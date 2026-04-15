欲しい時に、欲しい場所に。移動ができるエアコン付き熱中症対策ブース　どこでもテラスラウンジ「telala」新発売

株式会社ハマネツ

屋外ユニットや防災用品等を製造販売する株式会社ハマネツ（本社：静岡県浜松市、代表取締役社長：河藤一博 以下”当社”）は、当社の快適環境事業の一環として、テラスの開放感とラウンジの快適性を兼ね備え、キャスターで自由に移設可能なエアコン付き熱中症対策ブース「telala(テララ)」を2026年4月13日（月）より、新発売いたしました。

※特許・商標登録出願中

【Webページ】 https://products.hamanetsu.co.jp/telala_lp1(https://products.hamanetsu.co.jp/telala_lp1?fm_cp=69dc8e7333a9ee44a16bb406&fm_mu=69dc95721ee549818b4617cc&utm_campaign=69dc8e7333a9ee44a16bb406&utm_medium=else&utm_source=prtimes)

「広すぎて冷やせない」という現場の諦めを解消する

2025年の熱中症救急搬送者数は全国で10万人を突破するなど、記録的な酷暑が常態化しています。スポーツ施設、建設現場、工場・倉庫といった広大な敷地を持つ企業にとって、施設全体の空調設備投資はコスト・構造の両面で「不可能」に近い課題でした。

また、2025年6月施行の改正労働安全衛生規則により、暑熱環境下での作業における「冷房を備えた休憩場所の整備」が実質的に義務化されました。ハマネツは、この社会的要請に応えるべく、「施設全体ではなく、必要な場所だけをピンポイントで冷やす」という逆転の発想から、機動力と快適性を極限まで高めた「telala」を開発いたしました。

熱中症対策の義務化

近年、記録的な猛暑が続く中、政府は「熱中症対策実行計画」を策定し、2030年までに熱中症による死亡者数を半減させる目標を掲げ、様々な施策に取り組んでいます。

1.企業への熱中症対策の義務化

2025年6月施行の改正労働安全衛生規則により、暑熱環境（WBGT値28℃以上又は気温31度以上等）で作業を行う事業者に対し、冷房を備えた休憩場所の整備や、異常時の報告体制構築が義務づけられました。

2.クーリングシェルターの創設

気候変動適応法に基づき、自治体が「指定暑熱避難施設（クーリングシェルター）」を指定・開放する仕組みがスタートし、誰もが避難できる涼しい空間の確保が急務となっています。

⇓ 政府の熱中症対策に関する取り組みの情報は下記まで

・熱中症対策実行計画及び気候変動適応計画（一部変更）の閣議決定について | 報道発表資料 | 環境省(https://www.env.go.jp/press/press_01675.html)

・総務省｜報道資料｜令和7年（5月～9月）の熱中症による救急搬送状況(https://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01shoubo01_02001124.html)

・厚生労働省「職場における熱中症対策の強化について」リーフレット［PDF形式：1,448KB］(https://jsite.mhlw.go.jp/kagoshima-roudoukyoku/content/contents/2025-0418-7_leaflet.pdf)

これらの取り組みに対して、当社は必要な場所にピンポイントで気軽に設置ができる「telala」を全国に展開することで、ますます緊急性が高くなってきている熱中症課題の解決と、快適な環境の実現に貢献していきます。

「telala」が現場に選ばれる3つの革新的価値

1. 建築・組み立て不要・キャスターで「今、欲しい場所」へ

約2畳（1,700mm×2,424mm）のコンパクト設計。キャスター付き完成品のため、大がかりな基礎工事や建築、組み立ては不要です。人の手で押して移動できるため、その日の現場進捗やイベントのレイアウトに合わせて柔軟に配置を変更できます。

