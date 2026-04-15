いよいよDX検定の進化「ＤＸイノベーション検定」が始まる！！

一般社団法人 日本イノベーション融合学会

一般社団法人日本イノベーション融合学会（IFSJ）は、新たな時代の要請に応える知識認定制度として「第17回DXイノベーション検定(TM)（略称：DXi 検定(TM)）」を開始します。この検定はAIエージェント時代にDX推進人財の基礎的な知識を問う検定で、幅広い分野から出題され総合スコアによって３段階のレベル認定を行います。DXイノベーション検定(TM)は、当学会がこれまで16回にわたり実施してきた検定結果から得られた知見をもとに、DX推進人財育成のベースになるトレンド用語の基礎固めから、さらに実践的な人財の育成を目指す検定です。DXイノベーション検定のための新シラバスを同時開示します。DXイノベーション検定は、イノベーション検定シリーズ（5月発表予定）の第一弾です。

■申し込み https://www.ifsj.or.jp/dx_certificate(https://www.ifsj.or.jp/dx_certificate)

「第17回DXi 検定」 申込期間 2026年4月15日～2026年7月5日

DXi 検定実施日（団体・法人）2026年7月日

DXi 検定実施日（法人特別※）2026年7月13日～24日

※法人特別の場合はバウチャー購入によって数量割引があります

DXi 検定実施日（個人）2026年7月26日

「DXi eラン2026春」 申込期間 2026年4月15日～2026年7月日

「DXi eラン2026春」は購入後120日利用できます



急速に進化するAI・データ・クラウド・セキュリティ・GX・ロボティクス等の最先端分野を横断的に整理し、AIエージェントの時代に相応しい知識を身に着けた「イノベーションを起こせるDX人財」に必要な知識体系を再構築するものです。

DXイノベーション検定eラン2026春「略称：DXi eラン2026春」は、DXi 検定(TM)に準拠したeラーニング学習教材です。



■ DXi 検定(TM)のコンセプト

・先端技術トレンドの横断理解

AI・生成AI・量子技術・Web3・次世代ネットワークなど

・DXビジネスモデルの体系化

プラットフォーム戦略、データ経営、両利き組織論 等

・イノベーション創出視点の統合

技術×市場×組織の三位一体設計

・オープンバッジによる国際標準の知識証明



■ DXイノベーション検定(TM)（通称：DXi検定(TM)）は、商標登録出願中です。

当学会は、グローバル化時代に、変化と競争に果敢にチャレンジし、新たな価値を生み出すイノベーティブ人財を多方面から結集し、相互のコラボレーションから、異分野間の融合領域においてイノベーションを創出することで、我が国の活力を増進し、社会経済力向上、国際貢献に資することを目的としています。

DXイノベーション検定の合格者にオープンバッジを進呈します

■ 本件に関するお問い合わせ

一般社団法人日本イノベーション融合学会（IFSJ）イノベーション融合ベースイノベーション検定事業事務局E-mail：dxinfo@ifsj.or.jpURL：https://www.ifsj.or.jp/(https://www.ifsj.or.jp/)