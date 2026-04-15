スマートニュース、「SmartNews Ads Conference 2026」を5月21日（木）にTOKYO NODE（東京都港区）で開催

スマートニュース株式会社

世界中の良質な情報を必要な人に送り届けることをミッションとするスマートニュース株式会社（東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO：浜本階生）は、当社広告事業「SmartNews Ads」において、広告主の方々を対象としたカンファレンス「SmartNews Ads Conference 2026」を、2026年5月21日（木）にTOKYO NODE（東京都港区）で開催します。現在、特設ページにて参加申込を受け付けています。

「SmartNews Ads Conference 2026」特設ページ（参加申込ページ）

https://ads.smartnews.com/lp/ads_conference_2026-advertiser/(https://ads.smartnews.com/lp/ads_conference_2026-advertiser/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260521_event_adsconfernece2026)

本カンファレンスは、昨年に続き開催する、SmartNews Adsの年に一度の自社カンファレンスです。今回は、「広告を、ふたたび『良質な情報』へと定義する」という考えのもと、広告媒体としてのSmartNewsの価値や成長戦略、最新の広告プロダクトを紹介するとともに、広告主企業を招き、ブランド領域からパフォーマンス領域までの活用事例を共有します。

AIの急速な普及を背景に情報との接点が多様化し、ユーザーが一つひとつの情報に向き合う時間や注意は分散しつつあります。こうした環境変化の中、広告も接触されるだけでは十分に理解されにくくなっています。SmartNews Adsは、信頼性の高い情報空間、専念視聴されやすいメディア特性、豊富なコンテクストデータを活かし、広告主の成果につながる接点づくりを追求してきました。直近では、「Deep Attention & Deep Moments」というコンセプトのもと、「インパクトスクエア」「インパクトスクエア ビデオ」「チャンネルターゲティング」など、複数のブランド広告ソリューションを展開しています。

当日は、オープニングセッションに当社代表取締役 CEO 浜本階生、ビジネスセッションに当社執行役員 日本広告事業責任者 兼 社長室長の西出拓が登壇するほか、アサヒビール株式会社様、株式会社SUBARU様、株式会社タイミー様による活用事例セッションを予定しています。

SmartNews Ads Conference 2026 開催概要

- 名称：SmartNews Ads Conference 2026- 日時：2026年5月21日（木）14:00～16:15- 会場：TOKYO NODE https://www.tokyonode.jp/- - 〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-6-2 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー46～47F- - TOKYO NODEのエントランスは「虎ノ門ヒルズ ステーションタワー」8F- - 東京メトロ日比谷線 虎ノ門ヒルズ駅直結- 対象：広告主の方々- 参加費：無料- 申込ページ：https://ads.smartnews.com/lp/ads_conference_2026-advertiser/(https://ads.smartnews.com/lp/ads_conference_2026-advertiser/?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=20260521_event_adsconfernece2026)

※お申し込みが定員を上回った場合はご調整させていただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。プログラムは企画中の内容を含み、変更となる場合があります。

SmartNews Ads Conference 2026 プログラム（予定）

- 14:00 オープニング CEOご挨拶- - 浜本階生（スマートニュース株式会社 代表取締役 CEO）- 14:05 AIと拓く Deep Attention & Deep Moment- - 西出拓（スマートニュース株式会社 執行役員 日本広告事業責任者 兼 社長室長）- 14:30 「アサヒビール様のフルファネル戦略におけるスマートニュース広告活用」- - 泉谷雛子氏（アサヒビール株式会社 コミュニケーションデザイン部）- - 原田竜之介（スマートニュース株式会社 広告事業部 営業第一部 シニアアカウントエグゼクティブ）- 14:40 ブランド領域における最新活用事例（仮）：株式会社SUBARU様- - 森井昌弘氏（株式会社SUBARU 株式会社SUBARU 営業本部 コミュニケーション推進部 メディア・カスタマーコミュニケーション）- - 長野章人（スマートニュース株式会社 広告事業部 営業第四部 シニアアカウントエグゼクティブ）- 14:50 「ワーカーさんが継続して活躍できるプラットフォームへ。タイミーがSmartNewsと実現を目指すLTV最大化の全貌」- - 高原康生氏（株式会社タイミー マーケティング本部）- - 市橋一鬼（スマートニュース株式会社 広告事業 マーケティングリード）



本件に関する広告主・広告会社様からのお問合せ先

メールアドレス：ads-promotion@smartnews.com

スマートニュース株式会社について

スマートニュース株式会社は2012年6月15日の設立以来、「世界中の良質な情報を必要な人に送り届ける」をミッションに掲げ、日本と米国でニュースアプリ「SmartNews（スマートニュース）」を開発、国内のニュースアプリとしては最大級のユーザー数を誇ります。2023年末からは初めてのサブスクリプションサービス「SmartNews＋」を開始、子会社のスローニュースとともに、優れたジャーナリズムによって生まれた良質な報道や多様なコンテンツを提供しています。世界中の膨大な情報を日夜解析し続けるアルゴリズムと国内外の3,000媒体以上ものメディアパートナーとの強力な提携関係のもと、スマートデバイスに最適化された快適なインターフェースを通じて、良質な情報を一人でも多くの利用者に効果的に届けることで、これからも社会に貢献していく考えです。 https://about.smartnews.com/ja/