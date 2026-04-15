トゥモローランド 渋谷本店と京都BAL店、キャバン 福岡店にて下記日程で、パリ発のデニム専門店＜スーパーステッチ パリ＞による『SUPERSTITCH PARIS TRUNK SHOW』を開催。

株式会社 トゥモローランド

トゥモローランド 渋谷本店、トゥモローランド 京都BAL店、キャバン 福岡店にて下記日程で、

パリ発のデニム専門店＜SUPERSTITCH PARIS（スーパーステッチ パリ）＞による

『SUPERSTITCH PARIS TRUNK SHOW』を開催いたします。

今回のトランクショーでは、デニムジャケット2型とデニムパンツの3型をご用意し、豊富なサイズ展開からお選びいただけます。

そして、本イベントのために、日本のデッドストックのデニム生地を使用し、パリのアトリエで製作した特別な別注のデニムジャケットと、デニムパンツを数量限定で発売いたします。

また、各店にてブランドオーナのアーサー氏が在店し、パンツをご購入いただいたお客様には、その場でアーサー氏による採寸と裾上げをしていただける特別な機会となっております。

是非この機会に店頭でご覧ください。

【商品詳細】

Denim Pants LR02 50's 501XX type

28-36size / \66,000(tax in)

Denim Jacket LR11 60s TYPE II

S-XL size / \82,500(tax in)

Denim Pants LR02 NTL 50's 501XX type

28-36size / \66,000(tax in)

Exclusive Denim Jacket

LR13 40s TYPE I T-back made in Paris

S-L size / \154,000(tax in)

Exclusive Denim Pants

LR44 50's 501XX type made in Paris

28-34size / \121,000(tax in)

※各アイテムに在庫に限りがございます。

※別注のデニムジャケットとデニムパンツのオンライン決済につきましては、

在庫が残っている場合に限り、5月3日（日）12時よりトゥモローランド京都BAL にて受付開始となります。



ABOUT｜SUPER STITCH PARIS (スーパー スティッチ)

オーナーのArthur Leclercq (アーサールクレール）氏は５歳から19歳までモトクロスライダーとして活動。その後当時の〈EDWIN〉のセールスマンとして働き、2016年に別の仕事をする傍ら自身でデニムのリペアサービスを開始。現在はパリの６区にある〈SUPER STITCH〉にてデニムに関する様々なリペアに対応しながら、岡山の老舗デニム工場で自らプロデュースしたオリジナルデニムの販売も行っている。

【開催期間・店舗】

トゥモローランド 渋谷本店

4月16日（木）~ 4月29日(水)

※デザイナー在店日 4月17日（金）~ 4月19（日）迄。



キャバン 福岡店

4月24日（金）~ 4月26日(日)

※全日程デザイナー在店予定。



トゥモローランド 京都BAL店

5月1日（金）~ 5月13日(水)

※デザイナー在店日 5月1日（金）~5月4日（月）迄。



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。

※丈詰めのご案内はアーサー氏が順番にご対応いたしますので、混雑時はお時間をいただく場合がございます。予めご了承下さい。

※商品の詳細につきましては直接店舗へご連絡下さい。