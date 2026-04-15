ウルトラマン起用企業広告 第二弾を展開

新日本空調株式会社

新日本空調株式会社（代表取締役社長 廣島雅則）は、昨年に続きウルトラマンを起用した企業広告の第二弾を、2026年4月15日より展開します。あわせて、動画広告やグラフィック広告に加え、内容を一新した特設Webサイトも同日オープンします。

本広告では、当社の仕事が人々の暮らしに欠かせない“空気の快適さ”を守るものであることを伝え、仕事に誇りを持って働く社員の姿を通じて、当社への理解を深めることを目的としています。

動画では、大型商業施設を舞台にして、父親の仕事をウルトラマンに例える家族のやりとりを通じて、暑さ・寒さといった“イヤな空気”から人々を守る当社の仕事を、わかりやすく描きました。

動画は15秒・30秒・60秒の3種類を制作し、YouTubeやSNS広告を中心に配信します。

特設Webサイトでは、ゲームコンテンツも用意し、子どもから大人まで楽しみながら社名や企業の存在意義に触れられる内容としています。本広告を通じて、事業価値および社会的役割への理解促進につなげてまいります。

<動画広告>

■ 15秒

■ 30秒・60秒

(C)円谷プロ

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新日本空調株式会社 経営企画本部 企画・サステナビリティ推進部

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