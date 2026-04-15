60%によるアジアブランドを集めたポップアップイベント『60% MEETS BY SHIBUYA MODI 』が、4/29（水）より渋谷モディで開催決定！

株式会社シックスティーパーセント

アジアから2700以上のブランドが集まるオンラインセレクトストア「60%（シックスティーパーセント）」が、渋谷のランドマーク「渋谷モディ」にて、韓国ブランドをメインに注目ブランドを集めたポップアップイベント『60% MEETS BY SHIBUYA MODI』を開催します。

今回のイベントでは、次世代のストリートカルチャーを牽引する「HEISAN」「 Fillintheblank」

「YoungWild DUGGY」 「HAPPY BIRDS DAY」 「ner.ui.bin」 「ZELENA」など注目の6ブランドが登場。人気ブランドの最新コレクションや限定アイテムが一堂に会します。

■ ブランドラインナップ

■ ノベルティについて

■ 限定先行販売アイテム ＆ シークレットイベントについて

本POPUPの開催を記念し、コラボアイテム先行販売、および店頭でのシークレットイベントを実施いたします。

シークレットイベントの詳細については、下記スケジュールにて順次解禁予定です。

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▶︎2026年4月28日（火）：シークレットイベント詳細解禁

店頭にて開催される特別イベントの内容を発表いたします。



【詳細発表について】

各情報は、解禁日当日より公式サイトおよび公式SNSにて順次公開いたします。

アジアの「今」が凝縮された特別な空間と、続々と明かされる新情報にぜひご注目ください。

特設ページはこちら :https://www.sixty-percent.com/plans/shibuya_modi_popup_cp



■ポップアップ出店概要

▶開催期間：2026年4月29日（水）～2026年5月17日（日）

▶︎場所：〒150-0041 東京都渋谷区神南１丁目２１－３ 渋谷モディ １F POPUPスペース

▶︎営業時間：11:00 - 20:00

（営業時間が異なる場合がありますので事前にご確認ください。）

▶︎参加ブランド：HEISAN / Fillintheblank / HAPPY BIRDS DAY / ner.ui.bin / ZELENA / YoungWild DUGGY

▪️参加ブランドについて(URLはブランドの公式インスタグラム）

▶︎HEISAN:https://www.instagram.com/heisan.official/(https://www.instagram.com/heisan.official/)

▶︎Fillintheblank：https://www.instagram.com/fillintheblank_fitb(https://www.instagram.com/fillintheblank_fitb)

▶︎HAPPY BIRDS DAY : https://www.instagram.com/happybirdsday.jp(https://www.instagram.com/happybirdsday.jp)

▶︎ner.ui.bin : https://www.instagram.com/ner.ui.bin(https://www.instagram.com/ner.ui.bin)

▶︎ZELENA : https://www.instagram.com/zelenafotky(https://www.instagram.com/zelenafotky)

▶︎YoungWild DUGGY : https://www.instagram.com/shop.duggy(https://www.instagram.com/shop.duggy)

特設ページへ :https://www.sixty-percent.com/plans/shibuya_modi_popup_cpイベントの概要や特典などの詳細情報が確認できます。