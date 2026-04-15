対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」、プレゼンテーションの練習に最適な対話モデルを実装

株式会社PeopleX

採用から活躍支援まで、AIで人事課題を解決する株式会社PeopleX（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：橘 大地、以下：当社）は、当社が提供する対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」について、より最適な対話モデルの下でプレゼンテーションのロールプレイングを実施できる機能の提供を開始したことをお知らせいたします。

背景

相手の理解と信頼を獲得し行動を促すプレゼンテーションは、職種を問わずビジネスシーンにおいて欠かせません。社内で承認を得るための会議、顧客に商材の価値を伝え成約へ導く商談、採用候補者や部下の意欲を高めるための対話など、あらゆる場面でプレゼン能力が求められます。

こうした能力向上にはロールプレイングが有効ですが、従来の手法では、指導者の工数確保の難しさや、対人で練習することへの心理的な抵抗感といった課題がありました。

これらの課題を解決するため、対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」に、プレゼンのロープレに最適な対話モデルを新たに実装いたしました。AIを相手にすることで、時間・場所を問わず何度でも、実際に必要なシーンを想定したプレゼン練習を行うことが可能となります。さらに、AIによる客観的なフィードバックが、プレゼン能力の効率的な向上を後押しします。

機能概要

「PeopleX AIロープレ」は、AIとの対話により能力開発のためのロールプレイングを行うことができるサービスです。人と話しているかのような自然な対話で、営業やマネジメントなど実際の場面を想定した実践的なトレーニングを積むことが可能です。

様々な内容・設定のロールプレイングを本サービス1つで行える点が大きな特長で、導入企業において、目的に合致する「カテゴリ」を選択し詳細を設定することで、企業や部署、社員それぞれに適したロールプレイングを実施できます。

この度、この「カテゴリ」について、プレゼンテーションの練習に最適な対話モデルを実装した「プレゼンテーション」を追加いたしました。

「プレゼンテーション」カテゴリでは、特定の場面をあらかじめ設定し、実践的な演習を行うことが可能です。接客や営業といった他のカテゴリと異なる最大の特徴は、プレゼンならではの演習フローです。まずはユーザーがAIに対して一定時間のプレゼンを行い、その完了後に、プレゼン内容に基づいた質疑応答をAIとの間で行います。この構成により、本番に活かせる説明力と、質問への対応力を同時に養うことができます。

多様な場面設定

以下のようにプレゼンを行う場面を想定した設定を行うことで、実際の状況に極めて近いシミュレーションを可能にします。

- （営業）顧客への商材説明（トークスクリプトを押さえて話せているか）- （営業）顧客への課題解決に向けた提案- （汎用）社内会議での承認獲得

プレゼンを受けた質疑応答

ユーザーによる説明が完了した後、AIが内容に基づいた質問を行います。一方的な発表練習にとどまらず、本番で想定される指摘に対応する訓練も行うことで、説明力と論理的な受け答えの力を同時に養います。

評価・フィードバック

プレゼン練習後、AIが内容を分析し、以下の点の評価・フィードバックを行います。強みや改善点が具体的に可視化され、着実な能力向上を支援します。

- ポイントを押さえて話せているか- トークスクリプトどおりに話せているか- 抑揚をつけて話せているか（4月中リリース予定）

今回の「プレゼンテーション」カテゴリの追加により、職種を問わずより幅広いビジネスパーソンの成長を強力にご支援いたします。今後とも、現場のニーズを受け止め、AIを活用した人材育成・能力開発の最適化に貢献できるよう、機能向上とサービスの充実に努めてまいります。

「PeopleX AIロープレ」について

AIトレーナーを相手に、「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、様々な内容・設定のロールプレイングをワンツールで行うことが可能なサービスです。時間や場所を問わず個人のペースで実践的な練習ができ、育成コストの低減につながるほか、練習後はAIが公正な評価を行うことで、納得感のある成長を支援します。

サービスサイトはこちら

https://peoplex.jp/ai-roleplay/

「PeopleX AIロープレ」の特長は以下のとおりです。

（1）24時間365日練習ができる

AIロープレは、夜間や土日を含む24時間365日、いつでもロープレが可能です。時間や場所を問わず、個人のペースで実践的な練習ができ、上司やトレーナーの工数削減にもつながります。

（2）営業、CS、接客など、様々な場面・設定でのロールプレイが可能

「営業担当として商談の練習」や「部下との1on1の練習」など、用途にあわせて様々なロープレに活用できます。複数の登場人物を想定した「マルチペルソナ」や詳細設定を付加できる「シナリオ編集」機能もあるため、多人数での会議・プレゼンの練習にも活用できます。

（3）育成の属人化を排除し、公平な評価を実現

育成担当者による指導や評価のバラつきを解消し、組織全体で均一かつ質の高い教育を提供。AIトレーナーが公平な評価を行うことで、受講者の知識・技能の習得状況を正確に可視化し、納得感のある成長を支援します。

「PeopleX AIロープレ」にご興味をお持ちくださった方は、詳細資料を下記URLよりダウンロードの上ご覧ください。

https://peoplex.jp/ai-roleplay/download/

また現在、「PeopleX AIロープレ」の紹介・導入支援のためのパートナープログラムを設け、パートナー企業を募集しております（販売促進支援や対価支払を内容に含むプログラムです。パートナー企業としての契約締結には当社による審査・認定を要します）。本件についてのご案内を希望される企業様は、以下にお問い合わせください。

MAIL：contact@peoplex.jp

■PeopleX 会社概要

法人名：株式会社PeopleX

代表：橘 大地

資本金：116百万円（資本準備金含む）

所在地：東京都新宿区西新宿2丁目6-1 新宿住友ビル24階

事業概要：対話型Agenticプラットフォーム「PeopleX AgenticHR プラットフォーム」の開発

対話型AI面接サービス「PeopleX AI面接」の開発

対話型AIロープレサービス「PeopleX AIロープレ」の開発

対話型AI面談サービス「PeopleX AI面談」の開発

人事・労務書籍の読み放題サービス「HR LIBRARY」の運営

エンプロイーサクセスHRプラットフォーム「PeopleWork」の開発

マネジメント・育成支援「PeopleX マネジメントコンサルティング」

WEBサイト：https://corp.peoplex.jp/

サービスサイト（PeopleX AgenticHR プラットフォーム）：https://peoplex.jp/platform/

サービスサイト（PeopleX AI面接）：https://peoplex.jp/ai-interview/

サービスサイト（PeopleX マネジメントコンサルティング）：https://peoplex-mc.jp/

サービスサイト（HR LIBRARY）：https://hrlibrary.jp/

■本件に関するお問い合わせ

株式会社PeopleX 広報担当 TEL：03-6683-4199 Mail：info@peoplex.jp