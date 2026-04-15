フェンダー、ヴィンテージのフィーリングに新時代の美学を融合した『Vintera(R) IIIシリーズ』を発表

フェンダーミュージック株式会社

フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（所在地：米国カリフォルニア州、CEO：エドワード・バド・コール、以下FMIC）は、高い評価を博すヴィンテージの魅力を再現した人気シリーズの進化形となる『Vintera III シリーズ』を発表しました。一から再設計されたこの待望の新シリーズは、1950年代、60年代、70年代の初期・中期・後期それぞれの時代を象徴するサウンド、美学、そしてフィーリングを忠実に再現した、精緻に仕上げられたラインナップです。本シリーズは、2026年4月15日（水）より販売を開始します。

真のヴィンテージ品性を求めるプレイヤーのために設計された『Vintera IIIシリーズ』は、フェンダーの歴史における象徴的な瞬間に焦点を当てたまったく新しいコンセプトを打ち出しています。いわば“グレイテスト・ヒッツ”的な考え方により、黄金期に生まれた代表的な仕様を厳選し、プレイヤーに高く評価され続けてきたトーンへのアクセスを提供します。

この洗練されたデザイン性は、これまでの「Vinteraシリーズ」から大きな進化を遂げたものとなっています。従来は幅広く時代の要素を取り入れていたのに対し、『Vintera IIIシリーズ』では特定の時代を象徴するデザインに焦点を絞ることで、より高いレベルの歴史的再現性と本物性を実現しています。すべてのモデルにおいて、外観やカラー、ネック構造、ピックアップに至るまで細部にわたり入念なこだわりが反映されており、伝説的なフェンダーのヴィンテージモデルのルックス、フィーリング、サウンドを忠実に再現しています。

FMIC最高製品責任者のマックス・ガトニックは、「『Vintera III シリーズ』では、フェンダーのレガシーを形作った決定的な瞬間を再現することを目指しました。単に時代全体を表現するのではなく、プレイヤーが今もなお求めている最も象徴的な仕様にフォーカスしているのです。時代ごとのピックアップやネックシェイプ、外観を忠実に再現することで、現代のミュージシャンが、音楽の歴史を築いてきた楽器とリアルにつながる体験を提供します」とコメントしています。

時代ごとの忠実したトーンを再現するため、フェンダーのエンジニアチームは同社のアーカイブを再検証し、それぞれの年代に合わせたヴィンテージスタイルのピックアップを開発。Alnico IIの温かく丸みのあるサウンドや、Alnico Vのパンチと明瞭さを体感することができます。

ネック形状についても、1950年代中期～後半の重厚な“V”や“D”シェイプから、1960年代初頭の快適なミディアム“C”、そして1960年代後半から1970年代初頭を象徴するスリムな“C”シェイプまで、フェンダーの歴史的なネックシェイプを厳密に再現しています。さらに、ヘッドストック、デカール、ポジションマーク、フィニッシュに至るまで、各時代の仕様を細部まで再現しています。

本シリーズの発売を記念して、ソングライター兼レコードプロデューサーのネイト・エイモスが『Vintera III』シリーズを披露するキャンペーン動画（こちら(https://youtu.be/IKI25p_0PLk)）を公開中です。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=IKI25p_0PLk ]

ネイト・エイモスは、「通常、片方のバンドでツアーに出ているときは、もう一方のバンドの楽曲制作に取り組んでいるんだ。This Is LoreleiとWater From Your Eyesはそれぞれ独自の表現を持つように進化してきた。後者だとVintera III Jaguar(R)がぴったりはまるような気がするよ。フローティングトレモロの影響もあるかもしれないけど、こういうギターで思いっきり弾きまくると、なんだかカオスな感覚が生まれるのが魅力だね」とコメントしています。

現代音楽を形作ったサウンドと革新を称えるラインナップを取り揃える『Vintera III シリーズ』を通じて、フェンダーは最も影響力のある時代のスピリットを新世代のプレイヤーへお届けします。

発売記念 SNS診断キャンペーンを開催

『Vintera IIIシリーズ』の発売を記念して、ご自身にぴったりのモデルが見つかる診断キャンペーンを期間限定で実施します。いくつかの質問に回答していくことで、さまざまな年代のモデルを再現した『Vintera IIIシリーズ』の中から、ご自身に最適な1本を導き出すことができます。

さらに、キャンペーンにご参加いただいた方の中から抽選で豪華プレゼントが当たる特典もご用意しています。診断&プレゼントキャンペーンは5月末より開始予定です。詳細はフェンダー日本公式SNSにて後日発表いたしますので、ぜひフォローのうえお待ちください。（インスタグラム：fender_jp / X：@Fender_Official / Facebook: @fender.jp）

＜製品ラインナップ＞- Vintera(R) III Late ‘50s Telecaster(R) （市場想定売価：192,500円/税込）メイプル指板：Sherwood Green Metallic、Butterscotch Blonde、Dakota Red- Vintera(R) III Mid ‘60s Telecaster(R) （市場想定売価：192,500円/税込）ローズウッド指板：Vintage Blonde、Firemist Goldメイプル指板：3-Color Sunburst- Limited Edition Vintera(R) III Early ‘60s Custom Telecaster(R)（市場想定売価：264,000円/税込）ローズウッド指板：3-Color Sunburst- Vintera(R) III Late ‘50s Stratocaster(R) （市場想定売価：192,500円/税込）メイプル指板：3-Color Sunburst、Dakota Red、Aztec Gold- Limited Edition Vintera(R) III Late ‘50s Stratocaster(R)（市場想定売価：225,500円/税込）メイプル指板：White Blonde- Vintera(R) III Early ‘60s Stratocaster(R) （市場想定売価：192,500円/税込）ローズウッド指板：Black、Seafoam Green、Sonic Blue- Vintera(R) III Late ‘60s Stratocaster(R) （市場想定売価：192,500円/税込）ローズウッド指板：3-Color Sunburst、Ocean Turquoiseメイプル指板：Olympic White- Vintera(R) III Mid ‘60s Jazzmaster(R)（市場想定売価：209,000円/税込）ローズウッド指板：Olympic White、Candy Apple Red、Sonic Blue- Vintera(R) III Mid ‘60s Jaguar(R) （市場想定売価：209,000円/税込）ローズウッド指板：3-Color Sunburst、Sherwood Green Metallic、Shell Pink- Vintera(R) III Mid ‘60s Mustang(R) （市場想定売価：198,000円/税込）ローズウッド指板：Olympic White、Dakota Red、Sonic Blue- Vintera(R) III Early ‘60s Jazz Bass(R)（市場想定売価：209,000円/税込）ローズウッド指板：Olympic White、Aztec Gold、Sonic Blue- Vintera(R) III Early ‘70s Jazz Bass(R)（市場想定売価：220,000円/税込）ローズウッド指板：Black、Candy Apple Red、3-Color Sunburst- Vintera(R) III Late ‘60s Precision Bass(R) （市場想定売価：192,500円/税込）ローズウッド指板：Black、Firemist Goldメイプル指板：3-Color Sunburst、Lake Placid Blue- Vintera(R) III Early ‘60s Bass VI（市場想定売価：236,500円/税込）ローズウッド指板：3-Color Sunburst、Olympic White、Candy Apple Red

【製品概要】

[表: https://prtimes.jp/data/corp/21878/table/693_1_f081ab4f7a27725aba097f4d5cf5c3ed.jpg?v=202604151051 ]

※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。

FENDER MUSICAL INSTRUMENTS CORPORATION

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション（以下FMIC）は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)ギター、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2026年には創業80周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。