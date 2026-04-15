開発未経験の高校生が生成AIで実現　脳波から16タイプの思考を分析するWebサービス「脳波タイプ診断」を公開

スタディメーター株式会社

高校生・大学生によるビジネスコミュニティ「First off Projects」に所属する高校生が、脳波デバイスで測定したデータから思考タイプを診断する「脳波タイプ診断」を公開しました。本サービスは、従来の自己申告型の性格診断とは異なり、脳波デバイスで取得したデータをもとに客観的な分析を行う点が特徴です。開発はプログラミング未経験の高校生が主導し、生成AIを活用して企画・実装を行いました。

サービス概要

「脳波タイプ診断」は、脳波デバイスで測定した脳波データ（CSVファイル）をアップロードすることで、Delta・Theta・Alpha・Betaの4帯域を分析し、4軸16タイプの思考パターンとして可視化するサービスです。

本サービスは、開発経験のない高校生が、感情のデジタル化や性格診断に関心を持ち、自身の研究の一環として生成AIを活用しながら企画・制作を進めました。従来の性格診断の多くが自己申告に基づいていることに疑問を持ち、「脳波」という客観的なデータを用いることで、新しい自己理解の方法を提案したいと考えたことが開発のきっかけです。

今後は、診断結果をエンターテインメントとして楽しめるだけでなく、自己理解やコミュニケーションの促進につながるツールとしての活用を目指し、教育やイベント分野への展開を進めていきます。また、音楽・空間・感情といった領域と組み合わせた体験型コンテンツの開発にも取り組み、「自分を知る面白さ」をより多くの人に届けていく予定です。

ニコニコ超会議2026での体験展示

「脳波タイプ診断」は、4月25日（土）・26日（日）に幕張メッセで開催される「ニコニコ超会議2026」のFirst off Projectsブース「ボクたちの超未来研究室」ブース番号（HALL4-B44)にて、実際に脳波デバイスを用いた体験を行うことができます。当日は開発者と直接話す機会もありますので、ぜひお越しください。

ブース詳細：https://chokaigi.jp/2026/plan/fops/

First off Projectsについて

First off Projectsは、高校生と大学生のためのビジネスコミュニティです。

法人向けIT研修サービスを提供するスタディメーター株式会社の研究機関として位置づけられており、メンバーは資金・学習機会の援助を受けながら、自身の関心に基づいたサービス開発や学習レポートの作成を行い、新技術に関する知見や新規事業創出の事例を同社に還元しています。

スタディメーター株式会社

個人や企業、子どもたちや社会の未来を一歩前へ導くために、デジタル人材育成や、オンライン学習サービスの企画・開発、新規事業開発等を支援。「挑戦したくなる世界」の実現をビジョンに掲げ、新しい一歩を踏み出したい人をサポートしています。



【会社概要】

所在地：東京都千代田区有楽町1-2-2 東宝日比谷ビル9階 ビジネスエアポート日比谷

代表者：箕輪 旭

設立：2020年7月7日

会社URL：https://studymeter.jp/

事業内容：IT人材・デジタル人材の育成 | オンライン学習サービスの提供 | 教育関連事業の企画・開発