになりました。他社に先駆けて取り組んだこともあり、販路拡大の上でもアピールポイントとなっています。また、JC-STAR「★1」への適合を要件とする制度にも準拠し、補助金獲得なども実現。今回のプロジェクトで、各部門が連携しながら改善対応や申請書類の準備などを進めたことで、セキュリティ全般の知見が全社で深まりました。

▼導入事例の詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/nishimu.html

◆「JC-STAR適合ラベル認証取得支援サービス」とは

専門的な知見をもとに、ラベル認証取得までの道のりをトータルサポート

JC-STAR適合ラベル認証取得に向けて、セキュリティに精通したコンサルタントが、現状と適合基準とのギャップを特定。製品特性に適したセキュリティ体制をご提案し、改善対応や申請までサポートします。効率的なプロセスで、着実なラベル取得と製品の信頼性向上に伴走します。

支援範囲とステップ（例）

▼サービスの詳細

https://www.newton-consulting.co.jp/solution/cyber/jc-star.html

【ニュートン・コンサルティング株式会社 概要】

https://www.newton-consulting.co.jp/

社名 ：ニュートン・コンサルティング株式会社

所在地 ：東京都千代田区麹町1-7 相互半蔵門ビルディング5F

設立 ：2006年11月13日

資本金 ：30,000,000円（2025年12月末時点）

代表者 ：代表取締役社長 副島 一也

事業内容 ：リスクマネジメントに関わるコンサルティング

【サポート実績】

民間企業をはじめ官公庁や地方公共団体、国立大学法人に至るまで約2,300社の支援実績を有する

～お客様事例～

https://www.newton-consulting.co.jp/casestudy/