【愛知県半田市】日本・アジアを代表するフットサルチーム「名古屋オーシャンズ」トップ選手との交流会を開催！
半田市役所
定員 小学1年～3年生 50名（先着）
トップアスリートの素晴らしさを身近で体感してもらうとともに、市民の皆様にスポーツに触れる機会を提供するため、日本及びアジアを代表するフットサルチーム「名古屋オーシャンズ」トップ選手によるフットサル交流会を開催します。トップ選手との交流会のほか、サテライト選手によるフットサル体験会も行います。
開催概要
日時 令和8年5月9日（土曜日）10時～14時30分
会場 半田市体育館 アリーナ（半田市桐ヶ丘4-210）
対象 小学生
定員 小学1年～3年生 50名（先着）
小学4年～6年生 50名（先着）
費用 ３００円
内容 10時 ～11時30分 公開トレーニング（紅白戦を含む）・・・トップチーム
11時30分～12時 交流会（サインや写真撮影など）・・・トップチーム
12時 ～13時 昼休憩
13時 ～14時30分 体験会・・・サテライトチーム
申込 4月30日（木曜日）までに下記申込フォームから申込みください。
申込フォーム https://logoform.jp/form/tY8C/1444728(https://logoform.jp/form/tY8C/1444728)
≪本件に関するお問い合わせ≫
半田市役所 教育委員会スポーツ課
Tel ：0569-22-1184
mail：sports@city.handa.lg.jp