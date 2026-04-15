将来の五輪出場を目指すプロサーファー池田美来選手、2025年シーズン報告で来社。世界の舞台で得た経験と成長を語る

株式会社おいもや

株式会社おいもや（静岡県掛川市）は、スポンサー契約を結んでいるプロサーファー池田美来（いけだ みらい）選手が、2025年シーズンの活動報告のため来社したことをお知らせいたします。池田選手は、将来のオリンピック出場を目指す若手有望選手であり、2025年は世界大会「チャレンジャーシリーズ（プロツアー）」に参戦するなど、新たなステージでの挑戦を経験しました。当社では「OMOIYARIプロジェクト」の一環として、池田選手の競技活動を継続的に支援しています。

2025年シーズンの振り返り ― 世界への挑戦と成長

2025年シーズンの活動報告に来社したプロサーファー池田美来選手

2025年シーズンは、手術後のコンディション調整からのスタートとなりました。リハビリを経て徐々に調子を取り戻す中で、池田選手は世界大会「チャレンジャーシリーズ」に参戦。ブラジル大会では自己最高5位入賞を果たすなど、確かな手応えを得るシーズンとなりました。

これまでアジアを中心に戦ってきた中で、チャレンジャーシリーズでは世界各国の選手と対戦。「世界の選手はこう戦うのか」といった新たな気づきを得るとともに、競技に対する姿勢や取り組み方についても多くの学びを得ました。世界基準で戦う経験を通じて、競技者としての視野が大きく広がった一年となりました。

ロサンゼルス五輪を見据えた次なる挑戦

今後の目標について池田選手は、「2028年ロサンゼルスオリンピック出場が当面の目標です」と語ります。さらに、2026年9月に開催される「愛知・名古屋アジア大会」（会場：愛知県田原市赤羽根町大石海岸）での結果が、オリンピック出場に向けた重要なステップとなり、次なる舞台への強い意欲を見せました。

同世代の選手たちとともに世界の舞台で戦う中で、「同じ景色が見えてきた」と語る池田選手。着実にステップを重ねながら、目標に向かって歩みを進めています。

小学生時代から続く関係性 ― 成長を見守る支援

池田選手が初めて当社を訪れたのは、小学校卒業前のことでした。それ以来、活動報告のために定期的に来社しており、その成長を間近で感じる機会となっています。

当初は“かわいらしい選手”という印象でしたが、現在は自ら進むべき道を見据え、挑戦を続けるプロアスリートとしての姿が強く印象に残っています。目標から逆算し、日々の積み重ねを大切にする姿勢もまた、応援したくなる理由の一つです。

「OMOIYARIプロジェクト」としてのスポーツ支援

2026年4月13日、株式会社おいもやにて社員たちと活動報告の集合写真

当社では、地域社会への貢献を目的とした取り組み「OMOIYARIプロジェクト」を2020年より実施しています。本プロジェクトでは、災害支援・寄付活動、教育連携、地域イベントへの協賛、福祉施設への協力、スポーツ支援など、多岐にわたる活動を展開しています。

池田選手への支援もその一環であり、スポンサー契約を通じて国内外での競技活動を継続的にサポートしています。

株式会社おいもや代表取締役関谷と池田美来選手

株式会社おいもやは今後も、池田美来選手の挑戦を継続的に支援するとともに、スポーツを通じた地域貢献活動を推進してまいります。

株式会社おいもや

2007年10月に設立。主力事業の「お芋スイーツ専門店おいもや」は、国産サツマイモのみを使用した和洋スイーツをECを中心として楽天市場、Amazonなど20サイトに展開。楽天市場ではスイーツジャンル「ベストショップ」を16年連続受賞し、5万以上の出店店舗から最長記録を継続中。主力商品は「おいもやの二代目干し芋」で、原料となるサツマイモの生産から加工まで 地元静岡県にこだわった品。

おいもや企業HP https://www.oimoya.net/

OMOIYARIプロジェクト https://www.oimoya.net/omoiyari/index.html

プロサーファー 池田 美来 選手

2007年生まれ。静岡県出身。 弱冠11歳にしてプロ資格を獲得し、 これまでの最年少記録（13歳）を塗り替えた。

次世代の五輪選手候補として活躍中。

Instagram https://www.instagram.com/miraiikeda_/