【Kalodataウィークリー】日本TikTok Shop市場、GMV前週比-16%もアパレルは2桁成長　新年度で進むカテゴリー構造の明暗（4月6日週）

■ サマリー（Executive Summary）

株式会社Kalowave Japan

TikTok Shopデータ分析サービスKalodata Japan（運営：株式会社Kalowave Japan）の最新データによると、4月6日～12日の日本TikTok Shop市場は、GMVが前週比-16.3%の9.35億円と大幅減少し、新商品数や広告投資も縮小するなど調整局面に入った。

一方で、レディースウェア・インナー（+11%）、メンズウェア・下着（+14%）は伸長し、分散型かつ動画適応力の高いカテゴリーが相対的に強さを発揮。

市場では「集中依存型」と「分散型」で明暗が分かれる構造変化が進行している。

■ 注目ポイント（前週比）

- GMV：9.35億円（-16.3%）- 販売件数：53.9万件（-2.2%）- 売上商品数：32,719件（-39.7%）- 新商品数：13,244件（-62.8%）

※ 本数値はKalodataによる独自集計データです。

■ ウィークリー・レポート

本レポートは、TikTok Shopデータ分析ツール「Kalodata」のAI分析機能「Kalopilot」により生成された分析結果をもとに作成しています。

Kalopilotは、自然言語での質問を通じて市場レポート作成・商品リサーチ・運用分析などを行えるAIアシスタントです。

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日本TikTokショップ市場週次レポート（2026年4月6日～4月12日）(https://x.gd/Ef2vc)

Kalodata Japan 編集部 総評：

4月6日～4月12日の日本TikTok Shopは、GMVは9.35億円（前週比-16.3%）と大幅減少。

新年度入りに伴う出稿・供給抑制の中で、新商品数は-62.8%、広告費も縮小。一方で動画本数は+4.9%となりコンテンツ運用へのシフトが進んだ週となった。

直近4週間の推移

売上高／販売件数／平均販売価格

・3月16日週：12.7億円／65.3万件／1,942円

・3月23日週：11.8億円／58.3万件／2,030円

・3月30日週：11.2億円／55.1万件／2,028円

・4月6日週：9.35億円／53.9万件／1,737円

TOP10カテゴリー別 売上高（億円）

1. 美容・パーソナルケア：1.57

2. 食品・飲料：1.29

3. レディースウェア・インナー：1.08

4. スマートフォン・エレクトロニクス：0.89

5. おもちゃ・趣味：0.45

6. メンズウェア・下着：0.44

7. 旅行かばん・バッグ：0.44

8. 自動車・バイク：0.38

9. 日用雑貨：0.34

10. 健康：0.28

商品・コンテンツ関連指標（前週比）

・新商品数：13,244件（-63%）

・売上商品数：32,719件（-40%）

・動画本数：54.0万本（+5%）

・ライブルーム数：7,568件（+5%）

市場・投資関連指標（前週比）

・全ショップ数：104,346件（+1%）

・広告予算：1,067万円（-23%）

・新規ファン数：189万人（-18%）

カテゴリー別トレンド分析

美容・パーソナルケア、食品・飲料が引き続き上位を維持する一方、食品・飲料（集中度39%）や自動車・バイク（50%）は一部商品への依存が顕著。日用雑貨（11.7%）は分散型で安定。

加えてレディースウェア・インナー（+11%）・メンズウェア・下着（+14%）が新年度需要と動画訴求の相性から伸長。

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出典：Kalodata調査出典：Kalodata調査

■ データについて

本レポートは、TikTok Shop関連データをもとに、

Kalodata（カロデータ）が独自に収集・分析した情報に基づいています。



※ 出典を明記いただければ、転載・引用・二次利用は可能です

（出典例：「Kalodata調査」）

■ Kalodataについて

Kalodata（https://www.kalodata.com/）は、

TikTok Shopに特化したデータ分析プラットフォームです。

カテゴリー・ショップ・クリエイター・商品・動画／広告・ライブなどを横断的に可視化し、

セラー・ブランド・クリエイター・アフィリエイターのデータドリブンな意思決定を支援しています。

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