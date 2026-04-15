ゼスト、在宅医療・介護向け営業DXクラウド「ZEST RRM」新機能リリース営業が苦手な看護師・介護士の救世主！訪問前の“1分チェック”が新規獲得の切り札に

株式会社ゼスト

訪問看護・介護・施設・診療向けスケジュール最適化・経営支援クラウドを提供する株式会社ゼスト（本社：東京都新宿区、代表取締役社長 CEO：一色淳之介）は、地域連携強化のための営業DXクラウド「ZEST RRM」において、連携機関や担当者とのこれまでの活動履歴をタイムライン化し、現場用モバイルアプリ「ZEST HUB」からの使い勝手を大幅に向上させるアップデートを実施いたしました。

本アップデートにより、点と点だった活動記録が線に繋がり、「誰に・何を話すべきか」を踏まえた質の高いコミュニケーションを誰でも簡単に実践できるようになります。

■ 背景：訪問看護・介護業界における「営業・地域連携」の課題と限界

在宅医療・介護事業所が安定した経営を行うためには、ケアマネジャーや医療機関といった「地域連携先」との関係構築と、そこからの新規利用者の紹介獲得が不可欠です。そのためには相手の価値観や求めていることを理解したうえでコミュニケーションすることが大切です。

しかし、現場の多くのスタッフはケアの知識は豊富でも営業経験が少なく、「訪問時に何を話せばいいか分からない」「前回誰を紹介してもらったかパッと思い出せない」といった悩みを抱えています。結果として、ただチラシを置いてくるだけに終始してしまったり、相手の信頼獲得に繋がらず、せっかく営業活動をしても成果につながりにくい現状があります。

また、これまでの連携記録は個人の手帳やExcelなどに属人的に分散して管理されがちであり、外出先から手軽に振り返ることや、事業所全体でノウハウを共有することが難しいという課題がありました。

ゼストは、こうした現場の負担を減らし、「とりあえず行く営業」から「文脈を踏まえた関係構築」へとシフトさせるため、本アップデートを実施いたしました。

■ アップデートの概要：点と点だった情報を「線」にする新機能

今回の改修により、対象となる連携機関やケアマネジャー（連携者）を軸に、過去の活動実績を直感的に把握できるようになります。

1.連携機関・連携者詳細画面の「タイムライン化」（Web版）

連携機関や連携者の詳細画面において、「過去の面談・活動履歴」や「紹介された利用者」がタイムライン形式で一覧表示されるようになります。「いつ・誰が・どんな話をしたか」「最近どの利用者を紹介していただいたか」「誰から紹介いただいたか」が1つの画面で瞬時に把握できます。

2.現場用アプリ「ZEST HUB」での情報確認・振り返り

PCを開くことなく、外出先からでもお手元のスマートフォンやタブレット（HUBアプリ）で連携先のタイムライン（活動履歴・紹介利用者）を確認できるようになります。訪問直前のスキマ時間に数秒で過去の文脈を振り返ることが可能です。前回の訪問時に何で悩んでいたか、どういった価値を重視しているかなどの記録を参考に、ケアマネジャーの課題解決に寄り添うことで信頼強化につながります。

3.アプリからの「新規連携者」の即時登録

訪問先で新しいケアマネジャーや担当者と名刺交換をした際、その場ですぐにアプリの連携活動画面から「新規連携者」として追加登録できるようになります。属人化を防ぎ、連絡先などを事業所で共有管理することが可能になります。

■ 現場にもたらす変化

本機能により、訪問の直前にスマホで履歴をサッと確認し、ケアマネジャーの置かれた状況や価値観を踏まえながら「前回ご相談いただいた〇〇さんの件ですが…」「ご紹介いただいた〇〇さん、その後順調ですよ」「お困りと言っていた」といった〇〇に関してですが…」等、相手の状況に寄り添った質の高いコミュニケーションが誰でも自然に行えるようになります。現場の負担を最小限に抑えながら、地域連携先との信頼関係を深め、結果として安定的な新規獲得を強力に後押しします。

■ 今後の展望

ゼストは、複雑なスケジュール作成をAIで自動化する「ZEST SCHEDULE」による業務効率化に加え、「ZEST RRM」による収益（トップライン）の向上までを一気通貫で支援してまいります。

さらに、今後のアップデートとして、RRM内に「電話帳機能」の搭載を予定しております。これにより、利用者様のページにおいて、担当のケアマネジャーだけでなく、ご家族の連絡先なども一覧で確認できるようになります。また、ケアマネジャーごとの連絡先一覧も備え、現場スタッフが緊急時や日常の連絡業務において、よりスムーズかつ迅速に必要な情報へアクセスできる環境を整えます。

これからも、介護・医療業界に特化したテックのリーディングカンパニーとして、現場の「失敗や苦労」をシステムで解決し、お客様の期待を超える新しい価値を創出し続けます。現在の課題解決はもちろん、将来の事業拡大を見据えた「未来の経営パートナー」として、株式会社ゼストにご期待ください。

■株式会社ゼスト 会社概要

「超高齢化社会の、希望となるインフラを創る」をミッションに掲げ、在宅医療・介護業界に特化した収益改善プラットフォーム「ZEST」を展開しております。

「ZEST」プラットフォームのサービスとしては、訪問スケジュール自動作成クラウド「ZEST SCHEDULE」や現場スタッフが快適に働くための「ZEST HUB」、事業所の経営・運営状況を可視化するダッシュボード「ZEST BOARD」、新発想の業界特化型 営業DXクラウド「ZEST RRM」、多職種連携をサポートする「ZEST MEET」を提供しております。また当サービスは在宅医療・介護現場で使用いただくシステムであるため、セキュリティ対策として、ISMSと3省2ガイドライン対応 および 医療ISACの認証を取得しており、安心してお使いいただけるように尽力しております。



会社名：株式会社ゼスト

代表取締役社長 CEO：一色淳之介

所在地：〒160-0022 東京都新宿区新宿二丁目3番11号 VORT新宿御苑4階

業務内容：

在宅医療・介護業界の収益改善プラットフォーム「ZEST」の運営、その他関連事業

プロダクトHP：https://zest.jp/

コーポレートHP：https://zest.jp/corporate

■訪問スケジュールから収益を最大化する 収益改善プラットフォーム「ZEST」

「ZEST」は在宅医療・介護業界の事業所の収益最大化をサポートするプラットフォームを提供しております。訪問サービスに欠かせない訪問スケジュール作成を通して蓄積された様々なデータを活用し、事業所の収益改善に欠かせない活動をサポートします。訪問スケジュール作成をZEST化するだけで、「稼働率の向上」、「採用できる・定着する職場環境づくり」、「営業効率の最大化」のすべてをサポートし、最終的に安定したケアを提供し続けることのできる事業所経営・運営に貢献します。