2. 「外が見える」から生まれる、安心と安全

前面に配置された大きな窓により、ブース内にいながら周囲の状況をクリアに把握できます。

・スポーツ施設： プレイを観戦しながら、あるいは子供を見守りながらのクールダウン

・建設・工場： 現場の稼働状況を安全・快適な環境で監視

「隔離された部屋」ではなく「現場と一体化したラウンジ」であることが、利用者の心理的ハードルを下げ、効果的な熱中症予防を促します。

3. 導入即日、WBGT値を改善する高性能空調

施設側は100Vコンセントを準備するだけ。エアコンが室内を快適な温度まで下げることができ、室内でゆっくりと水分補給もできます。

想定される活用シーンとメリット

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/80551/table/20_1_8792a24f086b9f39f8a1150064a662c1.jpg?v=202604151051 ]

先行導入実績（実証実験）と今後の展開

既に以下の施設にて実証実験を行い、利用者様および施設管理者様より「設置の簡単さと冷房効率の高さ」について高い評価をいただいております。

・東海大学様 ： ラグビー場における選手・スタッフの観覧兼休憩所として

・ディグテニス柏様： プレイ合間の急速クールダウンブースとして

・花川運動公園様（浜松市）： テニスコート利用者や見学者のための猛暑避難所として

■実証実験にご協力いただいたお客様の声

・東海大学様

実証実験として、冬季に本学ラグビー場へテラスラウンジ「telala」を設置いたしました。ラグビーフットボール部においては、主にプレイヤーではなく分析チームが練習時や公式戦で使用させていただきましたが、室内は非常に暖かく、快適な環境で分析業務を行うことができました。

なお、夏季における暑熱対策としての使用はまだ実施しておりませんが、夏場こそ熱中症対策が重要となるため、プレイヤーが積極的に利用する必要性が高まると考えております。

■今後の展開

屋外に即日設置できるユニット製品のメリットを活かし、下記のような施設において、暑熱・熱中症を予防することで施設利用者様の安全と体験価値向上へ貢献していきます。

・大学・高校の部活動など、日常的な利用が多く、体温上昇が激しい場所

・テニスコートなどを併設する老人ホームなど、熱中症患者の半数以上を占める高齢者が活動する施設

・倉庫・工場や工事現場など、空調が行き届きづらい施設

・屋外スポーツ施設・公園・レジャー施設など、日陰が少なく広い敷地の施設

■「telala」を出展予定の展示会（2026年）

企画者の想い

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/80551/table/20_2_34fc81d751dd52287c505dd119195230.jpg?v=202604151051 ]

事業開発室（企画担当）小野田 貴光 コメント

欲しい時に、欲しい場所へ、快適な環境を届けたい。この想いをカタチにしたのが「telala」です。

最近は厳しい猛暑が続いています。「telala」は外との一体感と空調の効いた室内を両立させた空間です。仕事や遊びを頑張る全ての人にとって、心身ともにリフレッシュできる最高の環境を届けたい。その想いでつくりあげました。

株式会社ハマネツについて

当社は主に屋外ユニット製品の製造・販売を行っており、建設・工事現場など一時的な利用を想定したトイレ・洗面設備や、物流倉庫、工場、公園などで永続的な利用を想定したユニット製品、オゾンをはじめとした除菌・脱臭装置を提供しています。年々重要度が増している熱中症対策として、どこでもテラスラウンジ「telala」や風呂シャワーユニット、快適なトイレなどの販売をとおして、建設現場の快適な環境への改善に取り組んでいます。また、ベビーケアルーム「mamaro solana(TM)」のように育児シーンだけでなく多様性への理解・配慮が求められる現代社会においても、ユニット製品を活用いただくことで貢献する他、近年増加している災害に対応するための防災用品の提供も行っています。

【会社概要】

社名：株式会社 ハマネツ

本社所在地：

浜松本社 ：静岡県浜松市中央区砂山町325-6

日本生命浜松駅前ビル3F

東京本社 ：東京都品川区大崎1-6-4

新大崎勧業ビルディング4F

代表取締役社長：河藤 一博

事業内容：屋外ユニット製品の製造・販売 防災用品の販売

除菌・脱臭装置の製造・販売 排水処理設備の設計・施工

設立：1962年 ３月

HP：https://www.hamanetsu.co.jp/

【商品に関するお問い合せ先】

株式会社ハマネツ 事業開発室 TEL：03-4329-1018

Mail:jk-info@hamanetsu.co.jp