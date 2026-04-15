【株式会社地域新聞社】福岡証券取引所本則市場への上場に関するお知らせ

株式会社地域新聞社

株式会社地域新聞社（本社：千葉県八千代市、代表取締役社長：細谷 佳津年、以下「当社」といいます）は、本日2026年4月15日付で、福岡証券取引所本則市場へ上場いたしましたので、お知らせいたします。

これもひとえに、株主の皆様をはじめ、多くの関係者の皆様からのご支援の賜物と心より感謝申し上げます。なお、当社株式は現在上場している東京証券取引所スタンダード市場との重複上場となります。

当社は、「地域共創プラットフォーム（地域企業の事業承継やスタートアップの資金調達といった課題を、株式交換等を活用して解決し、企業の成長と地域内での資本循環を実現するM&A戦略）」の構築を推進しております。福岡市はスタートアップ支援や新産業創出において先進的な取り組みが進む地域であり、当社の構想との親和性が高いことから、本上場を通じて同構想の実践的な展開を一層加速してまいります。

今後も中長期的な企業価値の向上および株主価値の最大化に努めるとともに、地域社会への貢献を通じた持続的成長を目指してまいります。

今後とも変わらぬご支援、ご高配を賜りますようお願い申し上げます。

会社概要

社名 ： 株式会社地域新聞社（東証スタンダード・福証本則 証券コード2164）

所在地 ： 〒276-0020 千葉県八千代市勝田台北1-11-16 VH勝田台ビル5F

代表者 ： 代表取締役社長 細谷 佳津年

創業 ： 1984年8月28日

URL ： https://chiikinews.co.jp

IRサイト： https://ir.chiikinews.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ】

株式会社地域新聞社

担当 ： コーポレートコミュニケーション室 五十嵐 正吾

TEL ： 047-485-1107

Mail ： c.c@chiikinews.co.jp