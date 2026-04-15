未来を拓く、春の島留学 実施報告　～小豆島で出会った「暮らしの原点」と、子どもたちの変化～

Loohcs株式会社

Loohcs高等学院（運営：Loohcs株式会社）は、2026年3月26日（木）～28日（土）の2泊3日で、小学生向け体験型教育プログラム「小豆島 島留学」を香川県・小豆島にて開催いたしました。

瀬戸内の穏やかな海、山から流れる水、そして人の営み。

この島での3日間は、子どもたちにとって“ただの体験”ではなく、「生きること」を全身で感じる時間となりました。

■ 開催概要

日程：2026年3月26日（木）～28日（土）

場所：香川県・小豆島

対象：小学2年生～6年生

主催：Loohcs高等学院（Loohcs株式会社）

企画・運営：Loohcs高等学院生／Re. Asset DAO合同会社／株式会社ミシェル

■ 子どもたちが出会った「暮らしの原点」

朝、みんなで見た朝日が、海と山に反射して輝く景色。

「この世のものとは思えないくらいきれいだった」--そんな声が上がるほどの体験から、この留学は始まりました。



山を登りながら、水がどこから来てどこへ流れていくのか--流域のつながりを体感する学び。

牛舎では、小豆島の特産であるオリーブ牛について学び、「命をいただく」ということの意味に触れました。



また、農家を訪れた収穫体験では、自分たちの手で野菜を収穫し、その食材を使って夕食のカレーづくりにも挑戦。オリーブ牛と自分たちで収穫した野菜を使った一皿は、格別の味となりました。



市場で魚と向き合い、食卓へとつながる命を知る。

仲間と寝食を共にし、同じ時間を過ごす。



そのひとつひとつが、子どもたちの中に静かに、でも確かに残っていきました。



「ただの塩にぎりが、びっくりするくらい美味しかった」

そんな一言の中にも、“暮らし”を感じた証が詰まっています。

■ 心がほどけていく、子どもたちの変化

出発前は少し不安そうだった子どもも、初日の夜には

「もうみんなと仲良くなった！」と笑顔の報告。



初対面同士だった子どもたちが、たった数日で打ち解け、

お互いを思いやりながら過ごしていく姿は、引率した大人たちの想像を超えるものでした。



苦手だった野菜を自然と食べられるようになった子。

周りを楽しませる力を発揮し、場の中心になっていった子。



それぞれの子どもが、自分らしさを少しずつ解放していく--

そんな変化が、確かにこの場にありました。

■ 高校生メンターもまた、成長する存在に

本プログラムの特徴の一つである、高校生による伴走型メンター制度。



引率した学生たちは、「どう伝えれば届くのか」「どう関わるべきか」と悩みながらも、子どもたちと真剣に向き合い続けました。



「子どもとの関わり方について、まだまだ学ぶことがあると感じた」

「短期間で関係性を築いていく子どもたちの力に驚いた」



そう語る姿からは、“教える側”でありながら、同時に“学ぶ側”でもあるリアルな成長が見て取れます。

■ 保護者の想いと、帰宅後に続く余韻

保護者の方からは、こんな声が寄せられました。

「観光ではなく、“生きている世界に触れる体験”だったことが何より価値あるものだった」

「帰宅後も小豆島の話が止まらず、本当に参加させてよかったと感じています」



また、現地で迎えた誕生日をみんなで祝った出来事など、

一人ひとりに寄り添った関わりへの感謝の声も届いています。

旅は終わっても、子どもたちの中では続いている--

そんな余韻が、それぞれの家庭に広がっています。

■ これからに向けて

今回の小豆島留学は、子どもたちだけでなく、運営した高校生にとっても大きな一歩となりました。

次回は、地域とのより深い交流や、子どもたち一人ひとりの個性をさらに引き出すプログラムへ。



“体験”で終わらせず、“生き方につながる学び”へ。

この挑戦は、これからも続いていきます。