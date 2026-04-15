【大阪】「本で出会う、保護ねこの未来」―保護猫活動の現状と猫との暮らしを考えるパネル展、および関連書籍販売イベントを、ジュンク堂書店 難波店にて開催します

NPO法人CATS WELCARE

本展示では、保護ねこ活動の現状や課題を紹介するとともに、「猫」にまつわる書籍の提案を通して、本と猫、それぞれの魅力を発信します。来場者の皆さまに、保護ねこ活動への理解を深めていただくと同時に、保護された猫たちと人との新たな出会いのきっかけを創出することを目的としています。

「かわいい」だけでは救えない現実。

私たちが保護した猫の写真を使ったパネルを展開。

近年、「保護猫」という言葉は広く知られるようになり、「保護ねこカフェ」のように、猫と触れ合える施設も増加しています。しかしその一方で、「猫を保護してほしい」という依頼は依然として後を絶たず、現場の負担は大きい状況が続いています。

現在、CATS WELCAREでは約80頭の猫を保護しています。

これらの猫たちには日々の飼育費や医療費が必要であるだけでなく、新たな家族との出会いが不可欠です。受け入れ可能な環境には限りがあり、すべての命を救うことができないという現実も存在しています。

本展示を通じて、こうした現状を多くの方に知っていただき、猫と人がともに幸せに暮らせる社会について考えるきっかけとなることを目指します。

猫の本をたくさんご用意してお待ちしております。

様々な、厳しい状況で暮らす猫たち

CATS WELCAREの代表は、現役の小児科医でもあります。

動物たちの明るい未来のためには、これからの社会を担っていく子どもたちに、命の大切さを知り、弱い立場にある存在へ思いやりを持つ心を育んでほしい ―そんな想いで活動しています。

現代社会では、人と人との生身のつながりが希薄になり、孤独を感じる人が増えています。

伴侶動物と暮らすという選択は、動物たちに幸せをもたらすだけでなく、人の心にも大きなぬくもりと充実感を与えてくれます。

本展示では、代表自身がこれまでに読んできた「猫」にまつわる書籍の中から、おすすめの本を選びました。

小さなお子さまには、猫にも私たちと同じように温かい「こころ」があることを。

大人の方には、「かわいい」だけでは語れない保護猫の現状や、猫と暮らすうえで大切にしてほしいこと、そして困りごとのヒントをお伝えできる内容となっています。

お時間がございましたら、ぜひ足をお運びいただき、実際に手に取ってご覧いただけますと幸いです。

イベント概要

私たちが繋いだ猫はようやく400頭に。まだまだ、助けを必要としている猫たちがたくさん待っています。

本で出会う、保護ねこの未来

日程：

2026年4月18日（土）～５月17日（日）

場所：

ジュンク堂書店 難波店

大阪府大阪市浪速区湊町１丁目２－３ マルイト難波ビル ３階

パネル展 主催

・NPO法人 CATS WELCARE（大阪市西区）

代表：川越里佳

お問い合わせ

NPO法人 CATS WELCARE

cwc@catswelcare.org

団体概要と活動背景

NPO法人 CATS WELCAREは、2019年に任意団体として大阪市内に設立され、その後2023年にNPO法人化。主な活動は、保護活動や譲渡活動を通じて、庇護を受けられない猫たちに安住の場所を提供し、幸せな家庭へと導くことです。

多頭飼育崩壊からのレスキューや、高齢者の入院などにより取り残された猫の保護、地域で迫害を受ける野良猫の保護など、私たちは日々継続的に活動し、これまでに約400頭の猫たちを、新しい家庭へとつなげてきました。

しかし、保護の依頼はあとを絶たず、むしろ年々増加傾向にあります。

近年、メディアの影響により「保護猫」や「保護猫カフェ」という言葉の認知度は高まってきたものの、いまだに「目的意識を持った一部の人だけが訪れる特別な場所」というイメージが根強く、誰もが気軽に立ち寄れる場所としては、まだ十分に受け入れられていないのが現状です。

このような状況の中、私たちは一人でも多くの方に保護猫の存在を知り、関心を持ち、ご家庭に迎え入れていただけるよう、2025年4月に新しいコンセプトの保護ねこ施設「ホーリーハウス」をオープンしました。

ここでは各種イベントを開催し、たくさんの方々にいろいろな形でご利用頂くことで、保護猫の存在をもっと身近に感じてもらいたいと考えています。

団体連絡先

NPO法人CATS WELCARE

TEL｜06-6556-7765

MAIL｜cwc@catswelcare.org

●HP https://catswelcare.org

●公式Instagram https://www.instagram.com/catswelcare_

●公式X https://x.com/CWelcare