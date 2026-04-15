秩父湯元 武甲温泉にて、ゴールデンウィークまで「横瀬鯉のぼりまつり」を開催中。鯉のぼり風呂や鯉のぼり作りワークショップも

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場（埼玉県比企郡ときがわ町、代表取締役 山崎寿樹）が運営する秩父湯元 武甲温泉（埼玉県横瀬町、以下、武甲温泉）は、現在「横瀬鯉のぼりまつり」のメイン会場として、約180匹の鯉のぼりを掲揚中です。

「横瀬鯉のぼりまつり」は、毎年開催される横瀬町の名物企画で、武甲温泉の真横を流れる横瀬川の上空をたくさんの鯉のぼりが彩ります。

飾られている鯉のぼりの一部は「鯉コイキャンペーン」でいただいたものも。ご家庭で使用しなくなった鯉のぼりを店舗に持参いただくと店舗の無料入館券と交換する「鯉コイキャンペーン」は4月24日まで実施中です。（先着20名さまに達した場合は終了）

また、武甲温泉では鯉のぼりまつりに合わせて、お風呂・館内でも「鯉のぼり風呂」や「鯉のぼり作りワークショップ開催」イベントを開催中です。

「おふろから文化を発信する」を企業理念とする温泉道場は「横瀬鯉のぼりまつり」というイベントを地域の皆さまと盛大に楽しみ、盛り上げてまいります。

◎鯉のぼり風呂

お子さまへ向けたメッセージを記入した、鯉のぼり型のヒノキがお風呂を泳ぎます。ヒノキの香りとメッセージをお楽しみください。

開催時期：2026年4月25日（土）～5月6日（水）

開催場所：男女露天風呂

◎鯉のぼり作りワークショップ開催

ゴールデンウィーク期間中はお子様を対象にした、鯉のぼり作りワークショップも開催いたします。

開催日時：2026年4月29日（水）、5月1日（金）、5月3日（日）、5月5日（火） 各日16:00～

料金：500円

◎鯉コイキャンペーン

ご家庭で眠る鯉のぼりと武甲温泉の無料入館券1枚を交換します（先着20名さままで）

実施期間：2026年4月11日（土）～4月24日（金）

・持ち込み数量に関わらず、お渡しする招待券は1枚となります

・招待券が無くなった後も、鯉のぼりのお受け取りは可能です

・イベント終了後も鯉のぼりは返却いたしません

■横瀬鯉のぼりまつり

開催場所：秩父湯元 武甲温泉付近 横瀬川上空

開催期間：2026年4月11日（土）～5月6日（水）

アクセス：西部秩父線 横瀬駅から徒歩約10分。無料駐車場あり

■秩父湯元 武甲温泉

武甲温泉は、秩父のシンボル武甲山の麓、横瀬川沿いにある温浴施設です。西武鉄道・横瀬駅より徒歩約10分。緑に囲まれた露天風呂やジェットバス、サウナ等を備えています。宿泊施設、キャンプ場も併設していますので、秩父・長瀞観光の拠点としてご利用ください。

埼玉県秩父郡横瀬町横瀬4628-3

https://www.buko-onsen.co.jp/

株式会社ONDOホールディングス

株式会社温泉道場、株式会社Kii company、株式会社さかなと、株式会社埼玉武蔵ヒートベアーズを傘下に、「地域を沸かす」ための新たな価値創造、地域活性化への貢献、人材の育成を目指して活動しています。

https://ondoholdings.com/