テックワンのテキスタイルブランドalltec（オルテック）に、テキスタイルデザイナー氷室友里デザインの新柄「Reverse AJISAI & HIMAWARI」が登場！

テックワン株式会社

高機能テキスタイルブランドalltecは2026年春夏の新商品として「Reverse AJISAI & HIMAWARI」を4月30日（木）に発売します。

alltec「Reverse」シリーズはテキスタイルデザイナー氷室友里考案の両面プリントテキスタイルです。テキスタイルの表と裏の両面に高精度のインクジェット技術でボタニカル柄をプリントし、日が差すと表と裏の柄が重なりあい木漏れ日の下にいるような気持ちになるデザインです。2024年には、第１弾「Reverse ACACIA & WISTERIA」として晴雨兼用傘を発売しています。

第２弾となる「Reverse AJISAI & HIMAWARI」はアジサイとヒマワリをモチーフとした華やかな柄です。アイテムは晴雨兼用長傘19,800円（税込）、mini（折りたたみ傘）19,030円（税込）、マルチクロス4,950円（税込）の３種類でいずれも耐久撥水加工と紫外線防止加工が施されています。

左／日が差すことで重なりあうHIMAWARI柄右／重なることで魅力的に見えるよう表と裏でAJISAI柄を別色でプリントしている

■開発の背景 「Reverse」シリーズはテキスタイルデザイナー氷室友里の考案です。alltecのコンセプト、「日常の不快を軽減し、より楽しく快適に」を元に、日焼けや夏の暑さから嫌厭される日差しをポジティブに楽しめる傘として、表と裏の柄が重なり合うデザインを提案いただきました。

「見上げた瞬間に広がる木漏れ日の心地よさ。そんな新感覚の体験を届けるため、技術的に困難な生地両面へのプリントを実現しました。表裏の柄をあえて一体化させず、奥行きを生むために素材選びから徹底。防水性と透け感の理想的なバランスを導き出すことで、独自の「Reverseシリーズ」が完成しました。雨の日でも、まる木陰の中にいるような安らぎを感じる、デザインと機能が融合した一本です。」（テックワン株式会社 alltecブランドマネージャー 加藤雅章）

「雨の日も晴れの日も傘をさして外に出るのが楽しみになる傘をつくりたいと思いました。木漏れ日の中にいるような傘が最初の着想です。通常、傘は外側だけに柄があることが多いですが、Reverseシリーズは両面プリントなので、外側から見ても内側から見ても柄を楽しむことができるのが大きな特徴です。開発の際には、裏と表の両方の見え方を同時にデザインする必要があるので、テストプリントを持って外に出て、実際に日差しを受けた時の見え方や雨の日の見え方を検証していきました。イメージした色（指示色）と上がってきた試作品の色を見比べながら、光に透かしたときにもっとも美しく重なる色の濃淡にこだわりました。」（テキスタイルデザイナー氷室友里）

左／第一弾の「Reverse WISTERIA」右／「Reverse ACACIA」雨の中柄が重なり合う様子

■デザインの特徴

テキスタイルデザイナー氷室友里は、日常の不快感の原因である雨や日差しをデザインの力で楽しみに変えるレイングッズをデザインしました。

１：傘をひらくと、表と裏の柄が重なりあい、見上げた先に鮮やかな景色が広がります。

２：表と裏でカラーの異なる花柄をプリントすることで、柄が重なった時の奥行きのある表情が生まれています。

３：耐久撥水加工と紫外線防止加工が施されているため、雨傘としても日傘としてもご愛用いただけます。

■テキスタイルデザイナー氷室友里のコメント

「今回追加したAJISAIとHIMAWARIの２柄は、どちらも雨の日でも気持ちが明るくなる色彩を意識してデザインしました。AJISAIは、雨の季節に自然に馴染むモチーフ、HIMAWARIは、雨の日でも明るく元気な気持ちになれます。強い日差しや雨はどうしてもネガティブに捉えられがちですが、この傘はそんな日にこそ美しく映えるように考えました。雨の日も晴れの日も、傘をもって出かけるのが少し楽しみになるような存在になったら嬉しいです。傘をさしたとき、ふと気持ちが少し明るくなるような、そんなきっかけになればいいなと思います。」

氷室友里プロフィール

日本とフィンランドでテキスタイルを学び活動しているテキスタイルデザイナー／アーティスト。

人と布との関わりを通して、日々に驚きや楽しさ、豊かさをもたらすことをテーマにテキスタイルブランド YURI HIMURO を立ち上げ、テキスタイルの開発や企業へのデザイン提供を行う。近年では、LOEWE や PORSCHEとの SNS コラボレーションが話題となり、また韓国・ソウルでは 約900平方メートル の大型空間で個展「JOY, TODAY」を開催し、約7万人を動員するなど国際的に活動の幅を広げている。 受賞歴に、2018 Salone Satellite Award Third Prize、2021 Maison&Objet Rising Talent Award Japan など多数。

http://www.h-m-r.net(http://www.h-m-r.net)

「alltec Reverse AJISAI & HIMAWARI（オルテック リバース アジサイ＆ヒマワリ）」製品リスト

Umsol Reverse AJISAI 19,800円（税込）Umsol Reverse HIMAWARI 19,800円（税込）Umsol Reverse AJISAI mini 19,030円（税込）Umsol Reverse HIMAWARI mini 19,030円（税込）Multi cloth 4,950円（税込）Multi cloth 4,950円（税込）

■テックワン株式会社について

1965年に石川県能美市に創業した繊維加工企業。高機能の透湿防水加工や、合繊織物素材への繊細で多彩なプリント加工を軸に、染色、撥水・コーティング、ラミネート加工まで、一貫した生産体制で事業を展開。スポーツ・アウトドアウェアや防寒衣類、傘の分野を中心に、人の生活と心を豊かにするための素材を国内外のメーカーに提供しています。「技術に懸ける、世界を駆ける、小さな大企業」をスローガンに掲げ、グローバルな視点で新たな分野の開拓に挑み続けています。



■高機能テキスタイルブランドalltec（オルテック）について テックワン株式会社は自社で開発した高機能素材とクリエイティブなデザインを組み合わせたテキスタイルブランドalltec（オルテック）を2023年に立ち上げました。「日常の不快を軽減し、より楽しく快適に」をコンセプトに、ライフスタイルを豊かに彩る製品を開発しています。

これまでに、テキスタイルデザイナーの氷室友里とコラボレーションした、明るく楽しい気分になる晴雨兼用傘「alltec Umsol（オルテック・アンソル）」、ファッションデザインユニットのミントデザインズとコラボレーションした、日常をアクティブに楽しむためのライフスタイルウェア「alltec Rustore Wear（オルテック・ルストレ・ウェア）」を発売。総合プロデュースは、デザイン企業のブランディングや地域創生などのプロジェクトに携わる株式会社 TRUNKのデザインディレクター、桐山登士樹。

〈公式サイト・SNS〉

alltecブランドサイト https://alltec.work

テックワン http://www.tecone.co.jp

Instagram @alltec.work

〈本件に関するお問い合わせ先〉

PR 窓口 / テックワン株式会社 担当： 加藤雅章

TEL. 0761-55-0761

E-mail. m-kato@tecone.co.jp

URL. https://alltec.work/

PR 窓口 / 株式会社 TRUNK 担当： 桐山華奈

TEL. 03-6804-1261 / E-mail. press@trunk-design.jp



