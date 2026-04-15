E-COMEGROUPより、「’47（フォーティーセブン）」とのコラボレーションによるLOVEBOATキャップコレクションが登場！

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（以下イーカムグループ、東京本社：渋谷区神宮前／福岡本 社：福岡市、代表取締役：迎 祐次）は、米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランド「’47（フォーティーセブン）」とのコラボレーション企画として、LOVEBOATのキャップコレクションを5月に発売いたします。

「’47（フォーティーセブン）」は、1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドで、4大プロスポーツリーグMLB・NFL・NBA・NHLをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。このコラボレーションのベースモデルに採用された’47 CLEAN UP（クリーンナップ）は、柔らかいフロントパネルとあらかじめ曲げられたカーブドバイザーが特徴的な定番モデル。アジャスタブル仕様でサイズ調整が可能です。ウォッシュド加工を施し、幅広いスタイルにも馴染みやすい、カジュアルな雰囲気に仕上げ、スポーツファンのみならずファッションアイテムとしても世界中で高い人気を誇ります。1990～2000年代のギャルカルチャーを象徴し、Y2Kトレンドの再燃とともに再び注目を集めている「LOVEBOAT」。本コレクションでは、「’47」ならではのクラシックなキャップシルエットに、「LOVEBOAT」のアイコニックなロゴやグラフィックを落とし込み、現代のストリートスタイルにマッチするシリーズとして展開します。「LOVEBOAT」ロゴをはじめ、「LOVE GIRLS MARKET」や「LDS」など、多彩なデザインを刺繍で表現。シンプルながらも存在感のある仕上がりで、コーディネートにさりげないアクセントをプラスします。 カラーはベージュ、ネイビー、ブラック、グレーなど、日常使いしやすいベーシックカラーを中心にラインナップ。カジュアルスタイルはもちろん、韓国系・Y2K・ストリートコーデにも取り入れやすく、季節を問わず活躍するアイテムです。被るだけでスタイリングの完成度を高めてくれる、今の気分にぴったりなLOVEBOATキャップコレクションを、ぜひチェックしてみてください。

【’47フォーティーセブン】

’47（フォーティーセブン）は1947年に米国ボストンでスタートしたカジュアルライフスタイルブランドです。イタリアの移民の双子兄弟アーサーとヘンリー・ディアンジェロが、’47の前身となるツイン・エンタープライズを設立し、ボストン・レッドソックスの本拠地であるフェンウェイ・パーク周辺でペナントやスポーツ記念品を発売したことから始まりました。その後、スポーツとファッションを融合したヘッドウェアやアパレルの製造・販売へと事業を拡大していきました。現在はアメリカの4大プロスポーツリーグMLB・NFL・NBA・NHLをはじめ、650校以上の大学とパートナーシップを結んでいます。

【LOVEBOAT ONLINESTORE】

https://loveboat.online/

【LOVEBOAT】

「LOVEBOAT（ラブボート）」は、日本のヤングレディースファッションブランド。自分のスタイルは自分で作り出す、自立したパワフルな女性のためのブランド。1994年に1号店を出店して以降、2000年代の“渋谷ギャルカルチャー”を代表するブランドとして若者から支持されていました。当時絶大な人気を誇るモデルやアーティストが「へそ出しルック」や「ミニスカート」などの個性豊かな「LOVEBOAT」の服を愛用しており、メディアに取り上げられた影響で爆発的にヒット。また、Z世代を中心に近年注目されている「Y2Kファッション」との親和性も高く、再注目されています。

LOVEBOAT Official Instagram: https://www.instagram.com/loveboat_official/

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80程、直接ライセンス契約し、アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可能にしています。イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきました。思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/