【数量限定で新発売！】“果物の王様”に挑んだ「果実アイス ドリアン」が誕生。

株式会社友桝飲料

ドリアンサイダーを知ってくださっている皆様、ドリアンが好物だという皆様、

ドリアンを食べたことが無い皆様、お待たせいたしました！

株式会社友桝飲料（代表：友田諭、本社：佐賀県小城市小城町岩蔵2575-3）は、2026年4月20日(月)より、独特な香りと濃厚な味わいが特徴の「果実アイス ドリアン」を数量限定で発売いたします。

■ 開発の背景：ブランドのアイデンティティを形に



本商品は、弊社の人気ブランド「こども農園」シリーズの果実サイダーから着想を得て誕生しました。「お手頃価格でありながら、まるで本物のようなリアルな風味」「普段あまり食べる機会がない珍しい果物」をテーマに掲げる同ブランドにおいて、ドリアンはまさに象徴的な存在です。

実は2024年3月、他のフレーバー（白桃・スイカ・マスクメロン・マンゴー）は一足先に「果実アイス」としてデビューし、弊社の夏の定番品へと成長を遂げました。

それから2年。ファンの皆様からの「ドリアンアイスは無いの？」「作ってほしい！」という嬉しいお声もいただき、ついに【数量限定】での商品化を決断いたしました。

開発にあたっては、企画チームが本物のドリアンを調達。実物を囲み、その強烈な個性と向き合いながら試行錯誤を繰り返しました。さらに、ドリアンに馴染み深いベトナム出身の社員にも試食や意見交換で協力してもらい、単なる「ドリアン風」ではない、本場を知る人も納得するリアルさを追求。

サイダー作りで磨き上げた「香りの配合技術」と、実食から得た「本物の果肉感」を掛け合わせ、胸を張って「くさおいしい！」と言える自信作へと仕上げています。

■ こだわりのポイント：五感を刺激する「くさおいしい！」体験

日本では高級品・珍味として名高いドリアン。

ちょっと気になるけど失敗したらどうしようと迷っているあなたへ、一度試してみませんか？

ドリアンが好きな人も、ドリアンを食べたことない人も、入門編・初級編としてお手に取ってもらえると嬉しいです。

1. ドリアンの個性を余すことなく再現した、存在感のある香り

最大の特徴である、あの独特な香りを一切妥協せずに再現。

封を開けた瞬間に広がるインパクトは、まさに“果物の王様”そのものです。

凍らせてもなお存在感を発揮させるべく、香料の配合バランスにこだわりました。

2. ねっちりと濃厚な「果肉感」の再現

アイスだからこそ実現できた、熟れたドリアンの果肉を彷彿とさせる「ねっちり」としたリッチな食感。サイダーでは表現しきれなかった、「食感」の再現にもこだわりました。

3.南国を感じるクリーミーな甘さ

「香りの衝撃」の後に広がるのは、「濃厚でクリーミーな甘さ」です。

単なる話題性だけでなく、スイーツとしての美味しさを不可欠な要素として設計し、何度も食べたくなる「くさおいしい！」味わいに仕上げました。

お友達と、ご家族と、感想を伝え合いながら楽しんでいただくのがおすすめです。

独特な香りをしっかり再現しているので、盛り上がること間違い無しです。

■ 私たちが届ける「飲み物業界の多様性」

ドリアンアイスは、非常にニッチで個性的な商品です。

しかし、私たちが「おもしろい！」と信じる価値を形にし、世の中に発信し続けることは、

弊社のミッションである「飲み物業界に多様性を提供する」ことへ繋がると確信しています。

この商品が、お客様にとって新しい驚きや楽しさとの出会いになることを願っています。

■ 商品詳細

●商品名：果実アイス ドリアン

●発売日：2026年4月20日（月）

●発売地区：全国 オンラインショップ等

●種類別名称：清涼飲料水

●内容量：80g

●希望小売価格：オープン価格

※数量限定品となります

取扱いに関するお問合せはこちら(https://www.tomomasu.co.jp/contact/)

■ 新商品のご紹介

3/2発売「オレンジソーダ」

ひと口飲めば、どこか懐かしいあの味が広がる、トモマスの王道オレンジソーダが完成しました。

ゴクゴク飲める爽やかな美味しさをお届けします。

そのまま飲んでリフレッシュするのはもちろん、アイスクリームを浮かべて、「オレンジクリームソーダ」にアレンジするのもおすすめです。

仕事や勉強の合間の気分転換に、心弾むオレンジの刺激をぜひお楽しみください。

株式会社友桝飲料

明治35年、友桝飲料は佐賀県小城市にある、小さな町の小さなラムネ屋から始まりました。創業当初からの「他の人より、一歩先んじる」という精神を創業120年を超えた今も大切にしています。

飲み物業界に多様性を提供することをミッションとして様々な飲み物づくりに取り組み、これまで開発した商品は1,000種類以上になります。

看板商品は「スワンサイダー」や「こどもびいる」どこかの誰かの記憶の片隅に残る飲み物をこれからもつくり続けていきます。

友桝飲料 関連情報

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