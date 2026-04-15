hontoPR事務局

大日本印刷株式会社（DNP）が株式会社丸善ジュンク堂書店、株式会社文教堂及び株式会社トゥ・ディファクトと共同で運営するハイブリッド型総合書店「honto（https://honto.jp/）」は、

2026年5月に14周年を迎えます。つきましては14周年を記念した特設ページ『超honto感謝祭！』を2026年4月15日（水）より開設いたします。5月31日（日）までの開催中は、「hontoポイント山分けキャンペーン」をはじめ、お手持ちのhontoカード番号が当選番号と一致でhontoポイントが当たるチャンスが毎週ある「14周年大感謝！超honto福くじキャンペーン」や、14日連続参加で140ポイントが当たる「あしあと抽選キャンペーン」、期間限定の特価タイトルをご用意した「honto14周年スーパーセール」など特別企画を随時開催いたします。是非この期間に特設ページよりhontoでのお買い物をお楽しみください。

■14周年の感謝を込めて…超honto感謝祭！

14周年のご愛顧を感謝した特別企画を集めた特設ページを開設いたします。期間中に続々と登場するポイントキャンペーンや特別価格タイトルキャンペーンをお楽しみに！

・開催期間：2026年4月15日（水）～5月31日（日）

・内容：honto14周年の特別企画の特設ページ

・URL：https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/special(https://honto.jp/cp/hybrid/campaign/special)

■特別企画をひとつご紹介！「14周年大感謝！超honto福くじキャンペーン」

お手持ちのhontoカード番号の下6桁、4桁、1桁が当選番号と一致された方に1等10万円相当・2等1,000円相当のhontoポイント、3等25％OFF電子書籍クーポンをプレゼントいたします。（※賞品の受け取りにはエントリーが必要です）。「超honto感謝祭！」開催中の毎週火曜日に当選発表となります。

・当選発表日：2026/4/21・4/28・5/5・5/12・5/19・5/26 (火)の各日9:00

・キャンペーンURL：https://honto.jp/(https://honto.jp/) cp/hybrid/campaign/fukukuji.html

■ハイブリッド型総合書店「honto」について「honto」は、電子書籍ストアとネット通販（e-hon、丸善ジュンク堂書店ネットストア

）と、丸善、ジュンク堂書店、文教堂などのリアル書店を連携させた総合書店として2012年5月にサービスを開始しました。

ネット書店とリアル書店共通で利用できるhontoポイントサービスは、啓林堂書店、戸田書店(9店舗)、函館栄好堂 丸井今井店など全国各地のリアル書店を加え、現在約180店舗で展開しています。

2025年5月現在、会員数900万人を突破しており、「読みたい本を、読みたい時に、読みたい形で」提供するサービスで本を愛する人をサポートしています。

・ハイブリッド型総合書店「honto」公式サイト：https://honto.jp/

・X（旧Twitter）：https://x.com/honto_jp

＜大日本印刷株式会社 会社概要＞

・会社名：大日本印刷株式会社（Dai Nippon Printing Co., Ltd.）https://www.dnp.co.jp/

・代表取締役社長：北島 義斉

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号

＜株式会社トゥ・ディファクト 会社概要＞

・会社名：株式会社トゥ・ディファクト（2Dfacto, Inc.） https://www.2dfacto.co.jp/

・代表取締役社長：鈴木 一光

・株主：大日本印刷株式会社

・所在地：〒162-8001 東京都新宿区市谷加賀町一丁目1番1号