【愛知県半田市】日本・アジアを代表するフットサルチーム「名古屋オーシャンズ」トップ選手との交流会を開催！

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半田市役所




トップアスリートの素晴らしさを身近で体感してもらうとともに、市民の皆様にスポーツに触れる機会を提供するため、日本及びアジアを代表するフットサルチーム「名古屋オーシャンズ」トップ選手によるフットサル交流会を開催します。トップ選手との交流会のほか、サテライト選手によるフットサル体験会も行います。


開催概要

日時　令和8年5月9日（土曜日）10時～14時30分


会場　半田市体育館　アリーナ（半田市桐ヶ丘4-210）


対象　小学生


定員　小学1年～3年生　50名（先着）
　　　小学4年～6年生　50名（先着）　


費用　３００円


内容　10時　　～11時30分　公開トレーニング（紅白戦を含む）・・・トップチーム


　　　11時30分～12時　　　交流会（サインや写真撮影など）・・・トップチーム


　　　12時　　～13時　　　 昼休憩


　　　13時　　～14時30分　体験会・・・サテライトチーム


申込　4月30日（木曜日）までに下記申込フォームから申込みください。


申込フォーム　https://logoform.jp/form/tY8C/1444728(https://logoform.jp/form/tY8C/1444728)


≪本件に関するお問い合わせ≫

半田市役所　教育委員会スポーツ課


Tel ：0569-22-1184


mail：sports@city.handa.lg.jp　　