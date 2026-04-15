オンラインセミナー「脱脂作業7割削減！ 驚異の水が実現する洗浄力」を期間限定再配信【4/15～5/15】

株式会社アマダ

株式会社アマダは、4月15日（水）から5月15日（金）の期間限定で、2025年11月に実施しご好評いただいたオンラインセミナー「脱脂作業7割削減！ 驚異の水が実現する洗浄力」を再配信します。

製造現場で欠かせない「脱脂・洗浄作業」。多くは原油から精製されるシンナー等の有機溶剤が使われています。しかし現在、中東情勢の緊迫化を背景とした有機溶剤の価格高騰や供給不安定化が懸念されており、現場では溶剤の欠品による納期遅延リスクや、コスト増への対応が急務となっています。

本セミナーでは、こうした外部環境の変化に左右されない「脱有機溶剤」への転換を支援する、最新の脱脂・洗浄ソリューションをご紹介。実際に導入いただいたお客さまの事例もあわせてご覧いただけます。

シンナーに頼らない洗浄液生成の内製化を、ぜひご検討ください。

「脱脂作業7割削減！ 驚異の水が実現する洗浄力」

開催期間：2026年4月15日（水）～ 5月15日（金）

視聴方法：本セミナーはZoomを用いた無料オンラインセミナーです。

参加をご希望の方は下記URLより事前登録をお願いいたします。

https://zoom.us/webinar/register/WN_rrpgHhkjQv2Q164mHh_ABw#/registration(https://zoom.us/webinar/register/WN_rrpgHhkjQv2Q164mHh_ABw#/registration?utm_medium=PR121)

セミナーの詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/assets/pdf/2026_apr_saiw.pdf?utm_medium=PR121

商品についての詳細はこちら

https://www.sheetmetal.amada.co.jp/lineup/env/saiw/saiw.html?utm_medium=PR121

※本セミナーは2025年11月11日に実施のセミナーの再配信です。