「お酒買取専門店 FiveNeeds 堺店」2026年4月15日グランドオープン

株式会社ファイブニーズ店舗外観イメージ

お酒買取専門店 FiveNeeds 堺店は、大阪府南部エリアにおける新たな拠点として、より多くのお客様にご利用いただきやすい環境づくりを目指してまいります。 堺東駅からアクセス良好な立地にて、お仕事帰りや週末のお買い物のついでにも、気兼ねなくお立ち寄りいただけます。

店内はゆったりとした落ち着いた雰囲気で、お酒の買取が初めての方でも気兼ねなくご相談いただける空間です。お酒に関するご相談や査定のご依頼は、経験豊富な専門スタッフがその場で丁寧に対応いたします。

「お酒買取専門店 FiveNeeds 堺店」は、南海電気鉄道・高野線「堺東駅」から徒歩4分で公共交通機関でのアクセスがしやすい場所にございます。また、お車でお越しの際には近隣のコインパーキングをご利用いただけます。

【お酒買取専門店 FiveNeeds 堺店 店舗概要】

所在地：〒590-0077 大阪府堺市堺区中瓦町1丁4-24 堺東EH第三ビル１F

フリーダイヤル：0120-015-552

サイトURL：https://www.sakekaitori.com/shop/sakai/

オープン日：2026年4月15日

【お酒買取専門店 FiveNeedsについて】

お酒買取専門店 FiveNeedsでは、これまでもお酒買取のプロフェッショナル集団として、「絶対的な高価買取」「お客様満足度No.1」を目指す事をモットーとし、様々なお客様のご期待に応えてまいりました。

≪査定について≫

査定方法は、お酒買取専門のバイヤーが対応する「電話査定」「メール査定」、またお手軽に査定額を確認できる「LINE査定」など豊富にご用意しております。

≪買取について≫

買取方法は、店舗までお持ち込みいただき、その場で査定と買取を行う「店頭買取」、お客様のご指定の場所まで伺う「出張買取」、ダンボールなどにお品物を詰めて送っていただく「宅配買取」など、幅広いニーズにお応え可能です。

【お酒買取専門店 FiveNeeds 店舗所在地詳細】

店舗一覧

https://www.sakekaitori.com/shop

＜会社概要＞

会社名 ： 株式会社ファイブニーズ

代表取締役 ： 岡崎 雅弘

本社所在地 ： 〒130-0012 東京都墨田区太平4-13－2 太平サクラビル3F

設立 ： 2011年7月6日

会社URL ： https://www.fiveneeds.co.jp/

古物商許可 ： 東京都公安委員会307731104330号

酒類販売業免許： 本所法186