【愛知県半田市】日本・アジアを代表するフットサルチーム「名古屋オーシャンズ」トップ選手との交流会を開催！

半田市役所

トップアスリートの素晴らしさを身近で体感してもらうとともに、市民の皆様にスポーツに触れる機会を提供するため、日本及びアジアを代表するフットサルチーム「名古屋オーシャンズ」トップ選手によるフットサル交流会を開催します。トップ選手との交流会のほか、サテライト選手によるフットサル体験会も行います。

開催概要

日時 令和8年5月9日（土曜日）10時～14時30分

会場 半田市体育館 アリーナ（半田市桐ヶ丘4-210）

対象 小学生

定員 小学1年～3年生 50名（先着）

小学4年～6年生 50名（先着）

費用 ３００円

内容 10時 ～11時30分 公開トレーニング（紅白戦を含む）・・・トップチーム

11時30分～12時 交流会（サインや写真撮影など）・・・トップチーム

12時 ～13時 昼休憩

13時 ～14時30分 体験会・・・サテライトチーム

申込 4月30日（木曜日）までに下記申込フォームから申込みください。

申込フォーム https://logoform.jp/form/tY8C/1444728(https://logoform.jp/form/tY8C/1444728)

≪本件に関するお問い合わせ≫

半田市役所 教育委員会スポーツ課

Tel ：0569-22-1184

mail：sports@city.handa.lg.jp