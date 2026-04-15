つくって・はって・動かして　人体骨格模型で体のしくみが楽しくわかる本格キットが新発売！　人体白地図パネルや器官系シート、内臓シールつき

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月23日に『科学と学習PRESENTS 1/6サイズ人体骨格模型組み立てキット』を発売いたします。

▲人体骨格模型と人体白地図パネル

高さおよそ30cm、成人の約1/6サイズの人体骨格模型を組み立てて学べるキット。リアルな模型をパズルのように組み立てるうちに、体のつくりがよくわかります。骨格模型だけでなく、「人体白地図パネル」やパネルにはる「内臓シール」、パネルを着せかえられる「器官系シート」もついて、骨と筋肉や内臓の位置関係もしっかりと学ぶことができます。パイプにさして立たせたり、ぶら下げたり、座らせたりできるので自由に飾れて、小学生から大人まで楽しめます。

★5つのおすすめポイント★

■おすすめポイント１.：組み立ててわかる！ 骨の形とつくり

▲骨格模型を自分で組み立て▲骨格模型の全パーツと台とパイプ▲ガイドブックの組み立て方ページ

ひとつひとつの骨のパーツを観察しながら手順に沿って骨格模型を組み立てることで、骨の形や構造が、立体的に理解できます。

■おすすめポイント２.：はって覚える！ 骨と内臓の名前と位置

▲内臓シールを骨格模型やパネルにはろう

骨の名前シールと、内臓シールを、ガイドブックで確認しながら骨やパネルにペタッ！ 名前や位置が楽しく身につきます。

■おすすめポイント３.：並べてわかる！ 体のネットワーク

▲消化器、泌尿器、循環器、神経系、呼吸器の器官系シートと「自分の長さ」シート

3枚（表裏全6種）の器官系シートを、ひっかけて人体白地図パネルを着せかえ。シートの解説を読むことで、神経系や循環器など、体全体のつながりを学べます。自分の写真をはれる「自分の長さ」シートもあるので、いっしょに並べて楽しめます。

■おすすめポイント４.：ポーズで発見！ 関節の動き

肩、ひじ、ひざなどの関節を動かして、ポーズをとらせることができます。自分も同じポーズに挑戦することで、骨の動きが実感できます。座らせて飾ってもかわいいです。

■おすすめポイント５.：調べ学習や自由研究に役立つ！ ガイドブック

▲ガイドブック

骨のひみつや各臓器の働きがわかるフルカラー解説書を読むことで、骨や臓器についての学びが深まります。人体骨格模型の組み立て方は、ガイドブックに加えて動画もあるので、安心してつくることができます。

【キットに入っているもの】

●1/6サイズ人体骨格模型（約20パーツ） ●人体骨格模型を立てるための台とパイプ ●人体白地図と筋肉が描かれたパネル ●パネルにはって学べる内臓シール ●パネルにひっかけてかざる器官系シート（3枚・表裏全6種） ●骨のひみつがよくわかるガイドブック（24ページ）

★ライブ配信のお知らせ★

発売を記念して、ライブ配信を開催します！『学研の図鑑 LIVE』おまつ（松原編集長）と、本キットの担当編集でもある「学研の科学 あそぶんだ研究所」のいがぐりが 、骨についてたっぷりお話しします。当日はチャットで質問も受け付けます。事前申し込みは不要で、どなたでも無料でご視聴いただけますので、開始時刻になりましたらぜひご視聴ください。

●日時：2026年4月17日（金）19:00～20:00

●開催形式：YouTubeライブ配信

●視聴用URL：https://youtube.com/live/0R5pSEftjuw

●参加無料・アーカイブ公開あり

［商品概要］

■『科学と学習PRESENTS 1/6サイズ人体骨格模型組み立てキット』

監修：坂井建雄

編：学研の科学編集部

価格：2,750円（税込）

発売日：2026年4月23日

判型：B5変形／24ページ（ガイドブック）

電子版：なし

ISBN：978-4-05-750980-8

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575098000(https://hon.gakken.jp/book/1575098000)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4057509801(https://www.amazon.co.jp/dp/4057509801)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525109/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525109/)

・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-750980-8(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-750980-8)

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開