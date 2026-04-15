【株式会社Kiei】NexTech Week春に出展（4月15日（水）～4月17日（金）開催）

株式会社Kiei

2026年4月15日（水）～17日（金）に東京ビッグサイトで開催される「NexTech Week春（主催：RX Japan合同会社）」に、株式会社Kieiが出展いたします。

製造業界が直面する「技術継承」と「非構造化データ活用」の壁を突破する最新ソリューション『品質・技術伝承AIエージェント』を展示。図面や手書き書類、ベテランの経験則といった“整理されていない現場データ”を読み解き、設計リスク予測から保守・保全までを一気通貫で自動化する、次世代のAI活用をデモンストレーションとともにご紹介します。

■イベント概要

・イベント名：NexTech Week春

・日程：2026年4月15日（水）～17日（金）10:00～17:00

・会場：東京ビッグサイト

・主催：RX Japan合同会社

■このような課題を持つ企業・ご担当者様におすすめ

・「AIを導入したが活用しきれていない」

パッケージ型のAIツールや汎用チャットボットでは、現場特有の複雑な業務フローや専門用語に対応できず、導入が形骸化してしまっている方。

・「ベテランの退職による技術流出に危機感がある」

熟練工の頭の中にある「判断基準」や「経験則」をデジタル資産化し、若手へのナレッジ継承を仕組みとして自動化したい方。

・「図面や手書き資料が膨大で、データ化すら諦めている」

整理されていない大量の非構造化データ（紙図面、PDF、日報など）を、AIが即座に参照可能な「使える知識」へ変換したい方。

・「設計・工程・保全のミスによるロスを減らしたい」

過去のトラブル事例を「生きた知見」として活用し、設計段階でのリスク予測（DRBFM）や現場での初動対応をAIで高度化したい方。

・「PoC（概念実証）の先にある“実運用”を急いでいる」

検証だけで終わらせず、現場のオペレーションに組み込めるレベルの「現場解像度が高いカスタムAI」を最短期間で実装したい方。

■展示内容（一部紹介）

・設計リスク予測AI（DRBFMサポート）

設計変更時のリスクを過去トラブルから自動抽出。ベテランの経験則を可視化し、設計ミスを未然に防ぎます。

・工程不良予見AI（PFMEAサポート）

類似工程の不良実績から故障モードをサジェスト。量産立ち上げ時の不具合を抑え、垂直立ち上げを支援します。

・設備保全・初動対応AI

トラブル発生時、過去の保全記録から原因と手順を即座に提示。ベテラン不在でもダウンタイムを最小化します。

・非構造化データの構造化・活用

紙図面や手書き書類、PDFをAIが読み解き、活用可能な資産へ変換。バラバラな現場情報を「使える知識」に変えます。

・現場特化型・カスタムAI実装支援

汎用AIでは解けない現場独自の課題を、ヒアリングに基づき解決。最短2週間でデモ、3ヶ月での実運用を実現します。

展示会詳細はこちら(https://kiei-inc.com/news/j8hD9PzC)

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

ご不明点・ご質問などはお気軽にお問い合わせください。