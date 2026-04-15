つくって・はって・動かして 人体骨格模型で体のしくみが楽しくわかる本格キットが新発売！ 人体白地図パネルや器官系シート、内臓シールつき
株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年4月23日に『科学と学習PRESENTS 1/6サイズ人体骨格模型組み立てキット』を発売いたします。
▲人体骨格模型と人体白地図パネル
高さおよそ30cm、成人の約1/6サイズの人体骨格模型を組み立てて学べるキット。リアルな模型をパズルのように組み立てるうちに、体のつくりがよくわかります。骨格模型だけでなく、「人体白地図パネル」やパネルにはる「内臓シール」、パネルを着せかえられる「器官系シート」もついて、骨と筋肉や内臓の位置関係もしっかりと学ぶことができます。パイプにさして立たせたり、ぶら下げたり、座らせたりできるので自由に飾れて、小学生から大人まで楽しめます。
★5つのおすすめポイント★
■おすすめポイント１.：組み立ててわかる！ 骨の形とつくり
▲骨格模型を自分で組み立て
▲骨格模型の全パーツと台とパイプ
▲ガイドブックの組み立て方ページ
ひとつひとつの骨のパーツを観察しながら手順に沿って骨格模型を組み立てることで、骨の形や構造が、立体的に理解できます。
■おすすめポイント２.：はって覚える！ 骨と内臓の名前と位置
▲内臓シールを骨格模型やパネルにはろう
骨の名前シールと、内臓シールを、ガイドブックで確認しながら骨やパネルにペタッ！ 名前や位置が楽しく身につきます。
■おすすめポイント３.：並べてわかる！ 体のネットワーク
▲消化器、泌尿器、循環器、神経系、呼吸器の器官系シートと「自分の長さ」シート
3枚（表裏全6種）の器官系シートを、ひっかけて人体白地図パネルを着せかえ。シートの解説を読むことで、神経系や循環器など、体全体のつながりを学べます。自分の写真をはれる「自分の長さ」シートもあるので、いっしょに並べて楽しめます。
■おすすめポイント４.：ポーズで発見！ 関節の動き
肩、ひじ、ひざなどの関節を動かして、ポーズをとらせることができます。自分も同じポーズに挑戦することで、骨の動きが実感できます。座らせて飾ってもかわいいです。
■おすすめポイント５.：調べ学習や自由研究に役立つ！ ガイドブック
▲ガイドブック
骨のひみつや各臓器の働きがわかるフルカラー解説書を読むことで、骨や臓器についての学びが深まります。人体骨格模型の組み立て方は、ガイドブックに加えて動画もあるので、安心してつくることができます。
【キットに入っているもの】
●1/6サイズ人体骨格模型（約20パーツ） ●人体骨格模型を立てるための台とパイプ ●人体白地図と筋肉が描かれたパネル ●パネルにはって学べる内臓シール ●パネルにひっかけてかざる器官系シート（3枚・表裏全6種） ●骨のひみつがよくわかるガイドブック（24ページ）
★ライブ配信のお知らせ★
発売を記念して、ライブ配信を開催します！『学研の図鑑 LIVE』おまつ（松原編集長）と、本キットの担当編集でもある「学研の科学 あそぶんだ研究所」のいがぐりが 、骨についてたっぷりお話しします。当日はチャットで質問も受け付けます。事前申し込みは不要で、どなたでも無料でご視聴いただけますので、開始時刻になりましたらぜひご視聴ください。
●日時：2026年4月17日（金）19:00～20:00
●開催形式：YouTubeライブ配信
●視聴用URL：https://youtube.com/live/0R5pSEftjuw
●参加無料・アーカイブ公開あり
［商品概要］
■『科学と学習PRESENTS 1/6サイズ人体骨格模型組み立てキット』
監修：坂井建雄
編：学研の科学編集部
価格：2,750円（税込）
発売日：2026年4月23日
判型：B5変形／24ページ（ガイドブック）
電子版：なし
ISBN：978-4-05-750980-8
発行所：株式会社 Gakken
学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575098000(https://hon.gakken.jp/book/1575098000)
【本書のご購入はコチラ】
・Amazon：https://www.amazon.co.jp/dp/4057509801(https://www.amazon.co.jp/dp/4057509801)
・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18525109/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18525109/)
・セブンネット：https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-750980-8(https://7net.omni7.jp/detail_isbn/978-4-05-750980-8)
■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）
https://www.corp-gakken.co.jp/
・代表取締役社長：南條 達也
・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）
・資本金：50百万円
・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、
園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開
■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）
https://www.gakken.co.jp/
・代表取締役社長：宮原 博昭
・法人設立年月日：1947年3月31日
・資本金：19,817百万円
・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）
東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）
・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号
・電話番号：03-6431-1001（代表）
・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社
教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、
学習教材などの出版・コンテンツ事業、
教科書・保育用品などの園・学校事業など
医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、
認知症グループホーム事業、
保育園・学童などの子育て支援事業など
グローバル：150か国以上で活動・事業展開