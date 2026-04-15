PeopleX、人事カンファレンス「PeopleX HR Momentum 2026 Summer」を開催。基調講演として岡田武史氏の登壇が決定

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、人事カンファレンス「PeopleX HR Momentum 2026 Summer」を2026年6月3日(水)に開催することをお知らせいたします。

「PeopleX HR Momentum 2026 Summer」について

AIの進化により人が定型業務から解放されるとき、「労働」の意味も大きく変容します。これからの仕事は、労働力の提供というだけでなく、これまでにない価値をも創造する営みへと変化していくでしょう。そして人事担当者には、多様化する個の力をいかにして束ね、組織としての「意志」へと昇華させていくかが問われます。

AIという強力な武器を手に、人間はいかにして組織の未来を切り拓くのか。本カンファレンスでは、業界の最前線で活躍する実践者を多数お迎えし、データを超えた先にある「心動かす組織」のあり方を探究します。

主な内容

【オープニング講演】PeopleX橘が語る、AIを活用した「採用」「育成」の次の一手

橘 大地｜株式会社PeopleX 代表取締役CEO

【基調講演】なぜ、勝てる組織を作り続けられるのか - 岡田メソッドに学ぶ不変の組織論 -

岡田 武史 氏｜株式会社今治．夢スポーツ 代表取締役／日本エンタープライズ 社外取締役／城西国際大学特任教授／日本サッカー協会参与(名誉役員)／ジャパン・プロフェッショナル・バスケットボールリーグ理事

【基調講演】ソフトバンク流、AI時代の「人的資本経営」と「人材育成」

源田 泰之 氏｜ソフトバンク株式会社 常務執行役員 兼 CHRO コーポレート統括

伊藤 羊一 氏｜武蔵野大学 アントレプレナーシップ学部 学部長／Musashino Valley 代表／Voicyパーソナリティ

その他、人事の有識者を多数お迎えして講演を予定しております。

講演内容の詳細、事前登録は下記のカンファレンス詳細ページをご確認ください。

https://lp.event.peoplex.jp/hr-momentum2026summer/

カンファレンス概要

タイトル：PeopleX HR Momentum 2026 Summer

日時：2026年6月3日(水)10:00～18:30

形式：オンライン（Zoom配信）

参加費：無料（事前登録制）

主催：株式会社PeopleX

ご登録：https://lp.event.peoplex.jp/hr-momentum2026summer/#form

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp