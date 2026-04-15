高校生200人規模、地域と大学が進路選択を支える『コンパスコレクト2026』開催　取材メディア受付中

株式会社スターベルズ





株式会社スターベルズは、2026年5月2日（土）13:00～16:00

アザレアホール（東広島市市民文化センター）にて、

大学生による大学合同説明会「コンパスコレクト2026」を開催いたします。





本イベントは、現役大学生が高校生に直接、大学生活や学びの内容、進路選択の考え方を伝える大学合同説明会です。パンフレットだけでは見えにくい大学生活や学部の違いを、大学生本人の言葉で比較しながら知ることができる場として開催します。高校生・保護者を主な対象とし、進路を具体的に考えるきっかけを提供するとともに、地域と大学が連携して次世代の進路選択を支える場づくりを目指しています。





当日は、13大学・40人を超える大学生が運営に参加し、個別大学ブース、カフェブース、高校生向け説明会、保護者向け説明会を実施します。個別大学ブースでは、それぞれの大学について詳しく知ることができ、カフェブースでは「この学部って何を学ぶの？」「どうやって志望校を選んだらいい？」といった疑問を、大学生に気軽に相談することができます。





また、高校生向け説明会では、「大学ってどんなところ？」「何を基準に選べばいいの？」といったテーマをもとに、大学を選ぶ軸の持ち方を紹介します。保護者向け説明会では、イベントの背景も踏まえながら、「近年の入試の傾向」や「年内入試」など、大学選びのポイントを分かりやすく説明します。高校生本人だけでなく、保護者にとっても進路選択を考える機会となる内容です。





安田女子大学、近畿大学、広島国際大学、広島大学、県立広島大学、福山大学、鳥取環境大学、その他6大学から大学生がスタッフとして参加予定です。学部・学科も、理学、工学・情報、農学・環境、教育・心理、経済・経営・地域、医療・薬学、デザイン・映像、観光・国際など幅広い分野をカバーしており、高校生が関心分野ごとに大学を比較しやすい構成となっています。





コンパスコレクト2026は、大学名や偏差値だけでは見えない「実際の大学生活」や「進学後の学び」を、大学生との対話を通じて具体的に知ることができるイベントです。

高校生が進路を考え始める時期に、地域と大学がどのように関わり、進路選択を支えているのかを伝える機会として、ぜひご取材ください。

【開催概要】

イベント名：コンパスコレクト2026

日時：2026年5月2日（土）13:00～16:00

会場：アザレアホール（東広島市市民文化センター）

主催：株式会社スターベルズ

共催：東広島市教育文化振興事業団、NPO法人東海つばめ学習会（広島支部）

後援：広島大学、東広島市教育委員会、東広島市





【主なプログラム】

・個別大学ブース

・カフェブース

・高校生向け説明会（14:00～14:30）

・保護者向け説明会（14:30～15:00）





【取材のお申し込み・お問い合わせ先】

コンパスコレクト運営事務局（担当：井上、中谷）

Mail：sbs_compasscollect@starbells.jp

イベント詳細はこちら（HPに遷移します） :https://starbells.jp/?p=529株式会社スターベルズ

株式会社スターベルズは、広島大学発の教育系スタートアップです。現役大学生と産業カウンセラーが協働し、高校生向け進路サポート塾「COMPASS」や放課後自習室事業を展開し、自己理解・進路選択・学習支援を一貫して支えています。教育を軸に、企画運営や制作支援なども組み合わせながら、若者の可能性を広げる仕組みづくりに取り組んでいます。