日本の空間デザインの“今”を世界へ発信！『日本の空間デザイナー年鑑 Vol.01 デジタル改訂版』世界同時発売

一般社団法人日本空間デザイナー支援機構

一般社団法人 日本空間デザイナー支援機構（SSOJ）（所在地：東京都品川区西五反田7-10-4、代表理事：永井資久）は、2026年4月15日より、Amazon Kindleにて『日本の空間デザイナー年鑑 Vol.01 デジタル改訂版（2026-2027年版）』を世界同時発売いたします。

本書は、日本の優秀な空間デザイナーの詳細情報を国内外へ発信することを目的に編纂された、隔年発行のデジタル年鑑の改訂版です。今回の改訂では、昨年版から新規掲載デザイナーを含む31名の情報を刷新し、より充実した内容へとアップデートされています。

刊行記念特集は、「世界に影響を与える日本の空間デザイン」

建築からプロダクトデザインまで日本の空間デザイン界を牽引してきたデザイナー

“橋本夕紀夫” を語ります。（談：角倉小百合氏／インタビュアー：飯島直樹氏）

日建設計 会長 亀井忠夫氏

空間デザインにおける「虚と実」



国際建築家連合 理事 国広ジョージ氏

「海外から見た日本の空間デザイン」



学校法人武蔵野美術大学 理事長 長澤忠徳氏

「日本のデザイン教育の未来」



日高国際特許事務所代表 日高一樹氏

「空間デザイナーがはばたくための知財活用戦略」



大阪府特別顧問・商業施設技術団体連合会 会長 橋爪紳也氏

「日本型商空間デザインが世界をリードする」



森美術館特別顧問（前館長） 南條史生氏

日本の公共空間とパブリックアート



◯掲載項目 1デザイナーを4ページで紹介

1. デザイナープロフィール1式

2. 印象的なプロジェクト写真 10－14点

3. 日英同時記載



◯掲載デザイナー：94名

Architect ／Landscape designer ／Interior designer ／Lighting designer ／Furniture designer ／Artist ／Editor ／Photographer

◯書籍概要

書籍名：JAPANESE SPATIAL DESIGNER ANNUAL Vol.01 Digital Update

日本の空間デザイナー年鑑 Vol.01 デジタル改訂版

著 者：一般社団法人 日本空間デザイナー支援機構

発 行：「日本の空間デザイナー年鑑 Vol.1 デジタル改訂版」製作委員会

発行日：2026年4月15日 初版第1刷発行

定 価：10,780円（9,800円+税10％）

仕 様：全カラー日英訳

発 売：株式会社アルファ企画

購入先URL：Amazon Kindle Unlimited 読み放題でお読みいただけます。

(Kindle Unlimited初めての方は、30日間無料)

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GGWHHWK6

SSOJ（日本空間デザイナー支援機構）について

一般社団法人 日本空間デザイナー支援機構（SSOJ）は、2024年に発足した、日本の空間デザイン業界を支援する団体です。

■ SSOJの特徴

SSOJでは、建築・ランドスケープ・インテリア（住宅／商業／展示）・照明環境・プロダクト（家具・照明器具）などに関わる人々を総称して「空間デザイナー」と定義しています。近年、空間デザインはボーダレス化が進み、分野の垣根を越えて活動するデザイナーが増えています。こうした背景のもと、SSOJは業界を横断的に結ぶネットワークを構築し、デザイナーや企業が直面する課題に向き合いながら、相互に活用できる仕組みづくりを推進しています。また、日本の優れた空間デザイナーを国内外へ発信することで、日本の空間デザインの価値を世界に伝えることを目指しています。

■ 主な3つの機能

1｜世界への発信

・日英表記による『日本の空間デザイナー年鑑』を隔年で発行

2｜デザインマッチング

・空間デザインを必要とする企業とデザイナーをつなぐ機会を創出

3｜実務支援・相談窓口

・法律／知的財産／税務／労務／会社設立などの相談体制を整備

■ 組織構成

● 正会員（年会費：24,000円 税別）

・建築

・ランドスケープ

・インテリア（住宅／商業／展示）

・照明環境

・プロダクト（家具・照明器具）

・空間プロデュース

・空間系エディター／フォトグラファー／アーティスト

● スポンサー会員（年会費：1口 100,000円 税別）

・不動産開発事業企業

・設計事務所・デザイン事務所

・建設／内外装施工企業

・建築設備メーカー

・家具・照明・内外装関連メーカー

●後援団体（会費無料）

・空間デザイン関連団体

・空間デザイン系教育機関

・空間デザイン系メディア

・デザインアワード団体

・デザインイベント団体

■ 活動とビジョン

SSOJは、分野を越えた人とアイデアが出会う“ハブ”として、新たな価値と機会の創出を目指しています。出版活動や国際連携を通じて、日本の空間デザインを世界へ発信し、デザイナー一人ひとりの活躍の場を広げていきます。

Web：https://www.ssojjapan.com/

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instagram https://www.instagram.com/ssoj_japan