【じゃんめん(R)大阪狭山店】4月15日(水)グランドオープン！高知のソウルフード「ジャン麺」が南河内エリア初上陸！

福助グループ

福助グループ（本社：兵庫県三田市）は、2026年4月15日(水)、大阪府大阪狭山市に「じゃんめん(R)大阪狭山店」をグランドオープンいたします。

【“麺のあとにご飯”という新しいラーメン体験】

ジャン麺は、麺を食べたあとに残ったスープにご飯を入れて楽しむ独特のスタイルが特徴のラーメンです。ラーメンとご飯を一度に楽しめる「二度おいしいラーメン」として、高知県では長年愛され続けています。

一杯で満足感の高い食体験は、幅広い層の方々から注目されています。

【高知の名店「満洲軒」発祥、門外不出の味を実現】

ジャン麺は、高知県高岡郡四万十町にある人気店「満洲軒」で約22年前に誕生しました。

「ごはんに合うラーメン」をコンセプトに開発されたこの一杯は、地元で瞬く間に評判となり、現在では高知県を代表するソウルフードの一つとなっています。

本場・高知の店舗では連日行列ができるほどの人気を誇り、「昼にジャン麺、夜にジャン麺」と言われるほどリピーターも多い存在です。

さらにその人気は県外にも広がり、大手コンビニエンスストアから商品化されるなど、多くの人に知られるラーメンとなりました。

今回の出店では、その本店直伝のレシピをもとにした味を関西で実現。これまで一部地域でしか味わえなかったジャン麺を、より身近に楽しめる機会となります。

【麺が見えない!? 迫力の旨辛あんかけラーメン】

ジャン麺の最大の特徴は、麺の上に豪快にかけられた特製の旨辛あんかけです。

卵、ニラ、唐辛子、ホルモンなどを使用した濃厚なあんが麺を覆い尽くし、「麺が見えないラーメン」とも称されるほどのインパクトあるビジュアルを生み出しています。

とろみのあるスープは麺によく絡み、コクと辛さのバランスが絶妙。一度食べるとクセになる味わいです。

さらに生卵を落とすことで味がまろやかになり、辛さが苦手な方やお子様でも美味しくお召し上がりいただけます。

【〆まで楽しむ“二段構え”の満足感】

ジャン麺の醍醐味は、麺を食べ終わったあとにあります。

残った旨辛あんにご飯を入れることで、ラーメンの旨味を余すことなく堪能できます。

この「麺のあとにご飯」という独特の食べ方は、多くのファンを生み出してきたジャン麺ならではの魅力です。

また、卵かけご飯と一緒に食べるなど、更にご飯との相性も抜群の食べ方もあります。

【高知県産ニラを直送、素材にもこだわり】

ジャン麺に欠かせないニラは、高知県の農家から直送で仕入れています。香り高く風味豊かなニラが、ジャン麺の旨味をさらに引き立てます。

また、ニラには食物繊維も豊富に含まれており、栄養面でも魅力があります。

店内には柚子胡椒、花椒、お酢などの調味料も用意しており、味の変化も楽しめる仕様となっています。

ぜひこの機会に本場高知の味と素材にこだわったジャン麺をご賞味ください！

【メニュー（税込）】

ジャン麺（並） 1,080円

ジャン麺 (並)＋ごはんセット（小） 1,230円

ジャン麺 (並)＋まんぷくセット 1,420円

卵落としジャン麺 1,190円

ジャン飯 1,080円

カレージャン麺 1,240円

【店舗概要】

店名：じゃんめん(R)大阪狭山店

住所：大阪府大阪狭山市茱萸木1丁目155-1

電話：072-368-5801

営業時間：

平日 11:00～15:00 / 17:00～22:00

土日祝 11:00～22:00

【福助グループ】

福助グループは、兵庫県三田市での屋台営業からスタートし、創業30年を迎えました。現在では関西圏に約40店舗の飲食店を展開しています。

お客様に笑顔でお食事を楽しんで頂けるように食材にこだわり、その良さをいかす技術を磨き続けています。

私たちが提供する食を通じて、お客様の笑顔に貢献したい。

食材を大切にしている地域の生産者からも愛される企業になりたい。

そして、お客様と地域を愛するスタッフたちとともに成長していきたい。

私たち福助グループは「三方すべてに笑顔を提供する企業」を目指し、日々邁進してまいります。