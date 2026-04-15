ReFa BEAUTY SHOWCASE 第一弾ラインナップより2026年4月15日（水）に6アイテム発売

株式会社MTG

株式会社MTG（本社：愛知県名古屋市、代表取締役社長：松下剛）の美容ブランド『ReFa（リファ）』は、新プロジェクト「ReFa BEAUTY SHOWCASE」の第一弾として、6アイテムにエムピンク・エムミントグリーン・エムパープルの3色を追加いたします。



本カラーラインは今後の製品展開においても継続的に展開していくことを予定しており、ReFaが提案する美の表現をより広く広げてまいります。

[ReFa GINZA、MTGオンラインショップ先行発売商品]

商品名：ReFa HEART BRUSH

価 格：3,300円 (税込)

商品名：ReFa HEART COMB Aira

価 格：3,300円 (税込)

商品名：ReFa MARQUISE WITH

価 格：4,730円 (税込)

商品名：ReFa HEART MIRROR

価 格：2,970円 (税込)

[ReFa GINZA先行発売商品]

商品名：ReFa HEART COMB Aira pure

価 格：11,000円 (税込)

商品名：ReFa HEART velvet

価 格：16,500円 (税込)



※店舗での取り扱いについては、各店舗にお問合せください。

■ 『ReFa BEAUTY SHOWCASE』について

ReFa BEAUTY SHOWCASEは、ヘアケアの新たな美を提案するプロジェクトです。本取り組みにご賛同いただくReFa MUSEとして、世界的人気を誇るガールズグループ「TWICE」の日本人メンバーMINA、SANA、MOMOからなる3人組ユニット「MISAMO」を迎え、さまざまなコンテンツを通じてヘアケアの新たな美を追求・発信してまいります。

＜『ReFa BEAUTY SHOWCASE』特設サイト＞

https://www.refa.net/beauty_showcase/

■ReFaブランドについて

ReFaは「VITAL BEAUTY」をテーマに、既存の枠を超えた新しい美容習慣をお客様にご提案するビューティーブランドです。時間も場所も、性別さえも超えたまだ見ぬ美容の喜びを見つけ出し、可能性を広げていきます。

＜ReFaブランドサイト＞

https://www.refa.net/

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■株式会社MTGについて

MTGは事業ビジョンに“VITAL LIFE”を掲げ、世界中の人々の健康で美しくいきいきとした人生を実現するために、BEAUTY、 HEALTHの領域で、ブランド、商品、サービスを開発しています。

＜MTGコーポレートサイト＞

https://www.mtg.gr.jp/